Парадные тапочки и базовые лоферы: какая обувь в моде весной и летом 2026 года

Фото, видео: legion-media/Casimiro; 5-tv.ru

Какие изменения в этом сезоне претерпели сапоги с ботильонами и на что стилисты теперь предлагают заменить белые кеды?

Какие модели обуви перекочевали в тренды из прошлых коллекций, а какие стоит включить в гардероб именно весной 2026 года? И как их правильно носить, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала персональный стилист Дарья Плеханова.

Дарья Плеханова

Персональный стилист

Какая обувь стала базой весной и летом 2026

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде и в тренды. Фото: www.legion-media.com/ / CAMERA PRESS

Прежде чем внедрять тренды, стоит проверить свою базу — те пары обуви, которые носятся ежедневно. Обычно это та часть гардероба, которая кочует из прошлых весенних сезонов и позволяет выглядеть стильно без дополнительных трат.

В 2026 году основой основ все еще остаются челси.

«Эта пара подходит вам, если у вас очень активный образ жизни, вы много проводите времени на ногах, часто перемещаетесь», — посоветовала Плеханова.

Челси универсальны и хорошо сочетаются:

С широкими джинсами;

С широкими брюками;

С юбками длины макси;

С костюмами.

Челси выручат, когда захочется экспериментов с одеждой.

Вторая универсальная пара — ботильоны. Это более женственный вариант, который идеально подходит к юбкам и платьям.

«Важно учитывать, чтобы голенище было достаточно облегающим и высоким, чтобы не резать пропорции вашей фигуры, если вы носите длину мидакси», — уточнила персональный стилист.

В сезоне весна-лето 2026 актуальны ботильоны как базовых оттенков: черного, темно‑серого, коричневого, так и акцентные варианты с животным принтом.

Какой каблук в моде весной и летом 2026

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде, тренды. Фото: www.legion-media.com/Casimiro; www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Часто дизайнеры обновляют не сами модели, а их отдельные элементы.

«Тренды проявляются в обувном гардеробе, как правило, в форме каблука, его высоте и форме носа», — сказала Плеханова.

Сейчас в тренде:

Устойчивый, широкий каблук — практичный вариант, высота может варьироваться, но скорее в сторону понижения;

Kitten heel — невысокий и удобный, подходит для моделей с узким или квадратным носом;

Платформа и танкетка — акцентная и смелая опция.

Два первых варианта хорошо сочетаются и с джинсами, и с платьями, и с юбками практически любых стилистик, а вот последний достаточно активно перетягивает на себя внимание. Обувь на танкетке или платформе лучше сочетать со спокойным базовым нарядом.

В последних коллекциях предпочтение отдавалось квадратному мысу, но круглый узкий все еще в носке. А вот среди материалов особенно популярна замша — она придает обуви особый шарм и делает образ более утонченным.

Тренд весны и лета 2026 на лоферы

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде, тренды. Фото: www.legion-media.com/Camera Press

Долгое время белые кеды были основой гардероба — их носили подо все и всегда. В этом сезоне на смену им приходят лоферы.

«Они становятся точно такой же базой, но добавляют образу чуть больше формальности и собранности. Точно так же мы можем носить их и с юбками, и с брюками, и со строгими костюмами в зависимости от материала, от формы носа и в целом от модели», — убеждена стилист.

Хрупким девушкам подойдет практически любая форма и толщина подошвы, а тем, кто хочет скорректировать форму фигуры, стоит обратить внимание на модели с жесткой фиксированной пяткой и более толстой подошвой.

Тренд весны и лета 2026 на туфли на платформе

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде, тренды. Фото: www.legion-media.com/ / CAMERA PRESS

В этом сезоне вернулись не только кроссовки на высокой танкетке.

«Если стоит цель следовать тенденциям или хочется добавить какой-то перчинки, то подойдет платформа», — сказала Плеханова.

Платформа весной 2026 года нашла воплощение в следующих моделях:

Туфли в стиле 1970-х на толстом каблуке;

Обувь с деревянной подошвой;

Кроссовки на танкетке.

Тренд весны и лета 2026 на высокие сапоги

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде, тренды. Фото: www.legion-media.com/Casimiro

Если весной хочется чувствовать себя женственно, не обойтись без высоких сапог.

Актуальны модели из гладкого материала — например, гладкой кожи. Каблук подойдет небольшой или от него вообще стоит отказаться.

Голенище может быть:

Облегающим, которое заходит под подол юбки или платья;

Более свободным — с небольшим расстоянием между ногой и обувью.

«Надо сказать, что все-таки это не базовая обувь. Если вы не носите юбки и платья, то они вам не нужны», — подчеркнула эксперт.

Тренд весны и лета 2026 на кожаные тапочки

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде, тренды. Фото: www.legion-media.com/Casimiro

Неожиданная, но актуальная тенденция — кожаные тапочки.

«На самом деле они выглядят как домашние. И даже некоторые в отделах домашней обуви можно и приобрести. Эта пара обуви отсылает нас сразу к тренду ориентализм, мы вспоминаем Восток, Азию, и такие тапочки добавляют сразу расслабленности любому образу», — пояснила персональный стилист.

Такие тапочки можно сочетать даже с юбками и праздничными платьями — этот вариант подойдет тем, кто готов экспериментировать и не боится смелых решений.

Какие цвета в обуви в моде весной и летом 2026

Обувь весна-лето 2026: какие модели в моде, тренды. Фото: www.legion-media.com/Casimiro

Цветовая гамма обуви весной 2026 более сдержанная, чем в одежде. Для ранней весны актуальны:

Темно-коричневый;

Серый;

Белый;

Черный;

Темно‑синий.

Эти оттенки универсальны и сочетаются с большей частью весеннего гардероба. Яркие цвета больше подходят для туфель и босоножек, хотя вполне могут и заменить акцентный аксессуар.

Палитра тут идентична той, что предложена в одежде — актуальны природные, насыщенные, яркие цвета: томатный, изумрудный, фиалковый, канареечный.

В 2026 году обувь становится полноценным атрибутом гардероба, а не дополнением к яркому наряду. Она вполне может стать единственным и самобытным акцентом образа.

А еще, подбирая обувь, можно регулировать степень выразительности всего наряда через детали — принты, фактуру, декоративные элементы вроде подвесок, кисточек или металлической фурнитуры.