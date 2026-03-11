Петров и Васечкин спустя 42 года: что стало с юными актерами после школьных приключений

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

В советские годы это был один из самых популярных фильмов. Как сложились судьбы его героев, включая Гуся и Машу Старцеву?

Фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», снятый режиссером Владимир Алеников, вышел на экраны в 1984 году и мгновенно стал одним из самых любимых детских фильмов в СССР. История двух школьников оказалась настолько популярной, что вскоре появилось продолжение — «Каникулы Петрова и Васечкина».

Получившим главные роли актерам тогда было всего по 10-12 лет, примерно как их героям. За 42 года романтичный Петров, изобретательный Васечкин и милая Маша Старцева бесповоротно выросли из этих определений.

Кем они стали, как сложились их судьбы? И как сейчас выглядят герои фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»?

Петя Васечкин (Егор Дружинин)

© РИА Новости / Пелагия Тихонова; Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

В десять лет исполнитель роли Пети Васечкина — Егор Дружинин — покорил зрителей своей харизмой и непосредственностью, а в 54 года — пластичностью и музыкальностью. Кто бы мог подумать, что на пике популярности в кино артист выберет путь, связанный с танцем и хореографией.

Сегодня Дружинин — один из самых узнаваемых хореографов России, наставник в популярных телевизионных проектах и успешный постановщик. На самом деле, после «Приключения Петрова и Васечкина» артист снимался в кино не раз, но постепенно из кинотитров его имя перекочевало в многочисленные телевизионные шоу. В последнем танцевальном проекте он бессменно оценивал таланты участников на протяжении многих сезонов.

Дружинин связан и с театром. Он ставил номера в мюзиклах «12 стульев» и «Любовь и шпионаж», в «Чикаго» и «Всюду жизнь» выступал сам.

Дружинин женат на двоюродной сестре Николая Цискаридзе, хореографе Веронике Ицкович, они растят троих детей.

Вася Петров (Дмитрий Барков)

https://vk.com/d.barkov; Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

Дмитрию Баркову во время съемок «Приключений Петрова и Васечкина» тоже было около десять лет — они с Дружининым вообще учились в одной школе и действительно дружили.

После удачного исполнения роли добродушного Васи начинающий актер не стал продолжать развиваться в кино. Барков окончил школу и рассматривал несколько направлений, с чем связать свою жизнь. В итоге подал в вуз на экономический факультет. Но на дружбе с «Васечкиным» это, между прочим, никак не сказалось.

И все равно Барков оказался связан с кино и телевидением. Некоторое время он работал на музыкальном канале в Санкт-Петербурге, а в конце 1990-х снялся в небольших ролях в различных криминальных сериалах.

Сегодня 53-летний Барков занимается продюсированием и руководит детской киношколой.

Маша Старцева (Инга Ильм)

telegram/ingailm; Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

Инга Ильм, сыгравшая в 11 лет очаровательную Машу Старцеву, после школы поступила в театральное училище и продолжила актерскую карьеру.

Она играла в театре, снималась в кино, а потом вдруг проявила себя как исследователь, углубившись в изучение художественной культуры России XVIII века. Инга Ильм раскрылась и как сценаристка, и как телеведущая, и как писательница.

В общем, во всем «Маша Старцева» оказалась хороша и даже семью успела построить — правда, со второй попытки. Сейчас Инге Ильм 54 года: с первым мужем, ирландским писателем и сценаристом Джерардом Майклом Маккарти, от которого Ильм родила сына, она сохраняет дружеские отношения. Детей от нынешнего мужа Игоря Северцева у нее нет.

Инга Ильм несколько раз меняла место жительства. Некоторое время она жила в США, где училась в актерской школе Ли Страсберга в Нью-Йорке, но позже вернулась в Россию. В последние годы актриса живет в Европе — в Италии, где занимается исследованием истории искусства и пишет книги.

Гусь (Александр Варакин)

Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

Александр Варакин, будучи 17-летним подростком, сыграл в фильме «Приключения Петрова и Васечкина» хулигана Гуся. С ролью актер справился и продолжил сниматься. Его приглашали и в кино, и в эпизоды «Ералаша».

Однако в 1990-е Варакин превзошел хулиганства Гуся. Артист связался с криминалом и в 2002 году погиб от передозировки наркотиками.

Генка Скворцов (Андрей Каневский)

Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

Андрей Каневский, исполнивший роль рыжего Генки Скворцова, был самым младшим участником съемочной группы детского фильма — ему тогда было всего семь лет.

Однако для первоклассника роль в «Приключениях Петрова и Васечкина» была уже не дебютной — за несколько лет до этого он уже снялся у Станислава Говорухина в экранизации «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Несмотря на успешный старт в кино, Каневский решил не связывать жизнь с актерской профессией. Окончив Одесский медицинский университет, он женился, а в 2000-м году вместе перебрался в Израиль.

Сейчас «Генке Скворцову» 52 года. По данным СМИ, он работает медбратом в реанимационном отделении одной из больниц города Хайфа. Андрей Каневский — многодетный отец, у него пятеро детей и целый домашний зоопарк: собака, два кота, морская свинка, кролик и рыбки.