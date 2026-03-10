Вековая жизнь Зацепина: похоронил двух жен и двоих детей, но нашел новую любовь в 98 лет

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Легендарному композитору исполнилось 100 лет! Многие его произведения стали известны благодаря фильмам режиссера Леонида Гайдая. Какой путь прошел Александр Зацепин?

Александр Зацепин — легендарный композитор, народный артист России, Герой Труда РФ, чьи мелодии стали неотъемлемой частью советского и российского кинематографа, — отмечает 10 марта 100-летие!

19 марта в Большом зале Кремлевского дворца состоится юбилейное шоу «Про100 Зацепин», в рамках которого он отметит свой юбилей.

В юбилейном концерте маэстро поздравят популярные эстрадные исполнители: Дима Билан, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Полина Гагарина, группа «Иванушки», Николай Расторгуев, Люся Чеботина, Александр Буйнов, Дмитрий Маликов и многие другие.

Какой путь прошел Александр Зацепин — в материале 5-tv.ru.

Детство и юность Александра Зацепина

Фото: 5-tv.ru

Александр Сергеевич Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске в интеллигентной семье: отец был хирургом, мать — учительницей русского языка и литературы. С детства он увлекался музыкой: уже во втором классе начал учиться игре на фортепиано, а с четвертого — сочинять собственные мелодии.

Параллельно занимался акробатикой и радиотехникой: в седьмом классе сконструировал узкопленочный проектор, за что получил премию на школьной олимпиаде.

В 1941 году отца репрессировали по обвинению в контрреволюционной деятельности, и мать одна воспитывала сына. Во время Великой Отечественной войны Зацепин окончил курсы трактористов и летом работал в колхозе, позже освоил профессию киномеханика.

После восьмого класса хотел уйти в цирк, но по просьбе матери вернулся в школу. Организовал джаз-оркестр, который исполнял композиции Гленна Миллера и другие популярные мелодии.

По окончании школы Зацепин поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, но из-за увлечения музыкой провалил экзамен по математике и был отчислен. В марте 1945 года его призвали в армию.

Пусть к славе Александра Зацепина

Фото: © РИА Новости / Рудольф Алфимов

Во время службы будущий композитор участвовал в армейской самодеятельности, играл на фортепиано, позже освоил аккордеон и кларнет. После демобилизации в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии.

В 1956-м окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу фортепиано и композиции. Дипломной работой стал балет «Старик Хоттабыч», который поставили в Алма-Атинском театре оперы и балета.

После окончания вуза Александр устроился музыкальным оформителем на студию «Казахфильм» и написал музыку к своему первому фильму — комедии «Наш милый доктор» (1956). Песня «Надо мной небо синее, облака лебединые…» из этой картины стала его первой визитной карточкой.

В 1958-м Зацепин переехал в Москву. Поначалу работы было немного, и вечерами он подрабатывал игрой на аккордеоне в ресторанах. Вскоре он познакомился с поэтом Леонидом Дербеневым, и это стало началом длительного творческого союза.

Музыка Александра Зацепина

Фото: www.globallookpress.com / © Natalia Shakhanova

Александр Зацепин стал известен как автор музыки к кинофильмам. Его мелодии звучат в таких картинах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «12 стульев» (1971) и других. Он сотрудничал с режиссером Леонидом Гайдаем, для которого написал музыку к 12 фильмам.

Композитор экспериментировал с звуками: использовал трещотки, погремушки, охотничьи манки, судейские и милицейские свистки, корабельный колокол, свист сматывающейся рулетки. Для «Кавказской пленницы» он даже заказывал электроорган в Муроме — это был один из первых фильмов с электронной музыкой.

Среди известных песен, написанных Зацепиным в соавторстве с Дербеневым, — «Песня про зайцев» («А ну-ка, ну-ка, ну-ка, эй!») из «Бриллиантовой руки», «Песенка о медведях» из «Кавказской пленницы», «Остров невезения» из того же фильма, «Разговор со счастьем» из «Иван Васильевич меняет профессию». Для фильма «Земля Санникова» (1973) Зацепин создал песню «Есть только миг», которая стала хитом.

В 1970-х годах композитор сотрудничал с Аллой Пугачевой, для которой написал песни «До свидания, лето», «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка», «Песенка про меня», «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство?» и другие. Он также работал над мюзиклами («31 июня», «Золотые ключи») и театральными спектаклями.

Всего Зацепин написал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, а также около 300 песен.

Что и когда звучало в фильмах

Фото: Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика «, реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

В фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Александр Зацепин использовал необычные звуковые эффекты, чтобы усилить комедийный эффект.

Например, в новелле про экзамен он применил «крякающий» манок, который обычно используют охотники для подманивания уток. В сцене, где Верзила замуровывает Шурика, звучит замедленный в восемь раз звук 20-сантиметрового колокольчика.

Для сцены, где Шурик никак не может сесть в автобус, Зацепин записал быстрое соло на аккордеоне. Чтобы достичь нужного темпа, он замедлил базовую фонограмму вдвое, записал под нее соло, а затем пустил пленку на обычной скорости.

В фильме также звучит песня «Постой, паровоз», которую исполняет Юрий Никулин. Эта песня была из военного «арсенала» актера — он услышал ее на войне и записал в свой альбом после демобилизации.

Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1966 г.

В «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» одной из самых известных стала «Песенка о медведях» в исполнении Аиды Ведищевой. Ее создание было непростым: Гайдай хотел, чтобы в фильме была песня, которая станет хитом.

Зацепин написал несколько вариантов мелодии, но режиссер считал их недостаточно запоминающимися. Композитор даже собирался уйти из проекта, но его уговорил остаться председатель Союза кинематографистов Иван Пырьев. В итоге песня стала культовой.

Еще одна композиция — «Марш троицы», которая звучит в сцене, когда Трус, Бывалый и Балбес едут на красном автомобиле-кабриолете. Музыка подчеркивает, что у героев все хорошо, что подтверждается их словами: «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше! Точно!».

Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 г.

А в «Бриллиантовой руке» прозвучала та самая «Песня про зайцев» в исполнении Никулина. Изначально Гайдай хотел, чтобы песня была «про простого советского человека», и Леонид Дербенев написал соответствующий текст.

Однако Зацепину он не понравился, и композитор поставил ультиматум: либо новые стихи, либо другая мелодия. В итоге родилась песня про зайцев, которые борются со своими страхами. Мотив для куплета Зацепин сочинил быстро, а припев придумал, услышав жужжание электробритвы.

Песня «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова появилась случайно: Дербенев показал Зацепину шуточные стихи, и композитор, вопреки своему правилу, написал музыку на готовый текст.

Сначала Гайдай не знал, куда вставить песню, но Зацепин предложил добавить ее в сцену на пароходе, где Никулин и Миронов ведут бессмысленный разговор.

«Помоги мне» в исполнении Аиды Ведищевой звучит в сцене, где роковая красотка соблазняет Горбункова. Некоторые сочли ее пропагандой разврата, из-за чего на пластинку песня была записана без слов как инструментальная композиция под названием «Танго».

Кадр из к/ф «Земля Санникова», реж. Альберт С. Мкртчян, Леонид Попов, 1973 г.

Из фильма «Земля Санникова» весь мир узнал и запомнил песню «Есть только миг». Изначально на роль Крестовского был утвержден Владимир Высоцкий, который хотел спеть в фильме свои песни, включая «Кони привередливые».

Однако Александр Зацепин отказался писать музыку к песням Высоцкого, так как предпочитал работать над музыкой к фильму один. В итоге роль досталась Олегу Далю, но он не смог озвучить песни из-за проблем со здоровьем. Тогда их спел Олег Анофриев.

Мелодия «Есть только миг» была написана Зацепиным ранее для советской оперетты «Золотые ключи», но позже композитор решил использовать ее в «Земле Санникова».

Фото: Кадр из к/ф «31 июня», реж. Леонид Квинихидзе, 1978 г.

«Ищу тебя» в исполнении Татьяны Анциферовой прозвучала в фильме «31 июня». Изначально песни для фильма писались под Аллу Пугачеву, но после конфликта между певицей и композитором пришлось искать новую исполнительницу. В итоге выбор пал на Анциферову, чье исполнение понравилось Зацепину.

Для этого фильма он экспериментировал с электронной музыкой и создал новаторские аранжировки, которые опередили свое время. Композитор изучал современные направления в эстраде — рок, диско — и стремился создать музыку, которая будет соответствовать духу времени.

Личная жизнь Александра Зацепина

Фото: www.globallookpress.com / © Natalia Shakhanova

Александр Зацепин был женат четыре раза.

Впервые Зацепин женился рано, в 21 год. Его избранницей стала актриса Ревмира Соколова, которой на тот момент едва исполнилось 20 лет. По словам композитора, он влюбился в нее с первого взгляда, увидев на сцене.

Однако почти после свадьбы выяснилось, что Соколова была беременна от другого мужчины. Александр Зацепин удочерил родившуюся девочку, но она умерла в возрасте одного года. В браке также родился сын Евгений (1951–1975), который умер от рассеянного склероза в 24 года. Брак распался в 1954 году.

Второй супругой стала пианистка Светлана Третьякова. В этом браке родилась дочь Елена, которая окончила МГИМО, позже переехала во Францию и работала заведующей отделением переводов в офисе Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

В 1981 году, после 28 лет брака, Зацепин овдовел: его жена умерла от аневризмы аорты. Композитор вспоминал ее как добрую женщину, которая принесла свою карьеру в жертву ради его популярности.

Третий брак связан с периодом жизни Александра Зацепина во Франции. Его супругой стала французская художница Женевьева Прешак. Брак был заключен в том числе для оформления права композитора на проживание и работу за рубежом: знакомый Зацепина Ален Прешак (славист и переводчик, брат Женевьевы) предложил ему жениться на своей сестре, чтобы получить французское гражданство и не зависеть от советских властей.

В 1982 году Зацепин с супругой уехали в Париж, но спустя четыре года, в 1986-м, они развелись. После этого композитор вернулся в Москву.

Четвертой супругой стала пианистка и педагог Московской консерватории и Школы имени Гнесиных Светлана Григорьевна Морозовская.

Знакомство произошло благодаря внуку композитора: Светлану попросили помочь мальчику с занятиями. Зацепин отмечал, что она была честным, порядочным и заботливым человеком. Супруги прожили вместе более 20 лет. В 2014-м Морозовская умерла от рака.

В 2024-м стало известно о новых отношениях Зацепина. Его спутницей стала режиссер-постановщик Муза Ли — этническая кореянка из Ташкента, руководитель театрально-музыкального коллектива MUZICO. Она помогает композитору в постановке его мюзиклов.

По данным некоторых СМИ, Ли живет вместе с Зацепиным в его московской квартире. Сам композитор говорил, что Муза стала его поддержкой и опорой. Разница в возрасте между ними составляет около 60 лет.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — рассказывал Зацепин в интервью KP.RU два года назад.

Также композитор раскрыл секрет долголетия.

«Я не объедаюсь и стараюсь двигаться. Утром съедаю два кусочка хлеба с сыром, баночку йогурта (только не нулевой жирности) и кофе. И все. В обед — первое блюдо, второе блюдо, но тоже не так уж и много. Плюс ко всему зарядку делаю каждое утро по 20 минут. Даже если в поездке, даже если в поезде еду, все равно делаю зарядку. А как иначе? Надо шевелиться! У меня свой набор упражнений, которые мне полезны. Для позвоночника и два-три упражнения из йоги. И все-таки, думаю, поддерживать себя мне помогает работа», — сказал Зацепин.