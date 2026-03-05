Фото, видео: www.globallookpress.com / © Belkin Alexey; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Все началось с высказывания Губина на интервью у Собчак.

Недавно между певцами Андреем Губиным и Сергеем Жуковым («Руки Вверх!») произошел довольно забавный конфликт. Все началось с заявления исполнителя хита «Ночь» о шепелявости оппонента, а потом приняло уже совсем веселую форму.

Почему Андрей Губин оскорбил Сергея Жукова

Андрей Губин высказался о своем коллеге на интервью у Ксении Собчак, когда она спросила, выступления каких звезд 1990-х он считает позорными. Как оказалось, таким певец считает Сергея Жукова.

«Шепелявый Сережа прыгает по сцене, шепелявит и кричит: «Привет, девчонки!». Это что, не позор? Это конкретный позорище! Он шепелявый человек, вообще это профнепригодность для певца.

А он в Лужниках дает концерт на 70 тысяч человек, и все эти люди вместе с ним: «Привет, Сережа!». Я не понимаю уровень человечества и уровень общества, которое это нормально воспринимает. В девяностых такого не было», — категорично высказался Губин.

В комментариях подписчики канала Собчак отреагировали неоднозначно: кто-то поддержал Губина, а кто-то Жукова. Однако при этом о первом певце никто негативно не высказался.

«Жуков никогда так надолго из поля зрения не пропадал, выпускает стабильно новые песни, да, тоже уже не тот мальчишка, что в 2000-х, но он вполне на волне со своей аудиторией, у Андрея все иначе. Он не смог перестроиться, как уже говорили. Да и Жукову пофиг, что он поет до сих пор про Алешку в свои 50 и с весом 150, людям нравится, он и поет. А Андрей не хочет быть посмешищем, да и состояние здоровья у Андрея и Сергея все-таки разное, пусть они и почти ровесники».

«Сергей Жуков: „Дорогой дневник…“».

«Я работаю воспитателем. Дети (пяти-семи лет) поют Губина. Вот что значит вечная музыка! Здоровья Андрею».

При этом многие зрители интервью, в том числе врачи, отметили, что у Губина была запутанная речь и часто в ответах отсутствовала логика повествования, одно суждение буквально противопоставлялось другому.

Собчак же во время активно уговаривала его вернуться на сцену, и, хоть некоторые и хотят на концерт, многие все же считают, что певца пора оставить в покое. Сложно судить, кто прав, ведь песни артиста остаются хитами по сей день.

«Сцена ему давно не нужна, денег ему хватает „на покушать“ и хватать будет всегда. Не надо тянуть человека на сцену, чтобы вспомнить свою молодость, включите его песни и вспомните».

«Я впервые вижу, что человека действительно не волнуют деньги».

«Андрей, вы — мой кумир! Ваши песни лечили мое сердце, радовали меня в моменты счастья и восстанавливали меня в моменты разрушения жизненных ожиданий. Я бы с радостью пошла на ваш концерт».

Как Сергей Жуков отреагировал на высказывание Андрея Губина

Сергей Жуков, узнав об обвинениях коллеги, отреагировал молниеносно: выпустил видео, где нарочито шепеляво перепел песню «Алешка», чтобы показать разницу между его дикцией и реальной шепелявостью, добавив еще и картавости в некоторые строки. Ролик он выложил в соцсетях. А еще изменил слова песни для большей комичности, сопроводив визуал субтитрами.

«Почему же так не любишь ты меня?

Мол, на сцену выхожу я зря,

от позора стонут «Лужники»,

на концерты ходят дураки.

У Сержки с дикцией беда,

и с таким произношением никуда.

Что я там пою, давно не разобрать,

надо тексты на экран писать.

Хорошо, что есть фанаты у меня

и поют все песни за меня.

А иначе понял бы страна,

что давно уже профнепригодный я».

Часть подписчиков отреагировала на видеоролик Жукова резко негативно и высказалась в поддержку Андрея Губина.

«Лучше бы помогли Губину справиться с болезнью и вернуть его к нормальной жизни, чем реагировать таким образом. Все все понимают, но никто не пришел на помощь человеку, когда она нужна, а хайповать, конечно, куда проще и бесплатно».

«Жуков не конкурент Губину, и для него большая удача, что Губин не в состоянии выступать, как и многие артисты конца 1990-х — начала 2000-х канули в Лету, не ведут концертную деятельность. Если бы Губин был здоров и мог выступать, то „Руки Вверх!“ курили бы в стороне».

«Андрей Губин — талантливейший артист, сам писал и пел, из-за болезни не смог, видно же, что ему плохо, а вы издеваетесь над ним!».

Другие же, наоборот, поддержали Жукова и его, по их мнению, здоровую реакцию на оскорбление.

«Это идеальный мастер-класс по реакции на любую критику и хейт! Если бы каждый, кого он (Губин — прим. ред.) упомянул в интервью в негативном ключе, ответил песней, получился бы идеальный сборник хитов!».

«Сереффа, ты лучфий».

«Ну приезжайте же в Баку! Нам очень хочется вашу шепелявость послушать!».

«Наш любимый Сережка, мы будем тетками и все равно будем ходить к дедуле Сереже в Лужники».

Как разрешился скандал между Андреем Губиным и Сергеем Жуковым

В беседе с «Москвой 24» Андрей Губин опроверг свои слова о коллеге. Он заявил, что его слова были неправильно поняты.

«Я сегодня прочитал: „Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену“. Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил», — сказал музыкант.

Также певец заявил, что уважительно относится к коллеге. Жуков тоже не держит на него зла и говорит, что его новая песня никак не связана с критикой Андрея Губина.

«Голос для композиции не менял. Записывал на студии. Это мой обычный голос», — сказал солист «Руки Вверх!».

Как другие звезды отреагировали на скандал между Губиным и Жуковым

Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне от этой ситуации. Например, Иосиф Пригожин встал на сторону Сергея Жукова.

«Во-первых, это некорректно. Я с ним не согласен категорически. Я бы сделал скидку на определенные его отклонения — физические, может быть, или умственные. Он хороший и талантливый музыкант, он хороший парень — наверное… Но, понимаете, он сам себя закопал. Каждый человек выбирает свой путь, свою дорогу.

И вот то, что он дает оценку, он должен прокомментировать следующим образом: «Мое личное мнение», то есть никому навязывать не должен. Как можно комментировать успех Сережи Жукова, где 70 тысяч зрителей, а сейчас будет 140 — в Лужниках?» — сказал он корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

Также Пригожин подчеркнул, что именно люди определяют успех исполнителя, а не другие музыканты, в том числе Андрей Губин. И подметил, что ему стоит вернуться на сцену, потому что зрители всегда лечат артиста.

«Ждет тяжелая инвалидность»: чем Андрей Губин болеет на самом деле

Илья Гуров тоже встал на сторону Жукова и выразил непонимание относительно его поведения, указав, что это неэтично и непрофессионально.

«Сережа так филигранно вышел из этой ситуации, написал песню, выложил пост, и сейчас это все разлетается на мемы и цитаты, и Сережа просто на коне. Тем самым Андрей Губин просто напомнил о том, какие крутые песни у Жукова, и сейчас миллионы людей по всей стране захотят пойти на его концерт, и тем самым он сделал ему солд-аут», — подметил Гуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.