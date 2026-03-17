Невидимые манипуляторы: кто такие аромадизайнеры и как они управляют нашими поведением
Запахи в магазинах и отелях создают специально, чтобы влиять на настроение и решения людей. И эти ароматы рождаются руками аромадизайнеров. Что это за профессия и как стать специалистом в этой сфере?
Мы живем в мире, где каждый день нас атакуют тысячи рекламных сообщений. Баннеры в интернете, билборды на улицах, звуковые ролики в супермаркетах — все это сливается в белый шум, который наш мозг давно научился игнорировать.
Но есть один канал коммуникации, который по-прежнему действует на нас напрямую, минуя фильтры рационального сознания. И это запах.
Эксклюзивно для 5-tv.ru профессиональный эвалюатор и аромадизайнер Яна Коршунова рассказала о том, как запахи влияют на поведение людей, почему табак-ваниль стал главным ароматом последних лет и можно ли заставить клиента купить больше с помощью правильно подобранной парфюмерной композиции.
Кто такой аромадизайнер и чем он отличается от парфюмера
Многие путают эти две профессии, но разница между ними принципиальная. Парфюмер — это творец, химик, который из отдельных молекул собирает ароматную композицию.
«Парфюмер — это человек, который составляет ароматы из разных молекул. Раньше парфюмеры работали с натуральными маслами, в последнее время это все-таки в большей степени работа с химическими молекулами, с синтезированными. Парфюмер имеет глубокие знания именно в области химии», — объясняет Коршунова.
Аромадизайнер же не создает запахи с нуля, он подбирает готовые или заказывает разработку под конкретные запросы предпринимателей. То есть работает уже с готовым «банком» ароматов, которые нужно соединить между собой, чтобы получить нужный вариант.
«Он уже в большей степени подбирает подходящий аромат под задачи бизнеса или под задачи частного клиента, исходя из того, какие задачи перед ним ставятся», — уточняет эксперт.
Где применяется аромадизайн
Сфера применения аромадизайна практически безгранична. Это любое помещение — от огромного торгового центра до маленькой спальни. Но если говорить о бизнесе, то здесь лидируют отели, рестораны, бутики одежды и ювелирные салоны.
«Я думаю, что многие сейчас сразу же должны вспомнить, как они где-то отдыхали за границей или в наших российских отелях и при входе в лобби ощущали этот знаковый аромат конкретно именно этого отеля», — говорит аромадизайнер.
Запах становится частью фирменного стиля, таким же узнаваемым, как логотип или цвет бренда. Именно он делает невидимую нить между бизнесом и нашим мозгом, который потом невольно вспоминает о покупках или планирует сделать следующие.
Как запахи влияют на поведение человека
Влияние ароматов на наши поступки — не маркетинговый миф, а научно доказанный факт.
«Неоднократно проводились исследования, когда одно и то же помещение было ароматизировано одним ароматом, другим ароматом или не имело запаха вообще. И одни и те же люди давали этому помещению совершенно разные оценки», — рассказывает эвалюатор-парфюмер.
Это происходит потому, что обоняние напрямую связано с лимбической системой мозга — той самой, которая отвечает за эмоции и память.
«Ни зрение, ни слух не связаны столь сильно с эмоциями и с памятью, как именно обоняние. Это научно подтвержденный факт», — утверждает Коршунова.
Эффект Пруста
Существует даже специальный термин — «эффект Пруста», названный в честь писателя, описавшего в романе «В поисках утраченного времени», как запах печенья «Мадлен» мгновенно перенес героя в детство.
«Аромат помогает нам возрождать воспоминания из детства или из какого-то другого момента жизни. Более того, есть практика: можно значимое хорошее событие „занюхать“ специфическим ароматом — тем, который ты редко используешь, и таким образом „якорить“ воспоминание. Спустя долгие годы ты можешь вернуться к этому воспоминанию при помощи запаха. Даже картинка не даст столь сильного всплеска эмоций, как аромат», — раскрывает тайну профессионал.
Как аромадизайнер создает аромат для брендов
Работа над ароматом для бизнеса начинается с брифа. Специалисты выясняют, какие задачи стоят перед заказчиком: нужно увеличить продажи, задержать клиента в помещении, нейтрализовать неприятные запахи или создать особую атмосферу для конкретного события.
«Если мы говорим про ресторан высокой кухни, то там ни в коем случае не должно присутствовать запахов еды с кухни. Мы заботимся о том, чтобы аромат создавал атмосферу, которая ассоциируется с интерьером, с направленностью кухни, с концепцией самого заведения», — поясняет Коршунова.
После того как задачи определены, создается несколько образцов аромата. Но прежде чем отправить их клиенту, каждый образец тестируют через профессиональное оборудование.
«Мы должны быть уверены на 100%, что аромат будет хорошо расходиться в помещении при использовании оборудования. Не всегда это удается, поэтому сначала мы тестируем все ароматы у себя на площадке и только потом отправляем клиенту три образца, которые могут немного отличаться друг от друга, чтобы он выбрал максимально подходящий», — отмечает эксперт.
Как мода диктует тренды в запахах
Парфюмерия — часть большой индустрии моды, и тренды здесь рождаются на подиумах. Все нововведения из фэшн-индустрии в ароматах получают через год-два». Самый яркий пример последнего времени — повальное увлечение восточными ароматами.
«Думаю, каждый россиянин, даже мужчины, так или иначе в последние год-два столкнулся с запахом табак-ванили и черного перца. Даже в туалетных комнатах было мыло и крем с этими ароматами. Избежать их, наверное, никому не удалось. Это восточные ароматы, которые пришли к нам из фэшн — оверсайз, открытые щиколотки, бороды, все это признаки арабской культуры», — указывает аромамастер.
Специалист подчеркивает, что сейчас тренды меняются и предпочтения у потребителей уже совсем другие.
«Мы видим, как фэшн-индустрия становится более утонченной: появляются графичные, приталенные силуэты. Через полгода или год мы это увидим и в парфюмерии: ароматы станут более спокойными, классическими, уйдут передозы востока, древесины, пачули, мускусов. Будут преобладать цитрусы, сбалансированные композиции без ярких акцентов», — предсказывает профессионал.
Порох, дым и сыр: какие необычные запросы обрабатывает аромадизайнер
Иногда клиенты ставят задачи, которые удивляют даже профессионалов. «У нас славятся такими запросами музеи. Не проходит нескольких месяцев, чтобы мы не получили запрос от музея или театра», — вспоминает Коршунова.
Особенно запомнился запрос в год 80-летия Победы.
«Один из музеев попросил создать запах пороха и дыма. Мы, конечно же, предоставили варианты. Это всегда очень интересно работать с такими заказчиками», — удивляет эксперт.
А вот с некоторыми ароматами работать сложно.
«Очень трудно создавать молочные запахи — не фруктовые, а именно запах сыра или творога. У нас были такие запросы, и, честно скажу, сложность была, и результат — так себе», — делится она.
Пачули — запах денег
В завершение эксперт делится любопытной историей о том, почему пачули ассоциируются с богатством.
«Во времена Ост-Индской компании из Индии в Англию возили ткани, кашемировые шали и пряности. В процессе транспортировки пряности пропитывали своим запахом ткани. Когда корабли прибывали в Англию, шали имели стойкий запах пряностей, особенно пачули. Позволить себе такие дорогие товары могли только богатые люди. Надевая эти платки, они источали этот запах, и он стал ассоциироваться с деньгами и богатством», — рассказывает аромадизайнер.
Когда аромат используется в общественном месте, его безопасность — главный приоритет. Это не о плагиате или повторе уникального аромата, а о токсичности в отношении окружающих.
«Мы заботимся о том, чтобы все наши композиции были 100% безопасны для людей, животных, беременных, детей. Мы работаем с медицинскими центрами, у них особые требования к качеству воздуха, и мы успешно проходим все проверки», — разъясняет знаток.
Как аромадизайнер подбирается интенсивность запаха у аромата
Запах в помещении не должен быть навязчивым. Эксперт объясняет: запах не должен «ударять в нос», наоборот, посетитель может осознанно его даже не заметить. И происходит ароматизирование не через спреи, диффузоры и приспособления для окуривания помещения — для этого существует специальный аппарат.
Аромат не должен быть чересчур насыщенный, надо, чтобы он был комфортным и для сотрудников, и для клиентов.
Оборудование настраивается на средний уровень, а затем через мобильное приложение можно регулировать интенсивность.
«Через смартфон можно подключиться к одному аппарату или ко всем сразу и управлять каждым», — говорит она.
Какими качествами должен обладать аромадизайнер
«В первую очередь аромадизайнер должен уметь слышать запросы клиента и трансформировать их в техническое задание для парфюмера или технолога. Он должен понимать задачи бизнеса, а не просто создавать „красивый“ запах. Нужно следить за трендами и иметь хороший вкус», — перечисляет Яна.
При этом в России пока нет учебных заведений, которые выдают диплом аромадизайнера — его можно получить только за границей. В России существуют профильные курсы.
«Нужно иметь знания в области маркетинга, а для создания ароматов — базовые навыки. Если говорить о серьезном парфюмерном образовании, то это европейские школы, например, знаменитый институт ISIPCA (Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов — Прим. ред.) в Грасе, который выдает диплом парфюмера. В России же в аромадизайн приходят из смежных профессий — маркетинга, дизайна, парфюмерии», — поясняет Коршунова.
Также аромадизайнер отмечает положительную динамику интереса жителей к запахам и благовониям.
«Всю историю человечества мы имеем дело с благовониями. Сегодня, благодаря развитию химической промышленности, парфюмеры могут создавать невообразимые ароматы — от запаха металла до запаха асфальта. Бизнес все активнее использует аромамаркетинг, частные потребители хотят ароматизировать дом. Поэтому потребность в специалистах, которые умеют слышать задачи и грамотно подбирать ароматы, пока не закрыта полностью», — дополняет эксперт.