Как приготовить идеальное дрожжевое тесто: рецепты и секреты пышной домашней выпечки
Дрожжевое тесто делает выпечку пышной, мягкой и ароматной. Но у многих оно не получается. Разбираемся, в чем ошибки и как приготовить его правильно.
Любую выпечку сегодня можно приготовить на бездрожжевом тесте — рецептов предостаточно, печь по ним проще и быстрее, чем разбираться с дрожжами. И все же при мыслях о воздушной, пышной сдобе этот вариант сразу отпадает.
Остается два пути: по аромату вычислять лучшую местную пекарню и бросать голодные взгляды на таких же гурманов в очереди или это самое время потратить на приготовление домашнего дрожжевого теста.
Если знать все лайфхаки и тонкости, дрожжи активируются без проблем. Как приготовить идеальное тесто для самой воздушной выпечки, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала кондитер Елена Ульянова.
Преимущества рецепта дрожжевого теста
Дрожжи — это микроскопические грибы, живые организмы, которые, поглощая сахара, выделяют спирт с углекислым газом и запускают процесс брожения в тесте. Газовые пузырьки и заставляют мучную смесь увеличиваться в объеме и приобретать пористую структуру.
«Дрожжевое тесто отличается от бездрожжевого тем, что оно получается более воздушным, объемным, очень нежным, вкусным и долго сохраняет свое качество», — рассказала Ульянова.
Тесто на свежих и сухих дрожжах
Существует два основных вида дрожжей:
- Свежие — требуют хранения в холодильнике и немедленного использования после разморозки;
- Сухие — удобнее в хранении, подходят для комнатной температуры, проще в использовании.
Первые еще называют живыми или прессованными — это буквально дрожжевые клетки в брекетах.
«Если они будут долго находиться на свежем воздухе, могут быстро подняться и испортиться. Поэтому проще купить быстрорастворимые дрожжи», — посоветовала кондитер.
Речь о сухих дрожжах, которые прошли стадию обезвоживания для долговечности и измельчения в порошок для удобной продажи. Их чаще всего можно встретить в магазинах. Разница во вкусе со свежими минимальна, зато эти дрожжи универсальны для любой выпечки и работать с ними в разы проще.
Рецепт дрожжевого теста на опаре и без нее
И из свежих, и из сухих дрожжей можно приготовить тесто двумя методами. Первый, опарный, больше подходит для мягких синнабонов или, например, воздушных куличей. А вот вторым методом, безопарным, часто выпекают хрустящие пончики во фритюре и печенье.
Вообще, опарой называют смесь из части муки, жидкости и дрожжей. Все эти ингредиенты перемешивают и оставляют на несколько минут, пока замес не увеличится вдвое.
Дрожжевое опарное тесто обладает более насыщенным вкусом, но хранится недолго. На его основе существует множество рецептов выпечки.
А вот безопарное выходит более плотным — оно всем знакомо по бортикам пиццы или оладьям. В этом методе ничего ждать не нужно, тесто замешивается сразу, единственное — требует большего количества дрожжей.
Правила приготовления идеального дрожжевого теста: секреты рецепта
Создание идеального теста начинается с правильной активации дрожжей, для этого всегда стоит свериться с рекомендациями производителя на упаковке, не торопиться, но и не затягивать процесс.
«Дрожжи любят точность. Иначе они могут либо не подняться, либо как-то не так пойдет процесс приготовления теста», — подчеркнула Ульянова.
Есть общие правила, которые важно соблюдать при приготовлении любой дрожжевой выпечки:
- Температура ингредиентов должна быть комнатной (22–26 градусов);
- Подходят только свежие продукты;
- Необходимо выдерживать время активации дрожжей;
- Мука обязательно просеивается для обогащения кислородом и вводится постепенно.
При работе с дрожжевым тестом большое значение имеет сахар. По идее, он отвечает за процесс брожения, но, если его пересыпать, избыток карамелизируется в момент выпечки и изделие подгорит.
Замешивать тесто можно как руками, так и в кухонном комбайне, но подниматься оно должно строго в теплом месте без сквозняков. Вполне подойдет разогретая до 40 градусов духовка.
«Некоторые хозяйки накрывают тесто пленкой, но это создает вакуум и мешает активации дрожжей. Иногда можно забыть про тесто и передержать. Я люблю накрывать полотенцем, тогда сохраняется доступ к воздуху», — поделилась эксперт.
Тонкости приготовления дрожжевого теста
Не все учитывают, что жиры имеют свойство обволакивать клейковину, замедляя развитие дрожжей. Поэтому маргарин, сливочное или растительное масло нельзя лить в самом начале. Опытные пекари вводят мягкое масло в конце замеса, когда тесто уже сформировалось. Это позволяет дрожжам «разогнаться», а маслу — придать готовой выпечке ту самую слоистую структуру.
Вообще таких проверенных практикой советов для идеального подъема дрожжевого теста много:
- Замешивать тесто нужно до однородной консистенции, чтобы дрожжи полностью активизировались;
- Тесто можно настаивать в два этапа, после замеса и уже в форме для выпечки;
- Формировать выпечку важно аккуратно, не передавливая тесто;
- Соль предотвращает процесс перекисания теста, поэтому добавлять ее нужно постепенно;
- Если булочки получились слишком плотными — это значит, что тесто не успело расстояться.
Когда тесто после выдержки липнет к рукам, стандартная ошибка — подсыпать муку. Это делает выпечку тяжелой. Лучше смазать руки и поверхность стола небольшим количеством растительного масла. Тогда тесто не возьмет лишней муки, останется нежным.
Жидкость для дрожжевого теста
Дрожжевое тесто можно готовить не только на воде или молоке.
Например, если заменить обычную воду на сильногазированную минеральную, пузырьки воздуха дополнительно насытят тесто кислородом и сделают его пористым.
Еще дрожжевое тесто готовят на кефире — такой вариант хорошо подходит для пирожков.
Секреты рецепта: выпечка булочек на дрожжевом тесте
Булочки считаются классикой дрожжевой выпечки. Главный секрет идеальных булочек кроется не столько в тесте, сколько в формовке и финальной расстойке.
Формировать их нужно без нажима, не трамбуя структуру. После того как изделия уложены на противень, им обязательно дают «отдохнуть» еще 15–20 минут. Если поставить булочки в духовку сразу, они не успеют подняться в последний раз и останутся плотными.
А чтобы сохранить их мягкость на несколько дней, сразу после духовки их накрывают полотенцем и дают медленно остыть — резкий перепад температур делает корочку жесткой.
Рецепт булочек на дрожжевом тесте
Для приготовления классических сдобных булочек кондитеры рекомендуют использовать опарный метод — он дает наиболее предсказуемый результат.
Ингредиенты:
Для опары:
- Молоко — 150 миллилитров;
- Сухие дрожжи — одна чайная ложка;
- Сахар — одна столовая ложка;
- Мука — 100 граммов.
Для теста:
- Мука — 300–350 граммов;
- Сахар — 50 граммов;
- Соль — щепотка;
- Яйцо — одна штука;
- Размягченное сливочное масло — 50 граммов;
- Ванилин — одна чайная ложка.
Приготовление:
1. Смешать компоненты для опары и оставить в тепле на 20–30 минут до появления «шапочки».
2. В подошедшую опару добавить яйцо, сахар, соль и половину муки. Замесить.
3. Постепенно ввести мягкое масло и оставшуюся муку. Вымешивать 10–15 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.
4. Оставить на расстойку на 1–1,5 часа под полотенцем.
5. Обмять, сформировать булочки, выложить на противень, дать расстояться 20 минут.
6. Смазать желтком и выпекать при 180 градусах около 20–25 минут.
Секреты рецепта: выпечка пирожков на дрожжевом тесте
У пирожкового дрожжевого теста свои секреты из-за наличия начинки. Главная проблема здесь — риск, что они потекут или останутся сырыми внутри.
Чтобы нижняя часть пирожков не отсыревала и не подгорала, опытные хозяйки используют хитрость: противень слегка присыпают крахмалом перед выкладкой изделий. Крахмал создает тончайший барьер, впитывающий лишнюю влагу.
Рецепт пирожков на дрожжевом тесте:
Универсальное тесто для жареных и печеных пирожков готовится безопарным способом — оно более эластичное и лучше держит форму.
Ингредиенты:
- Мука — 500 граммов;
- Молоко или вода теплые — 250 миллилитров;
- Яйцо — одна штука;
- Сухие дрожжи — 1,5 чайные ложки;
- Сахар — одна столовая ложка;
- Соль — одна чайная ложка;
- Растительное масло — две столовые ложки.
Приготовление:
1. Смешать дрожжи с сахаром, залить теплым молоком, добавить половину муки. Размешать до однородности.
2. Ввести яйцо, соль, масло и постепенно оставшуюся муку.
3. Вымешивать тесто не менее десяти минут — оно должно стать очень гладким.
4. Накрыть полотенцем и убрать в тепло на примерно полтора часа.
5. Готовое тесто обмять, разделить на кусочки, раскатать лепешки и выложить начинку. Тщательно защипнуть края.
6. Для печеных пирожков — дать расстояться 20 минут, смазать яйцом и выпекать при 180 градусах до золотистого цвета. Для жареных — сразу жарить на среднем огне в достаточном количестве масла.
Секреты рецепта: выпечка куличей на дрожжевом тесте
Кулич — самый капризный вид выпечки. Его главная проблема — оседание после духовки и неравномерная пропеченность. Чтобы кулич получился высоким и не опал, нужно соблюсти три условия.
Во-первых, тесто для кулича должно быть очень хорошо вымешано и выброжено, но не перестояно. Перекисшее тесто даст кислый запах и плохой подъем.
Во-вторых, форму для выпечки заполняют только на треть, давая тесту возможность вырасти в духовке.
В-третьих, самый важный этап — охлаждение. Куличи нельзя доставать и ставить на холод резко. Их оставляют в выключенной духовке с приоткрытой дверцей до полного остывания, и только потом вынимают.
Рецепт кулича на дрожжевом тесте:
Для классического кулича лучше использовать опарный метод. А вот форма может быть какой угодно.
«Я делаю их в формах для капкейков, так они дольше хранятся и можно подарить в качестве подарка на праздник», — подсказала Ульянова.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливки 11% — 200 миллилитров;
- Дрожжи сухие быстрорастворимые — 11 граммов;
- Мука — 500 граммов;
- Соль — одна вторая чайной ложки;
- Размягченное сливочное масло — 200 граммов;
- Яйца — три штуки;
- Сахар — 100 граммов;
- Ванильный сахар — две чайные ложки;
- Изюм — 50 граммов;
- Сушеная вишня без косточек — 50 граммов;
- Фундук — 50 граммов.
Для крема:
- Маскарпоне — 250 граммов;
- Сливки жирные (35-38%) — 250-300 миллилитров;
- Сахарная пудра — 150 граммов;
- Цедра одна вторая апельсина;
- Ванильный экстракт — одна чайная ложка.
Приготовление теста:
- Разогреть сливки до теплого состояния в микроволновке.
- Влить теплые сливки в миску, добавить дрожжи, перемешать и оставить на пять минут для активации.
- Просеять муку в дрожжевую смесь, перемешать.
- Добавить размягченное сливочное масло, перемешать руками.
- Вбить яйца, перемешать до однородности.
- Добавить сахар, ванильный сахар и соль, вымесить до однородного состояния.
- Накрыть тесто пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте на 30 минут для подъема.
- Промыть вишню кипятком, измельчить ножом. Измельчить орехи в блендере до состояния мелкой крошки. Аккуратно вмешать сухофрукты и орехи в тесто, не передавливая его;
- Смазать формочки растительным маслом.
- Сформировать из теста шарики, выложить в формочки, заполняя их на одну вторую объема.
- Оставить тесто подходить в теплом месте еще на 40 минут.
- Разогреть духовку до 170 градусов. Выпекать куличи 30 минут (для больших форм — 40-50 минут). Проверить готовность зубочисткой. Остудить готовые куличи.
Приготовление крема:
- Взбить маскарпоне до пышности.
- Отдельно взбить сливки до устойчивых пиков.
- Аккуратно вмешать сливки в маскарпоне.
- Добавить сахарную пудру, цедру апельсина, ванильный экстракт.
- Украсить остывшие куличи кремом.