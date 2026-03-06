Фото: Кадр из д/ф «The Heirs of Cyrus the Great», реж. Jost von Morr, 1974 г.

До 1979 года страну называли Парижем Ближнего Востока. На улицах можно было встретить девушек в мини-юбках, с непокрытой головой и на высоких каблуках.

До событий 1979 года Иран представлял собой монархическое государство под управлением шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. В 1960–1970-х годах страна переживала период масштабных преобразований, известных как «Белая революция» — серия экономических и социальных реформ, инициированных шахом.

Этот период ознаменовался стремительным развитием экономики, модернизацией общества и активным заимствованием западных культурных моделей.

Следом страна пережила еще одно потрясение — Исламскую революцию. Как жили иранцы до и после этих событий — читайте и смотрите архивные фото в материале 5-tv.ru.

Экономический подъем и индустриализация дореволюционного Ирана

После «Белой революции» благодаря нефтяному буму экономика Ирана демонстрировала впечатляющие темпы роста — до 10–12% ежегодно.

«Арабо-израильская война (или «Война Судного дня». — Прим. ред.) октября 1973 года привела к арабскому нефтяному эмбарго и вызвала резкий рост цен на сырую нефть. «Великий нефтяной шок», как его позже назвали, привел к четырехкратному росту цен на нефть.

В то время как индустриализированный мир испытывал потрясения, казны Ирана переполнялись. У шаха уже были грандиозные амбиции; теперь он вообразил, что может превратить Иран в региональную сверхдержаву», — писал ученый Мартин Крамер в статье «Ардешир Захеди: легенда и урок», опубликованной в 2021 году в Институте Вашингтона.

В результате «Белой революции» Иран вышел на второе место в Азии по темпам экономического роста. Шахская политика была направлена на индустриализацию: по всей стране возводились промышленные предприятия, развивались новые отрасли — машиностроение, автомобилестроение, металлургия, цементная промышленность, производство бытовой техники.

Строились электростанции, плотины и ирригационные системы, развивалась транспортная инфраструктура — расширялись автомобильные и железнодорожные сети, открывались новые авиалинии.

В рамках земельной реформы правительство выкупало территории у крупных землевладельцев и продавало их крестьянам на льготных условиях: со скидкой 30% от рыночной стоимости и с возможностью выплаты кредита в течение 25 лет под низкие проценты.

Это позволило около полутора миллионов крестьянских семей (примерно десять миллионов человек, или 40% населения) стать собственниками земли.

Дело в том, что в те годы в стране сохранялись пережитки феодализма, и земли эти государство отбирало у феодалов, а также национализировало леса и поля.

«Необычность этой революции заключается в том, что она произошла не в период затяжного кризиса, как многие знаменитые революции ХХ века, а экономического бума, длившегося два десятилетия», — отмечают в своей книге иранисты Никита Филин, Эрадж Боев и Александр Ходунов в работе 2024 года «Дискурс противостояния Мохаммеда Реза-шаха и аятоллы Хомейни в Иране в 1978–1979 гг.».

Открывались сотни новых фабрик: от небольших предприятий по производству одежды и продуктов питания до крупных текстильных и автомобильных заводов.

Развивалась система распределения прибыли: рабочие частных предприятий получали 20% чистой прибыли компании, а также премии за повышение производительности.

Тегеран стремительно преображался: улицы заполняли современные автомобили, открывались бутики, отели и супермаркеты. Уровень жизни в городах заметно повышался, что порождало веру в процветающее будущее.

Однако экономический рост не устранил социального неравенства: доходы от нефти в основном концентрировались в руках элиты, а сельские районы оставались в относительной нищете. Многие крестьяне, получившие небольшие участки земли, не могли прокормить себя и мигрировали в города в поисках работы.

«Шах пытался модернизировать Иран по западному образцу, но делал это сверху, без участия общества. Его реформы, такие как „Белая революция“, усилили социальное неравенство и вызвали отторжение у традиционалистов, особенно в сельских районах», — писала в своей книге профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Никки Кедди.

Образование и грамотность в дореволюционном Иране

Особое внимание уделялось развитию образования. Был создан Корпус грамотности, где молодые люди, имевшие школьный аттестат, могли проходить военную службу, обучая сельских жителей чтению и письму. Благодаря этой программе уровень грамотности в стране вырос с 26 до 42%.

Число учащихся в детских садах увеличилось с примерно 13 до 220 тысяч, в начальных школах — с полутора миллионов до четырех, в средних школах — с 370 до 740 тысяч, а в колледжах — с 25 до 145 тысяч. Новые школы внедряли образовательные стандарты, снижавшие влияние духовенства на воспитание молодежи.

Однако этот демографический бум стал фактором нестабильности в Иране, особенно в городах, сопряженный с увеличением числа молодежи, а вместе с ней — ростом безработицы.

«Люди моложе 20 лет составляли тогда больше половины населения страны. Не только избыток энергии и бунтарский дух позвали молодых на баррикады. Были и вполне определенные причины. Главное — это тревога за будущее. Образование, получавшееся в местных вузах, не всегда соответствовало уровню современных знаний», — пишет в своей работе «Аятолла Хомейни против «Белой революции» историк Василий Яременко.

Образ жизни и мода в дореволюционном Иране

В 1960–1970-х годах Иран нередко называли «Парижем Ближнего Востока» — настолько заметным было влияние западной культуры. Особенно ярко это проявлялось в крупных городах, прежде всего в Тегеране.

Женщины не были обязаны носить хиджаб и свободно выбирали одежду. На улицах можно было увидеть девушек в мини-юбках, джинсах, с непокрытой головой и на высоких каблуках. Однако в основном это были представительницы немногочисленного высшего класса.

В 1950-х иранки придерживались более сдержанного стиля — носили юбки длины «миди» и «макси», но позже мода стала более смелой. В журналах рекламировалась европейская одежда и косметика, а на пляжах Каспийского моря женщины появлялись в бикини.

Мужчины также перенимали западные стили: в обиход вошли костюмы, рубашки с галстуками, джинсы и спортивная одежда. Молодежь следила за новинками моды, покупала импортные вещи и аксессуары.

Образование и роль женщин в дореволюционном Иране

Женщины активно участвовали в общественной жизни. Они получали высшее образование — в университетах учились тысячи студенток. Иранки работали врачами, учеными, инженерами, тележурналистами, занимали государственные должности.

В 1963 году женщины получили избирательное право, а также возможность баллотироваться на выборные должности и работать юристами и судьями. Минимальный возраст замужества для женщин был повышен с 13 до 15 лет.

Культура и искусство в дореволюционном Иране

При шахском режиме особое внимание уделялось развитию культуры. Большую роль в этом сыграла шахиня Фарах Пехлеви — она лично курировала создание музеев, поддержку театров и открытие библиотек. Благодаря ее усилиям были созданы организации, продвигавшие иранское искусство как внутри страны, так и за ее пределами.

Визитной карточкой культурной политики стал Ширазский фестиваль искусств — масштабное мероприятие, собиравшее мировых звезд музыки, театра и кино. Фестиваль превратил Иран в привлекательное место не только для нефтяных инвесторов, но и для творческой элиты со всего мира.

В стране свободно распространялись иностранные книги и фильмы, на телевидении показывали западные сериалы. Развивалась национальная киноиндустрия, появлялись новые театры и музыкальные коллективы.

Популярностью пользовались джаз и рок, в кафе и клубах звучали современные мелодии. Открывались художественные галереи, где выставлялись работы иранских и зарубежных мастеров.

Отдых и досуг в дореволюционном Иране

Иранцы активно путешествовали по стране и за ее пределами. Популярными местами отдыха были:

Побережье Каспийского моря — здесь располагались курорты, пляжи и зоны для активного отдыха;

Горнолыжные курорты — жители Тегерана и других городов зимой отправлялись кататься на лыжах;

Исторические достопримечательности — развивался внутренний туризм, люди посещали древние города и памятники архитектуры.

В крупных городах открывались рестораны, кафе, кинотеатры и ночные клубы. Молодежь проводила время на дискотеках, а семьи гуляли в парках и посещали культурные мероприятия. В ресторанах подавали блюда как традиционной иранской, так и европейской кухни.

Наука и технологии в дореволюционном Иране

До Исламской революции Иран делал ставку на развитие науки и технологий. Открывались исследовательские центры, университеты приглашали зарубежных профессоров, студенты отправлялись на стажировки в Европу и США.

В школах внедрялись современные учебные программы, акцент делался на точные науки и инженерное дело, однако его качество не всегда соответствовало современным стандартам.

Политическая система и социальные противоречия в дореволюционном Иране

Несмотря на прогрессивные реформы, шахский режим оставался авторитарным. Оппозиция находилась под запретом, а любая критика власти жестко пресекалась. Действовала тайная полиция САВАК, которая следила за инакомыслящими, проводила аресты и применяла жесткие методы допросов.

Экономический рост не принес равномерного благосостояния: доходы от нефти оседали в карманах элиты, а разрыв между богатыми и бедными увеличивался. В городах росла безработица, а в деревнях люди страдали от нехватки земли и ресурсов.

Западные ценности и образ жизни вызывали неприятие у консервативной части общества, особенно у религиозных лидеров. Как пишет «Коммерсантъ», духовенству и местым глубоко верющим жителям не нравилось распространение проституции и алкоголя в стране, мода на открытую одежду и музыку, а также показ порнофильмов… Светские реформы систем образования и судопроизводства тоже подрывали позиции духовенства.

Растущий разрыв между модернизацией в городах и традиционными устоями в сельской местности создавал социальное напряжение. Эти противоречия в конечном итоге привели к росту протестных настроений, которые вылились в Исламскую революцию 1978–1979 годов.

«Политика Эйзенхауэра/Даллеса и Кеннеди в следующее десятилетие действительно затрагивала внутренние дела Ирана, энергично выступая не за подавление, а за реформы. Государственный департамент считал политическую и экономическую структуру Ирана слишком хрупкой, чтобы поддерживать военные расходы, необходимые для более широкой региональной роли.

Вместо этого шаха убеждали укреплять «социальную ткань» Ирана посредством ряда политических реформ и экономических программ, поддерживаемых щедрой американской помощью. В этот период строительства Соединенные Штаты были готовы взять на себя защиту Ирана от внешней агрессии. Шах постоянно восставал против такого разделения ответственности, поскольку военная самостоятельность всегда была его главной заботой. В конце концов он добился своего», — писала Мартин Крамер в статье «Что происходило в Иране».

Как прошла Исламская революция

Сложно сказать, были ли иранцы счастливы. Да, в стране наблюдался культурный расцвет, города полнились светской жизнью. Однако пользоваться всеми благами могли только представители элиты и среднего класса.

За пределами всего этого все больше росло недовольство среди верующих граждан. В итоге последовал бум. Среди оппозиционеров был и недавно убитый верховный лидер Ирана Али Хаменеи, за что в те времена несколько раз подвергался арестам и преследованиям. После Исламской революции 1979 года он был избран в Революционный Совет — высший временный орган власти страны. Тогда же им была создана газета «Джомхури-е эслами».

После революции бывшего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви изгнали из Ирана. Он жил в Египте, Марокко, на Багамских островах, в Мексике, в США, в Панаме и, наконец, вернулся в Египет, где ему предоставили политическое убежище. Там он по итогу и умер — 27 июля 1980 года.

После Исламской революции: политическая система Ирана

После Исламской революции 1979 года Иран претерпел глубокие политические, социальные и экономические изменения. Из светского государства с прозападной ориентацией он превратился в теократическую исламскую республику, где ключевую роль играет духовенство.

«В 1978–1979 годах Иран пережил не просто смену власти, а культурную трансформацию. Улицы, где еще недавно звучал рок и танцевали в мини-юбках, заполнили люди в чадрах и с портретами Хомейни. Это был разрыв с целой эпохой», — писал исследователь Ближнего Востока Мартин Крамер в книге «Дебаты об исламизме».

В основе государственного устройства после революции лежит принцип велаят-е факих — власть наиболее влиятельного шиитского богослова (факиха), который становится верховным руководителем (рахбаром).

Он контролирует все ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную, определяет внешнюю и внутреннюю политику, является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Рахбар избирается особым органом — Советом экспертов, состоящим из 88 богословов.

Президент — второе по значимости лицо в стране. Он возглавляет правительство и Высший совет национальной безопасности, назначает министров, отвечает за планирование и исполнение бюджета, подписывает международные договоры. Президент избирается всеобщим прямым голосованием на четыре года, но может занимать пост не более двух сроков подряд.

Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту — Меджлису, в котором 290 депутатов. Однако их полномочия ограничены Советом стражей конституции (Наблюдательным советом), который проверяет соответствие законопроектов исламским нормам и конституции. Совет состоит из 12 человек: шесть богословов, назначаемых рахбаром, и шесть юристов, избираемых депутатами.

Особое место занимает Корпус стражей исламской революции (КСИР) — наиболее лояльная из-за подчинения напрямую верховному лидеру Ирана и хорошо оснащенная часть вооруженных сил, которая совмещает функции армии, полиции и спецслужбы.

Как живут в стране сегодня: религия и общество в Иране

После революции ислам шиитского толка стал государственной религией. В отличие от классического суннитского, в шиитском исламе не рассматривают в качестве законных преемников Мухаммеда первых трех халифов, признавая только четвертого — двоюродного брата и зятя пророка Али.

Исламские нормы стали регулировать повседневную жизнь иранок. После революции 1979 года в Иране ввели строгий дресс-код. Женщины обязаны носить в общественных местах одежду, полностью закрывающую тело, кроме лица и кистей рук. Особое внимание уделяется хиджабу, который должен покрывать голову.

Для мужчин правила менее строгие, однако футболки с коротким рукавом и шорты запрещены. Сначала за соблюдением норм следили обычные полицейские, но в 2005 году создали специальную полицию нравов.

Нарушение дресс-кода влечет за собой серьезные последствия. В первый раз нарушительницам грозит штраф, а в дальнейшем — даже лишение свободы. Женщин также могут уволить с работы, запретить им выезд из страны и конфисковать имущество, пишут «Известия».

Правила дресс-кода часто становились причиной скандалов. Осенью 2022 года после гибели 22-летней студентки Махсы Амини в Иране вспыхнули протесты.

Махсу задержали за неправильное ношение хиджаба и доставили в полицейский участок, где у нее случился инсульт, а позже она скончалась. Родственники обвинили силовиков в убийстве, так как у девушки не было проблем со здоровьем.

После ее похорон в стране начались протесты, которые длились несколько месяцев и охватили крупные города. Главным лозунгом протестующих стала фраза «Женщины, жизнь, свобода». Позже добавились призывы к свержению действующего руководства. Власти Ирана заявили, что с Махсой произошел несчастный случай, а протесты устроили США и Израиль.

По официальным данным, во время столкновений погибло 200 человек, а правозащитники насчитали 400 жертв. Более 500 человек приговорили к тюремному заключению, а семерых участников беспорядков казнили. Ущерб имуществу оценили в 235 миллионов долларов.

Согласно последним данным, формально закон об обязательном ношении хиджаба в Иране не отменен. Он действует с 1979 года и по-прежнему остается частью законодательства страны. Однако после массовых протестов и общественного давления его исполнение во многих местах стало менее строгим, особенно в крупных городах.

Также в Иране запрещены алкоголь, наркотики, дискотеки в западном формате.

Кроме того, в Иране не принято и может считаться нарушением исламских норм физическое приветствие между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками (объятия, рукопожатия).

В общественном транспорте обычно предусмотрены отдельные зоны или вагоны для женщин, хотя полностью раздельная поездка не является обязательной.

В мечетях мужчины и женщины, как правило, молятся отдельно — для них предусмотрены разные входы, залы или перегородки.

Доступ к многим международным социальным сетям и сайтам в Иране ограничен или фильтруется, однако большинство пользователей обходят блокировки с помощью VPN. В последние годы власти обсуждают возможность частичной разблокировки некоторых интернет-платформ.

Культура и повседневная жизнь в Иране сегодня

Несмотря на строгие религиозные нормы, после революции в Иране сохраняется уровень образования, особенно среди молодежи. Система образования включает несколько ступеней: начальная школа (пять лет), средняя (три года), старшая (три года), а также подготовительный год к вузу.

Иран известен богатым культурным наследием: архитектурой, ковроткачеством, каллиграфией, персидской поэзией. В стране есть объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, например, Персеполис и Исфахан.

Туризм в Иране существует, но туристический поток ограничен. Среди достопримечательностей — древние города, мечети, природные ландшафты (горы, пустыни, озера).

Экономика в Иране сегодня

Иран обладает значительными природными ресурсами: он занимает четвертое место в мире по запасам нефти и второе — по запасам природного газа. Однако экономика страны даже после революции развивается слабо из-за санкционного давления, что привело к ряду проблем:

Высокая инфляция. По индексу потребительских цен сейчас она превышает показатели в 40%, что обесценивает национальную валюту — риал. Об этом сообщает Российское информационное агентство iran.ru.

Зависимость от сырьевого сектора. Несмотря на диверсификацию (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг), экономика остается сильно зависимой от экспорта нефти и газа.

Технологическая отсталость. Санкции ограничивают доступ к передовым технологиям, что замедляет модернизацию ненефтегазовых отраслей.

Бедность. В январе информационное агентство Tasnim процитировало главу Иранского института труда и социального обеспечения Ибрагима Садегифара, который заявил, что от 22% до 27% иранцев в настоящее время живут за чертой бедности.

Иран начал развивать ядерную программу в 1950-х годах при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви. После Исламской революции 1979 года программа была временно свернута, но в 1980-х годах возобновилась. В 2002 году стало известно о секретных объектах в Натанзе (уранообогатительный завод) и Араке (предприятие по производству тяжелой воды), что усилило подозрения в военных целях программы.

Тогда Россия не разделяла тревоги США по поводу строительства ядерных объектов в Иране. Москва отмечала, что Иран намерен создать собственный ядерный топливный цикл для атомной электростанции в Бушере (АЭС была подключена к энергетической системе Ирана в 2011 году), поэтому в Натанзе и была возведена исследовательская ядерная лаборатория, а в Араке — завод по производству тяжелой воды, пишет РИА Новости.

С 2006 года против Ирана вводились санкции за обогащение урана. МАГАТЭ относило страну к «пороговым государствам», близким к созданию оружейного урана. В 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Иран ограничивал обогащение урана до 3,67% и сокращал его запасы в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки, сославшись на якобы продолжающиеся военные разработки Ирана. США возобновили и ужесточили санкции, что привело к ответным действиям Тегерана.

«Я объявляю сегодня, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном. В ближайшее время я подпишу президентский указ об обратном введении санкций против иранского режима за разработку ядерного оружия. Мы введем экономические санкции против Ирана на высочайшем уровне», — заявил тогда Трамп.

Иран настаивал на праве развивать мирную ядерную программу и отвергал обвинения в стремлении создать оружие. Тегеран отказывался полностью прекращать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты или передавать запасы урана под внешний контроль.

США требовали полного демонтажа ключевых ядерных объектов, прекращения исследований по созданию новых центрифуг и ограничения дальности баллистических ракет.

Израиль рассматривал иранскую ядерную программу как экзистенциальную угрозу. В 2025 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что Израиль не позволит Тегерану получить ядерный боезаряд.

Новый виток эскалации вокруг ядерной программы Ирана произошел в 2026 году после переговоров Вашингтона и Тегерана. Они возобновились 6 февраля при посредничестве Омана — это был первый прямой контакт сторон после июньских ударов США по иранским ядерным объектам. Третий и последний раунд прошел 26 февраля в Женеве.

«Наши основополагающие убеждения предельно ясны: Иран ни при каких обстоятельствах не разработает ядерное оружие; и мы, иранцы, никогда не откажемся от своего права использовать преимущества мирных ядерных технологий на благо нашего народа», — написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X накануне третьего раунда в Женеве.

В итоге переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились безрезультатно. Как писало издание The Wall Street Journal, Вашингтон ужесточил позицию и выдвинул дополнительные требования. Американская сторона потребовала ликвидации основных ядерных объектов Ирана и передачи США всего оставшегося обогащенного урана. Иранское руководство отвергло эти условия.

Внешняя политика Ирана сегодня

Иран занимает ключевую роль в региональной политике Ближнего Востока, особенно в контексте «Оси сопротивления» — альянса, который объединяет ряд стран и вооруженных группировок, противостоящих Израилю и западным державам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля 2026 года. США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.