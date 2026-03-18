Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Чистый четверг — один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот период христиане вспоминают события последних дней земной жизни Иисуса Христа и Тайную вечерю. С этим днем связано множество церковных обрядов, народных традиций и примет.

Какого числа Чистый четверг в 2026 году

Каждый год православные и католики празднуют Пасху в разные дни. Дата Воскресения Христова меняется в зависимости от лунного календаря и различных методов вычисления.

В 2026 году Пасха будет ранней. Православные отметят праздник 12 апреля, католики — на неделю раньше, 5-го числа.

Чистый четверг отмечается в четверг Страстной седмицы — последней недели перед Пасхой. В этом году он приходится на 9 апреля. Этот день относится к Страстной неделе — периоду, когда верующие вспоминают страдания Христа.

Смысл и значение Чистого четверга

Для православных этот день — не просто воспоминание о последних событиях земной жизни Христа, но и время внутреннего и внешнего очищения. Утром в храмах совершается литургия Василия Великого, соединенная с вечерней. В ряде монастырей во время службы проводится обряд омовения ног. Вечером проходит особое богослужение — утреня Великой пятницы с чтением двенадцати Евангелий Страстей Христовых.

Верующие стараются причаститься, предварительно очистив душу через исповедь. Также в этот день освящаются Святые Дары — хлеб и вино, которые используются в таинстве Евхаристии. Для него используется квасной хлеб (просфора) и виноградное вино, символизирующее кровь Христа.

Помимо участия в богослужении, принято наводить порядок в доме и уделять внимание личной гигиене, чтобы встретить Пасху в чистоте. Считается, что вода в этот день обладает особой благодатной силой, а начатые дела будут удачными.

Однако священнослужители подчеркивают: гораздо важнее не внешняя чистота, а внутреннее состояние человека — покаяние и мир в душе. В этот день читаются молитвы, каноны и акафисты Страстям Христовым, а также молитвы перед причащением.

Тайная вечеря

Великий, или Чистый четверг занимает важное место в периоде Страстной недели. Согласно евангельскому описанию, именно в этот день Иисус Христос собрал апостолов в Сионской горнице в Иерусалиме, чтобы провести с ними Тайную вечерю — последнюю трапезу, которая состоялась перед тем, как он был схвачен и предан на распятие.

Во время этой встречи Христос установил таинство Евхаристии, известное как причастие. Взяв хлеб, он благословил его, разломил и раздал ученикам со словами: «Приимите и ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов».

Затем, взяв чашу с вином, сказал: «Пийте из нее все, сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Эти слова легли в основу церковной традиции причащения, при которой верующие принимают тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина.

Этим действием Иисус показал ученикам, что предстоящая жертва будет осознанной и принесенной ради спасения людей. В тот же день он преподал урок любви и смирения, омыв ноги апостолам, как это делал слуга. Этот поступок стал символом служения другим и примером для всех христиан.

Христос сказал: «Если Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу», подчеркивая, что истинное духовное величие проявляется в любви, кротости и готовности помогать ближним.

В Чистый четверг верующие вспоминают не только жертву Христа, но и задумываются о внутреннем очищении, стремлении к духовному обновлению и единству с Богом через церковные таинства.

Народные традиции Чистого четверга

В народной культуре Чистый четверг издавна считался днем очищения — как духовного, так и бытового. Многие обычаи появились еще на Руси и передаются из поколения в поколение.

Купание и омовение водой

Одна из самых известных традиций — купание или умывание до восхода солнца.

Считалось, что вода в этот день обладает особой силой и помогает укрепить здоровье, избавиться от болезней и очиститься от всего плохого. Поэтому люди старались сходить в баню или хотя бы умыться холодной водой рано утром.

Генеральная уборка

К празднику Пасхи дома тщательно приводили в порядок. В Чистый четверг:

Мыли полы и окна;

Выбрасывали старые вещи;

Избавлялись от мусора;

Проветривали дом.

Считалось, что вместе с мусором из дома уходят неприятности и беды.

В некоторых семьях даже убирали из интерьера украшения, зеркала и кружевные занавески, чтобы жилище выглядело более скромно в дни Страстной недели.

Подготовка пасхальных угощений

Традиционно к этому времени старались завершить приготовление пасхальной еды:

Красили яйца;

Пекли куличи;

Готовили творожную пасху.

Однако священнослужители отмечают, что делать это лучше заранее, чтобы сам Чистый четверг посвятить молитве.

Четверговая соль

Одним из старинных обычаев была подготовка так называемой четверговой соли.

Ее освящали в храме или готовили дома особым способом — прокаливали с хлебом или травами. Люди верили, что такая соль обладает защитными свойствами и может оберегать дом.

Однако церковь относится к этому обряду критически, считая его пережитком языческих традиций.

Что нужно делать в Чистый четверг

Верующие стараются провести этот день спокойно и осмысленно.

Основные рекомендации:

Посетить богослужение в храме

Исповедаться и причаститься

Уделить время молитве

Попросить прощения у близких

Помочь нуждающимся

Также считается хорошей традицией привести в порядок дом и завершить подготовку к Пасхе. Главное значение дня — не бытовая чистота, а очищение души.

Что нельзя делать в Чистый четверг

С этим днем связано и несколько распространенных запретов.

В Чистый четверг не рекомендуется:

Ссориться и конфликтовать;

Обижать близких;

Злиться и сквернословить;

Проводить время в праздных развлечениях;

Забывать о молитве.

Приметы в Чистый четверг

В народе с этим днем связано множество примет. Самые известные из них:

Если в доме в этот день чисто — год будет благополучным;

Раннее умывание приносит здоровье;

Зажженная «страстная свеча» защищает дом от бед.

В старину такую свечу приносили из церкви после вечерней службы и зажигали дома. Иногда у входа в дом вешали ветки можжевельника или ели, а также окропляли порог святой водой — для защиты жилища.