Метастазы в легких: что известно о раке блогера Лерчек и есть ли шансы на ремиссию

У блогера обнаружили онкологию четвертой стадии — теперь многодетной матери предстоит борьба с коварной болезнью за свою жизнь.

Уже больше недели 33-летний блогер Лерчек (Валерия Чекалина) находится в онкореанимации, куда ее увезли вскоре после родов. У нее обнаружили рак, причем сразу четвертой стадии.

Насколько излечима диагностированная у Лерчек онкология и как ее лечат — в материале 5-tv.ru.

Рак четвертой стадии у блогера Лерчек

Подруга Лерчек Алина Акилова написала в своем Телеграм-канале, что у блогера рак желудка четвертой стадии. Раковые клетки изначально обнаружили в плаценте после тяжелых родов — неладное заметила врач и направила плаценту на гистологию.

«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак… Она только родила маленького, и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится», — пишет Алина.

Комментаторы поддержали и блогера, и ее подругу, и посетовали на ситуацию с домашним арестом.

«Вчера попадалось много видео в Instagram*, где люди записывают и просят ее поддержать, просят амнистию и так далее».

«Ей нужно лучшее лечение, возможно, за границей, а хрен ее выпустят из-за этого, бедная девочка! Бедные дети и мама ее, и Луис умничка, дай бог ей поправиться».

«Нужно всем неравнодушным и с аудиторией трубить о том, чтобы ей сняли домашний арест и дали право на лечение за границей!».

«Можно подать сотни обращений с прошением, чтобы на эту ситуацию обратили внимание и не дали человеку погибнуть».

За день до этого, 8 марта, о раке блогера в своих соцсетях сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. На фото в посте Чекалина выглядит измученной, но не унывающей.

«Это самый тяжелый текст, который я когда-либо писал. После того как Валерия родила, мы вернулись домой, но вскоре у нее опять начались боли, и нам пришлось ехать в клинику. Мы получили результат — найдены злокачественные клетки.

Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы. Я не знаю других, которые любят жизнь больше, чем она», — написал он.

Как оказалось, боли у блогера появились еще год назад. Но на все запросы адвокатов о посещении врача суд давал отказы.

«Мы теряли драгоценное время… Я не знаю других, которые любят жизнь больше, чем она. Даже в самые мрачные дни Лера находила силы улыбаться. Спасибо всем, кто беспокоится, и нашим друзьям за то, что они рядом и за их безоговорочную поддержку.

Единственное, о чем я хочу попросить вас — это набраться терпения и молиться за ее здоровье. Нам действительно нужна любая поддержка, которую мы можем получить. Ей страшно, но настрой у нее боевой», — сказал избранник Лерчек.

Подписчики выразили поддержку Валерии и надежду на ее выздоровление.

«Сколько же дано испытаний этой девочке. И да, Лера, ты все это пройдешь, став примером силы и добра для всех нас! Вся энергия и наша вера с тобой».

«Лера, просто огромных сверхчеловеческих сил выстоять всем невзгодам назло! Мы рядом и ждем, если прозвучит просьба о помощи».

«Милая девочка, такая нежная и хрупкая, но одновременно сильная! Как же все это несправедливо и неправильно! Подарить новую жизнь, любить жизнь всей душой! Надеюсь и верю, что все будет хорошо. Только самым сильным даются подобные испытания! Все скрестив пальцы ждут чуда и хороших новостей».

Прогнозы врача по раку у блогера Лерчек

По словам врача-хирурга, онколога Дмитрия Шабанова, как правило, прогноз выживания на четвертой стадии рака довольно низкий, так как онкологию можно назвать запущенной.

«Все зависит от того, есть ли метастатические поражения, куда пошли метастазы. Чаще всего при раке желудка могут быть метастазы либо в легкие, либо в печень, что, естественно, намного усложняет само лечение и состояние человека. Плюс лимфоузлы, которые будут поражены, чаще всего тоже при четвертой стадии», — объясняет эксперт в комментарии для 5-tv.ru.

Как рассказал врач, на четвертой стадии рака лечение обычно начинается с химиотерапии, чтобы приостановить рост опухоли. И при успешном результате курс химиотерапии будет очень долгим. И только после него возможно удаление опухоли операбельным путем.

Ко всему прочему, в подобных случаях срок жизни у прошедших онкологию людей сокращается.

«Ну, опять же, здесь организм настолько непредсказуем, что может начинаться прогрессирование заболевания, и заболевание усиливается, что, соответственно, приводит и к летальным исходам», — отметил врач.

Конечно, это лишь средние показатели по пациентам, заболевшим раком желудка. У каждого человека процесс течения болезни, реакции на лечение и шансы на выздоровление индивидуальны. Многое зависит от общего состояния организма, возраста, сопутствующих заболеваний, типа опухоли и своевременности терапии.

Поэтому прогнозы могут отличаться от усредненных цифр, и иногда пациенты демонстрируют положительную динамику даже при сложных стадиях заболевания.

Какое влияние оказала беременность Лерчек на развитие рака

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин дал комментарий aif.ru. В нем он рассказал, что беременность Лерчек не могла вызвать рак, и объяснил, что это просто спровоцировало ускоренный рост опухоли.

«От момента появления «дефектной» клетки до формирования сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. Это длительный процесс, который зависит от внешних факторов. Во время беременности иммунитет у женщины снижается, чтобы не произошло отторжения плода, который является наполовину чужим генетически.

Кроме того, выбрасывается огромное количество гормонов роста. Если в организме к моменту наступления беременности была опухоль, то она резко ускоряет свой рост. То есть сама беременность не может быть причиной возникновения опухоли, но может спровоцировать ее стремительное развитие», — объяснил онколог.

Как и Шабанов, Черемушкин обратил внимание на то, что при таком распространении метастаз шанс на выздоровление есть, но риски сохранятся.

«Результат лечения зависит от того, какие клетки участвуют в процессе образования опухоли, где она локализована. Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная.

Возможно добиться полной ремиссии, то есть отсутствия признаков клинической болезни, но риски всегда будут сохраняться. Точные перспективы сможет оценить лечащий врач по результатам обследования», — отметил он.

Домашний арест и роды блогера Лерчек

Валерия Чекалина находится под домашним арестом с октября 2024 года.

Она вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным обвиняется в незаконном выводе средств, полученных от фитнес-марафонов, по поддельным документам через Дубай.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022-го Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом в кредитную организацию были представлены документы, содержащие недостоверные сведения.

При этом Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. В документах они указали недостоверные сведения о целях перевода, оформив операции как покупку информационных продуктов.

Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В конце января 2026-го Гагаринский суд Москвы назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Лерчек же не признала вину, заявив, что не получала плату за продажу марафона и не понимает сути обвинения. Артем Чекалин частично признал вину, согласившись с фактами, но не с квалификацией действий — он считал, что его действия следует трактовать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ).

Вместе с Лерчек живут ее дети от прошлого брака и возлюбленный Луис. В конце февраля у нее прошли экстренные роды.

«Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной. „Требуется экстренное кесарево. Сейчас“. Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился, и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!» — писал в своих соцсетях Сквиччиарини.

Уже в марте Валерию срочно увезли в онкологическую реанимацию. Она там находится и сейчас, получая лечение.

