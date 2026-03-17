Смотрим на весну без слез: как спасти глаза в сезон аллергии на пыльцу

Фото, видео: 5-tv.ru

Сезонная аллергия уже началась на юге страны и в центральной ее части. Как спасти от нее слизистую глаз?

С приходом весны и лета многие люди сталкиваются с неприятными проявлениями сезонной аллергии — особенно остро реагируют глаза. Покраснение, зуд, слезотечение, отек век и светобоязнь мешают работать, отдыхать и наслаждаться хорошей погодой. Причина — контакт конъюнктивы с пыльцой растений, которая действует как мощный аллерген.

Но не стоит мириться с дискомфортом, ведь существует целый комплекс профилактических мер, способных заметно снизить интенсивность симптомов. Подробнее о них эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Правило первое при аллергии: носим очки

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам офтальмолога, окончательно разобраться с проблемой реагирующих на аллерген глаз не получится. Но минимизировать получаемый ими урон можно.

«Наши глаза покрыты конъюнктивой. Это специальная прозрачная оболочка, которая защищает наш глаз и позволяет ему спокойно двигаться. В этой конъюнктиве очень много сосудов и различных защитных клеток, которые оберегают наши глаза. И очень часто она становится первым барьером при встрече с аллергеном», — рассказывает врач.

Первое правило: носить очки, так как они — первое средство, которое может помочь в борьбе с аллергией. И чем плотнее очки будут прилегать к лицу, тем большее количество аллергенов осядет на поверхности линз и оправы и не попадет в глаза.

При выборе очков стоит отдавать предпочтение моделям с боковыми щитками или обтекаемой формой — они обеспечивают дополнительную защиту от попадания аллергенов с боков. Также важно регулярно очищать линзы и оправу от накопившихся частиц аллергенов, чтобы избежать их повторного воздействия.

Для очистки лучше использовать специальные салфетки и растворы для оптики — они не оставляют разводов и не содержат агрессивных компонентов, которые могут раздражать кожу вокруг глаз.

Правило второе при аллергии: не трем глаза

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Второе правило — не тереть глаза.

«Когда мы трем глаза, мы, во-первых, глубже заносим инфекцию. Во-вторых, мы можем способствовать образованию в нашей коже и слизистых микротрещин, которые станут воротами как для аллергенов, так и для бактериальной инфекции», — объясняет Казанцев.

Помимо этого, трение глаз способствует высвобождению гистамина. Это специальное вещество, которое усиливает воспаление и неприятные ощущения, связанные с попаданием пыльцы и других аллергенов на поверхность глаза.

Чтобы снизить желание потереть глаза при аллергическом раздражении, можно:

Аккуратно промокнуть область вокруг глаз чистым бумажным или тканевым платком, не касаясь непосредственно глазного яблока;

Приложить к векам холодный компресс (чистую ткань, смоченную прохладной водой) на пять-десять минут — это поможет уменьшить зуд и отек;

Использовать охлажденные офтальмологические капли, назначенные врачом (антигистаминные или увлажняющие), строго по инструкции и после консультации со специалистом;

Носить солнцезащитные очки на улице не только для защиты от аллергенов, но и чтобы физически ограничить доступ рук к глазам;

Следить за гигиеной рук: если контакт с глазами неизбежен (например, при закапывании капель), предварительно вымыть руки с мылом и высушить их;

Избегать ситуаций, провоцирующих зуд в глазах, — например, длительного нахождения в помещениях с сухим или запыленным воздухом;

Поддерживать оптимальный микроклимат в помещении: использовать увлажнитель воздуха (целевой уровень влажности — 40–60%) и регулярно проветривать, избегая проветривания в часы пиковой концентрации пыльцы.

Правило третье при аллергии: умываемся по приезде домой

5-tv.ru

Третье правило — по приходе домой необходимо умыть лицо, помыть руки и желательно обработать волосы для уменьшения количества аллергенов, которые осели на поверхности тела во время прогулки и в целом во время нахождения на улице.

При выполнении этих действий стоит придерживаться нескольких рекомендаций:

Умываться лучше прохладной или теплой (но не горячей) водой: горячая вода может усилить раздражение и сухость кожи, усугубляя симптомы аллергии;

При умывании можно использовать гипоаллергенные очищающие средства без отдушек и агрессивных компонентов — они помогут эффективнее удалить аллергены с кожи;

После умывания аккуратно промокнуть лицо чистым полотенцем, избегая интенсивного растирания — это снизит риск микроповреждений кожи и дополнительного раздражения;

Волосы желательно промыть шампунем или хотя бы ополоснуть водой, особенно если вы были на улице в период цветения растений: аллергены (например, пыльца) могут накапливаться на волосах и продолжать воздействовать на организм даже дома;

Если нет возможности сразу помыть волосы, можно аккуратно расчесать их, используя расческу с частыми зубьями, — часть аллергенов перейдет на расческу;

Особое внимание при умывании стоит уделить области вокруг глаз и носу: именно здесь скапливается наибольшее количество аллергенов;

После мытья рук рекомендуется нанести увлажняющий крем с гипоаллергенным составом — это поможет восстановить защитный барьер кожи, который мог пострадать из‑за контакта с аллергенами.

Правило четвертое при аллергии: гуляем в определенное время

5-tv.ru

Четвертое правило, которое поможет справиться с сезонной аллергией, — определенное время для выхода на улицу.

«Первое время после дождя, темное время суток, раннее утро — все это более благоприятное время для прогулок, так как пыльца в это время оседает и в меньшем количестве попадает на нашу глазную поверхность», — пояснил врач.

Дополнительно стоит учитывать следующие нюансы: оптимальный период для прогулок — спустя два-три часа после сильного дождя, так как за это время основная масса пыльцы смывается с растений и оседает на земле. Также стоит избегать выхода на улицу в сухие, ветреные дни — ветер активно разносит пыльцу, резко повышая ее концентрацию в воздухе.

Наиболее высокая концентрация пыльцы обычно наблюдается с пяти до десяти часов утра, особенно в теплую и солнечную погоду, поэтому лучше планировать прогулки позже этого временного промежутка или выбрать раннее утро (до пяти часов), если это возможно.

Также нужно обращать внимание на прогнозы уровня пыльцы в воздухе (такие данные часто публикуются в метеосводках в сезон цветения) и планировать активности с учетом этой информации: при высоком уровне пыльцы лучше сократить время пребывания на улице.

А при занятиях спортом на открытом воздухе тренировки лучше перенести в помещение или на вечернее время, когда концентрация пыльцы снижается.

Календарь цветения: когда ждать обострения аллергикам

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Полезно также отслеживать региональные календари цветения — они помогают заранее подготовиться к сезону аллергии на конкретные растения, распространенные в вашей местности.

Основные периоды цветения в средней полосе России:

Март–апрель: начало цветения деревьев. Первыми пылят ольха и лещина, затем — береза (один из самых агрессивных аллергенов). Цветение продолжается до конца мая.

Май–июль: цветение злаковых трав (тимофеевка, ежа сборная, овсяница, мятлик, пырей, рожь). Пик концентрации пыльцы — конец мая — середина июля.

Июль–сентябрь: цветение сорных трав (полынь, амброзия, лебеда, подсолнечник, кукуруза). В некоторых регионах к ним добавляются одуванчик и подорожник.

Важно знать, что в южных регионах (Краснодарский край, Ставрополье) сезон начинается уже в феврале, а не в марте, как в центральной части России. А на северо‑западе страны и в Сибири цветение начинается, наоборот, на две-четыре недели позже.

Медицинская помощь при аллергии

5-tv.ru

Офтальмологи при обращении пациента из-за реакции глаз на аллерген зачастую назначают капельную терапию, например, препараты-слезозаместители или препараты искусственной слезы.

«По сути, когда вы закапываете эти капли, вы смываете пыльцу и минимизируете контакт с аллергеном», — объясняет офтальмолог.

Но если этого будет недостаточно, то в арсенале офтальмологов есть дополнительные средства. Средства второй группы — это стабилизаторы мембран тучных клеток. Но эти препараты надо начинать пить заранее, как минимум за две недели до начала сезона аллергии.

«Еще один препарат из второго эшелона — это антигистаминные. Они действуют гораздо быстрее и лучше снимают воспаления, связанные с аллергией», — говорит Антон Казанцев.

Если и они не помогают, то есть препараты так называемые третьей волны — это уже серьезные капли, как правило, содержащие в себе гормональное средство.

«Эти препараты помогают снять аллергию в особо сложных случаях. Но лучше не доводить ни до первых, ни до вторых, ни до третьих, а следить за своим состоянием и знать, на что конкретно у вас идет реакция, чтобы минимизировать контакт с аллергеном. Так аллергию можно будет купировать на самых легких стадиях», — подводит итог специалист.

Важно помнить несколько ключевых правил применения офтальмологических препаратов при аллергии:

Любые капли следует использовать строго по назначению врача: даже безрецептурные средства могут иметь противопоказания или побочные эффекты;

перед применением капель обязательно вымойте руки с мылом, чтобы не занести дополнительную инфекцию;

Соблюдайте рекомендованную врачом дозировку и кратность закапывания — превышение дозы не усилит эффект, но может вызвать нежелательные реакции;

Если вы носите контактные линзы, уточните у врача, нужно ли их снимать перед закапыванием: некоторые препараты несовместимы с линзами;

Храните капли в соответствии с инструкцией (некоторые требуют охлаждения), следите за сроком годности и целостностью упаковки;

При появлении новых симптомов или усилении раздражения после начала применения капель немедленно обратитесь к врачу;

Параллельно с медикаментозным лечением важно соблюдать немедикаментозные меры профилактики (ношение очков на улице, умывание после возвращения домой, ограничение времени пребывания на улице в период высокой концентрации пыльцы), чтобы снизить нагрузку на организм и потребность в более сильных препаратах.

Перед началом сезона аллергии также рекомендуется пройти аллерготестирование — это поможет точно определить, какие вещества вызывают реакцию, и выстроить максимально эффективную стратегию профилактики.

Когда обратиться к врачу: тревожные симптомы при аллергии

5-tv.ru

Хотя сезонная аллергия часто протекает в легкой форме, есть признаки, при которых важно как можно скорее проконсультироваться с врачом (аллергологом или офтальмологом).

К тревожным симптомам со стороны глаз относятся: выраженный отек век, светобоязнь, гнойные выделения из глаз (что может указывать на присоединение бактериальной инфекции), ухудшение зрения, а также интенсивный зуд, который не удается снять с помощью капель искусственной слезы или антигистаминных препаратов.

Среди респираторных симптомов, требующих внимания, стоит выделить: заложенность носа, которая не проходит после применения сосудосуживающих капель; приступы чихания, серьезно затрудняющие повседневную деятельность; сухой приступообразный кашель без мокроты; одышку, свистящее дыхание и чувство сдавления в груди — эти признаки могут свидетельствовать о развитии аллергической астмы.

Обратить внимание следует и на общие симптомы: головную боль, слабость, снижение работоспособности, повышение температуры тела (что может говорить о присоединении инфекции), а также распространение отека на другие участки лица или тела.

Кроме того, консультация врача необходима в следующих ситуациях:

Если антигистаминные препараты не дают эффекта в течение трех-пяти дней;

Если приходится часто использовать сосудосуживающие капли для носа (более пяти-семи дней);

Если появляются новые симптомы или усиливается выраженность уже имеющихся, несмотря на соблюдение профилактических мер;

Если планируется беременность либо прием других лекарств, которые могут взаимодействовать с антигистаминными средствами.

Куда обращаться?

В первую очередь стоит записаться на прием к терапевту или педиатру (для детей) — врач проведет первичную оценку состояния и направит к профильному специалисту.

Узкими специалистами, которые занимаются подобными проблемами, являются аллерголог‑иммунолог, офтальмолог и ЛОР. В экстренных случаях — например, при отеке Квинке или затруднении дыхания — необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Мифы и факты о сезонной аллергии

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Многие считают, что аллергия бывает только в детстве и с возрастом проходит, однако это не так: она может появиться в любом возрасте. У одних людей симптомы со временем ослабевают, у других — сохраняются или даже усиливаются.

Еще одно распространенное заблуждение: в пасмурную погоду можно не носить солнцезащитные очки, поскольку нет яркого солнца. На самом деле очки защищают глаза не от солнечных лучей, а от прямого попадания пыльцы — поэтому их важно надевать в любую погоду в сезон цветения.

Некоторые уверены, что промывание носа солевым раствором способно вылечить аллергию. Это не совсем верно: такая процедура помогает удалить пыльцу со слизистых и облегчить симптомы, но не устраняет саму аллергию. Ее стоит использовать как вспомогательное средство в комплексе с другими мерами.

Существует мнение, что антигистаминные препараты вызывают сильную сонливость, поэтому лучше обойтись без них. Однако современные антигистаминные средства второго и третьего поколения почти не влияют на концентрацию внимания и работоспособность. Оптимальный препарат подбирает врач с учетом индивидуальных особенностей.

Часто можно услышать, что при аллергии на березу достаточно просто избегать прямого контакта с деревом. Но пыльца березы переносится ветром на десятки километров, поэтому одного этого шага недостаточно.

Чтобы снизить риск реакции, нужно комплексно подходить к профилактике: носить очки и маски на улице, проводить влажную уборку дома, при необходимости принимать назначенные врачом препараты.

Есть убеждение, что народные средства вроде меда или прополиса укрепляют иммунитет и помогают справиться с аллергией. На практике мед сам может выступать аллергеном — особенно если он собран с растений, вызывающих реакцию. Прополис тоже относится к сильным аллергенам. Прежде чем использовать подобные методы, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Наконец, некоторые пытаются «приучить» организм к аллергену, постепенно увеличивая контакт с ним. Этот подход не только неэффективен, но и опасен: повторный контакт с аллергеном усиливает сенсибилизацию, а попытки «привыкания» могут привести к тяжелым аллергическим реакциям.