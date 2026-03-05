«Могла умереть»: откровенные признания Любови Успенской

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Любовь Успенская столкнулась с чередой неприятностей. Какое событие, по мнению звезды, может положить конец черной полосе, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью Любови Успенской. Почему королева шансона до сих боится за свою дочь? Что помогает ей переживать предательства близких? Чем закончился многолетний конфликт певицы с поэтом Ильей Резником? И как Успенская едва не погибла в собственном доме? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы знаете, я сама к себе не привыкла еще. Во-первых, абсолютно ничего не делала, не готовилась. Тут у меня не цель была выглядеть хорошо», — отмечает артистка.

Любовь Успенская решила удивить поклонников. В своем новом клипе королева шансона предстала в необычном образе. Вместо традиционных мини, блесток и высоких каблуков — темная шуба и серый платок.

Никаких привычных локонов, скромный макияж. Певица объясняет: смена имиджа обусловлена ее внутренним состоянием. В жизни Успенской сейчас тяжелый период. Несколько месяцев назад она чудом избежала смерти.

«Если бы не подставила руку к стене, летела головой, могла умереть, и сегодня здесь бы не была», — подчеркивает звезда.

Артистка говорит о травме, которую получила прошлой осенью. Неудачное падение едва не обернулось трагедией.

«Обидно то, что ты, например, не в машине в аварии какой-то, да, это случилось или на льду. Это было в доме, на террасе. Я заходила на кухню и зацепилась за порожек, и не заметила его, и летела на скользкий мраморный пол, прямо в стену. И такой силой», — рассказывает исполнительница.

К счастью, Успенской удалось избежать удара головой. Но пострадала рука. Перелом был таким серьезным, что пришлось делать операцию.

«Мне нужно было при этом всем не срывать концерты. Я один концерт только перенесла, но уже его отработала. А так, конечно, очень тяжело работать. С переломом это вообще тяжело было. Надо много было уколов делать, чтобы боли снимать, а эти боли дают дальнейшие какие-то проблемы… В общем, это было ужасно», — делится Любовь Успенская.

«Есть такое, как свыше, да, понимание, что, наверное, она переработала или устала. Когда что-либо ломаешь, это ограничение подвижности. Значит, тебе нужно баланс найти: чуть-чуть не перерабатывать, или не нервничать, или как-то чуть-чуть отдохнуть, может быть, над какими-то вещами более глубоко подумать», — подчеркивает телеведущая Анна Калашникова.

Не успела певица прийти в себя после лечения, как ее ждал новый удар. Любовь Успенская оказалась втянутой в неприятную историю. Зрители купили билеты на выступление певицы. А потом выяснилось, что никакого концерта даже не планировалось.

«Когда люди начали связываться с этим рестораном, им сказали: „У нас вообще не запланирован был концерт, о чем вы говорите? Вы что, ку-ку?“. И все, и тут началось», — уточняет музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Директор Успенской обвинил в мошенничестве ее пиарщика Никиту Сурму. Якобы он продавал билеты на несуществующее представление. Молодой человек был тут же уволен.

«Много в жизни своей доверяла, и было много предательства. Надо быть, я не знаю, или не такой доверчивой, потому что я вообще-то по своей натуре, по своему характеру очень доверчивый человек», — признается артистка.

Успенская делится: она очень переживала, что зрители потеряли деньги, а ее фамилия упоминалась в контексте скандала. Но потом взяла себя в руки и записала новый хит.

«Важно донести песню… Чтобы почувствовали такое мое душевное состояние. Насколько я… Эта песня рвет мою душу, мое сердце», — заявляет певица.

По словам артистки, в тяжелый момент ее поддержала дочь. Они с Татьяной сейчас особенно близки. Любовь Успенская признается: для нее это самое главное. Ведь несколько лет назад звезда думала, что больше никогда не увидит дочь. Девушка, находясь под влиянием запрещенных препаратов, обвиняла мать в тотальном контроле и рукоприкладстве.

«Даже врагам не желаю то, что случилось. И сегодня это прошло уже шесть лет, но все равно это очень рана, очень такая, да, кровоточащая. Страх есть, да, и страх есть, и я переживаю. И всегда человек, который узнал, что это такое, будет всегда переживать и думать, чтобы ничего больше не случилось», — подчеркивает Успенская.

«Это понятно, что каждая мать будет беспокоиться за свою дочку, да еще звездного человека. Она ее очень долго искала, и где она оказалась, мы тоже все знаем. Поэтому это очень страшно. На самом деле, я бы тоже контролировала. Но чуть-чуть надо дать свободы, потому что видно, что она под контролем. То есть она же взрослая, ей нужна свобода», — говорит певица Таша Белая.

Правда, на съемки маминого клипа Татьяна приехать не смогла. Вместо нее певицу поддерживал йоркширский терьер Джуник. Знаменитая хозяйка не расстается с питомцем ни на минуту.

«Это мой талисман. Он везде со мной, если его нет рядом, мне кажется, что-то произойдет. Чувствую я, что, когда он рядом, ничего не случается», — делится артистка.

«На самом деле Люба очень много негатива на себя принимает, исходя из своих высказываний. Когда она говорит, что у ее собаки целая гардеробная размером с однокомнатную квартиру, естественно, очень много людей этому не рады. Кто-то завидует, кто-то посылает негатив», — отмечает певец Илья Гуров.

Успенская верит: Джуник приносит ей удачу. Недавно артистка взяла его с собой на день рождения подруги. И в тот вечер она помирилась с Ильей Резником, с которым не общалась 25 лет.

«Я подошла к столу, где была именинница. Илья сидел рядом с женой. Случайно она меня поцеловала, жена, и как-то было затмение такое. Ну, Илья. И мы обнялись. Потом он пришел ко мне в гримерку», — рассказывает знаменитость.

Причиной давнего конфликта была песня «Кабриолет». Поэт подарил ее Успенской еще в 1990-х, а спустя годы вдруг заявил о своих правах и потребовал запретить артистке исполнять композицию. Но битву проиграл, ведь никаких договоров никто не подписывал. С тех пор Илья Рахмиэлевич таил на Любовь обиду. И вот, наконец, все распри остались в прошлом.

«Он был счастлив, и я была счастлива. Я поняла, что лучше все-таки мир. Я почувствовала такое облегчение. В принципе, надо забывать все ссоры и понимать, что это человек все-таки написал такие песни, как „Кабриолет“, „Зеркала“, „Банкет“. Это круче, чем быть в ссоре», — заявляет певица.

Успенская надеется, что это радостное событие положит конец череде неудач, которые преследуют ее в последнее время. И она сможет полностью сосредоточиться на творчестве, а не на решении всевозможных проблем.