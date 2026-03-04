Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Зимой многие звезды столкнулись с травмами и болезнями. Как астролог объяснила эту череду происшествий, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Российских знаменитостей будто бы преследует злой рок. Что за травму получил на съемках Гоша Куценко? Из-за чего певица Жасмин посещает тусовки в медицинской лангете, а Анастасия Волочкова купила костыли? Какая зимняя забава довела актрису Нелли Уварову до больничной койки? На что пожаловалась Анна Семенович? И почему астрологи уверены, что все эти происшествия неслучайны? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В воскресенье наступила календарная весна. Российские звезды не скрывают: ждали ее с нетерпением. Зима выдалась для них особенно богатой на болезни и травмы. Недавно певица Жасмин вышла в свет с медицинской лангетой на правой руке. Опытная лыжница внезапно упала на склоне.

«Была с детьми на каникулах на горнолыжном курорте, каталась с черных трасс. И пятый раз был неудачным. Еще недельку (ходить с лангетой. — Прим. ред.), но, к сожалению, еще делать ЛФК где-то четыре недели, то есть прилично, да… Многие мои подружки: „Все, ты больше не ездишь на лыжах“. Я говорю: „Еще как поеду, вот сейчас я вылечусь и опять поеду“», — делится певица.

Актер Владимир Тишко — такой же преданный поклонник зимних развлечений, как и Жасмин. Лишь только наступает холодный сезон, он расчехляет сноуборд и отправляется кататься. Но в этом году все пошло не по плану.

«Я зиму вообще обожаю. Для меня зима — это время, когда я живу. Это лучшее время. Для меня ни лето, ни одно время года — я их не люблю. Упал уже месяц назад, и ребро до сих пор опять болит, да. Повредил ребро, ударился и месяц уже лечу. Единственная страховка от сноуборда — это не ходить на склоны», — отмечает Тишко.

В начале февраля госпитализировали актрису Нелли Уварову. Звезда сериала «Не родись красивой» сломала ногу на катке в Лужниках. А примерно за месяц до этого, практически на том же самом месте, экс-супруга Виталия Гогунского получила серьезную травму спины. Ирине Маирко диагностировали перелом поперечных отрезков первого и второго поясничного позвонков.

«Я просто хотела сесть на лавочку. Считаю, что они опасны для жизни. Сделаны совершенно без соблюдения техники безопасности. С этим мне еще предстоит разобраться», — заявляет Маирко.

Актер Гоша Куценко — постоянный клиент травматологов. Правда, свои переломы, ушибы и вывихи он получает во время работы. И так от этого устал, что в последнее время начал поручать выполнение трюков дублерам.

«Я превращаюсь в старика, в болезненного старика с каждым проектом все больше и больше. Спина болит прям нереально», — признается Куценко.

Однако негласное проклятие этой зимы настигло и его. Недавно актер получил очередное повреждение.

«Да и сейчас особо. Не мог поднять. Сейчас поднимаю руку, но да, у меня была такая травма сценическая. Разрабатываю, не то слово. Да, конечно, мужчина, правая рука, я же правша», — делится артист.

Анна Семенович говорит, что ей, на фоне ее коллег по цеху, еще повезло. Февраль принес лишь простуду. Правда, с тяжелыми последствиями.

«Голос, короче, исчез совсем. Что это за какой-то вирусняк ходит? Заложило нос и нет голоса. Голос, вернись, я же болтушка», — заявляет Семенович.

Конечно, все можно было бы списать на холодное время года и сопутствующие ему условия. Но так массово знаменитости, пожалуй, еще не страдали. К тому же многие артисты слегли с несезонными диагнозами. Так, у Марии Ароновой врачи, по данным СМИ, обнаружили воспаление пищевода и ожирение печени. Звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением работы сердца. А балерина Анастасия Волочкова недавно выложила фото с костылями. Ей пришлось оперативно лечь под нож хирурга.

«Я перенесла операцию на ножке в Германии. Под общим наркозом. Это профессиональная необходимость. Я 40 лет танцую на пуантах и продолжаю это делать вопреки всем тяжелейшим обстоятельствам моей жизни», — рассказывает балерина.

Но что за рок преследует российских знаменитостей? Свой ответ готовы дать астрологи. Они уверяют: период нынешней зимы совпал со сложной астрономической конфигурацией.

«У нас на небе ряд комбинаций. Одна из них, которая, слава богу, закончилась, — это ретроградный Марс, который создавал неразбериху, поломки. Солнечное затмение в Водолее, которое дает эту экспрессию. Это Уран — планета неожиданности. Это когда мы можем путать что-то, мы можем быть неосторожными в своих движениях. Это в буквальном смысле слова повышенная жароопасность внутри, это как огонь, пожар. И когда мы чувствуем себя очень активными, движения становятся резкими, это приводит к травмам, безусловно. Плюс у нас еще комбинация Нептуна с Юпитером. Это дает ошибочные диагнозы», — объясняет астролог Елена Вербицкая.

Специалисты успокаивают: ждать осталось недолго, скоро все наладится. Впрочем, уповать только на милость зодиакальных порядков не стоит. Ведь, как говорится, на звезды надейся, а сам не плошай.

