По требованию или по часам: как часто нужно кормить грудного ребенка днем и ночью

Многие мамы мечтают о спокойном ночном сне и о том, чтобы малыш тоже спал, не просыпаясь на кормления. Но безопасны ли такие длинные перерывы без пищи для младенца?

Большинство мамочек в первые месяцы ребенка без помощи мужа спят не более четырех часов в сутки. Малыши требуют постоянного внимания как днем, так и ночью. Но можно ли как-то изменить ситуацию, уменьшив количество кормлений хотя бы на ночной период?

Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала педиатр, заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Кулакова.

Кормление грудного ребенка в наши дни

Многие родители хотят приучить спать малышей всю ночь, не применяя кормление. Но они при этом беспокоятся, насколько безопасно это для их детишек.

«Это зависит от возраста ребенка и его состояния здоровья. Кормление в первые месяцы жизни — это норма и необходимость. Новорожденные едят каждые два часа. Это обеспечивает их рост, поддерживает уровень сахара в крови, а также лактацию у мамы», — объясняет Ольга Кулакова.

Таким образом, просто взять и отменить кормление нельзя. Особенно важен ночной прикорм для детей первых двух месяцев жизни, недоношенных, маловесных и по состоянию здоровья. Если же ребенок здоров, хорошо набирает в весе, у него более шести мокрых подгузников за сутки, в таком случае можно рассмотреть увеличение интервалов между ночными кормлениями. Как правило, дети сами вырабатывают такие интервалы, чаще всего к четырем-шести месяцам.

«Этому способствует введение прикормов, а также непосредственно кормление перед сном. Таким образом, если вы хотите отменить или увеличить ночные интервалы, обратитесь к педиатру, оцените вес ребенка, проверьте, достаточно ли поступает у него пища в сутки, ее калорийность. Введите кормление перед сном и ни в коем случае не отменяйте резко ночные, ведь это может привести к стрессу у ребенка и нарушению лактации у мамы», — подчеркивает врач.

Как кормили грудного ребенка в СССР

Информации о том, как кормили младенцев в СССР, осталось не так много — однако она есть.

Например, в «Методических рекомендациях по питанию детей в детских дошкольных учреждениях» (утверждены Минздравом СССР 14 июня 1984 года № 11-14/22-6) прямо указывается, что питание каждого ребенка первого года жизни должно быть индивидуальным: врач определяет необходимое число кормлений, объем пищи и ее состав.

Не реже одного раза в месяц (а при необходимости и чаще) проводится расчет химического состава питания — количество белков, жиров и углеводов, получаемых ребенком на один килограмм массы тела, с последующей коррекцией рациона.

В документе также отмечается, что на ужин детям желательно давать молочно-растительную, легко усваиваемую пищу, поскольку ночью во время глубокого сна процессы пищеварения замедляются. Но конкретных норм по количеству ночных кормлений или общему числу кормлений в сутки в нем нет.

Приказ Минздрава СССР от 22 января 1976 года № 70 «Об утверждении методических указаний о порядке учета детских питательных смесей» касался преимущественно учета и распределения смесей на молочных кухнях. Он не содержал норм по режиму кормления детей.

Однако существовали и более развернутые методические рекомендации. В них нормы кормлений для младенцев различались в зависимости от возраста. Режим питания устанавливался индивидуально, но существовали общие ориентиры, которые учитывали возраст ребенка, его состояние здоровья, вес и другие факторы.

До трех месяцев жизни ребенок должен был получать семь кормлений в сутки. Интервал между кормлениями составлял три часа, предусматривался ночной перерыв в шесть часов. Примерное расписание: 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00.

С трех до пяти месяцев жизни количество кормлений сокращалось до шести в сутки. Интервал между кормлениями увеличивался до трех часов 30 минут, а ночной перерыв — до шести часов 30 минут. Примерное расписание: 6:00, 9:30, 13:00, 16:30, 20:00, 23:30.

С пяти месяцев до года ребенок получал пять кормлений в сутки с интервалом в четыре часа. Ночной перерыв составлял восемь часов. Примерное расписание: 6:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00.

Часы ночного перерыва устанавливались в зависимости от режима матери, но всегда в одно и то же время, чтобы у ребенка вырабатывался условный рефлекс на время.

Важно отметить, что эти рекомендации были ориентиром, а не жестким нормативом. Также в советской педиатрии существовал подход, который предполагал кормление по часам и отказ от ночных кормлений, чтобы мать могла отдохнуть. Однако на практике рекомендации могли варьироваться в зависимости от конкретного врача и ситуации.

Как кормили грудного ребенка после распада СССР

В период с 1990 по 2020 год подходы к питанию младенцев в России претерпели значительные изменения. Если в советское время преобладали жесткие нормативы и унифицированные рекомендации, то в постсоветский период акцент сместился в сторону индивидуального подхода, учета современных научных данных и международных стандартов.

После распада СССР система здравоохранения и питания детей претерпевала трансформацию. Начали пересматриваться советские стандарты, учитывались новые исследования в области педиатрии и нутрициологии.

Однако в начале 1990-х годов еще сохранялись некоторые советские практики, например, раннее введение прикорма (с трех-четырех месяцев) и использование коровьего молока в качестве замены грудного вскармливания.

Постепенно стали отказываться от жестких графиков кормлений. Врачи начали рекомендовать кормить по требованию, учитывая потребности и готовность конкретного ребенка. Это было связано с растущим пониманием, что фиксированные интервалы между кормлениями не всегда соответствуют физиологическим потребностям младенца.

В 2000-х усилилось влияние международных рекомендаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ рекомендовала начинать прикорм не ранее шести месяцев, что постепенно стало внедряться в российскую практику.

Также изменились подходы к выбору первых продуктов прикорма: если раньше приоритет отдавался кашам, то теперь акцент сместился на овощные пюре.

Появились новые нормативные документы, регулирующие организацию питания в детских учреждениях, но они касались преимущественно дошкольников, а не младенцев. Например, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Устройство, содержание и организация режима работы дошкольных образовательных организаций» устанавливал требования к питанию в детских садах, но не к режиму кормлений младенцев.

В 2010-х годах продолжалась тенденция на индивидуализацию подходов. Врачи учитывали не только возраст ребенка, но и его вес, темпы развития, состояние здоровья, наличие аллергий и других особенностей.

В 2019 году были опубликованы «Методические рекомендации. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации» (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России). В документе подчеркивается индивидуальный подход, рассматривались различные аспекты питания здоровых и больных детей, а также их матерей.

В документе рассматривались вопросы грудного вскармливания, введения прикорма, коррекции рационов при различных патологиях (недостаточность питания, хроническая сердечная недостаточность, неврологические нарушения, пищевая аллергия, железодефицитная анемия, рахит).

Также продолжала укрепляться позиция о важности грудного вскармливания как основы здоровья ребенка. Теперь цельное коровье молоко не рекомендуется в качестве основного блюда до 12 месяцев, хотя его небольшое количество допускалось добавлять в другие блюда прикорма. Неадаптированные детские кисломолочные продукты (кефир, биокефир, йогурт) разрешались не ранее восьми месяцев в объеме не более 200 мл в сутки.

Согласно позиции комитета по питанию ESPGHAN, потенциальные аллергены (коровье молоко, куриное яйцо, соя, пшеница, арахис, орехи, моллюски, рыба) рекомендовалось вводить в период «иммунотолерантного окна» — с четырех до семи месяцев жизни. Более позднее введение не предотвращало, а порой усугубляло проявления пищевой аллергии.

Советы по грудному вскармливанию ребенка

Если с первого раза не получается наладить грудное вскармливание, то для начала нужно просто прикладывать малыша к груди и дать и себе, и ему время. Это, помимо прочего, может запустить лактацию у тех мам, у которых вырабатывается не так много молока.

От того, как ребенок захватывает грудь, зависит эффективность кормления, состояние молочных желез и комфорт мамы. Важно, чтобы малыш захватывал не только сосок, но и ареолу. Это поможет избежать трещин сосков у мамы и избыточного заглатывания воздуха у ребенка.

Признаки правильного прикладывания: рот ребенка широко открыт, нижняя губа вывернута наружу, подбородок малыша прижат к груди, можно заметить язык ребенка над нижней губой, сосание начинается с быстрых движений, затем становится глубоким и ритмичным. Также во время кормления ребенок делает паузы, которые удлиняются по мере насыщения, его щеки округлены, слышно только спокойное дыхание и глотание, без чмоканья и щелкающих звуков.

Если у мамы возникают неприятные ощущения, трещины или застойные участки в груди — это повод пересмотреть позу или технику кормления.

Важно не навязывать жесткий график, особенно в период формирования вскармливания. Такое искусственное ограничение может привести к нехватке молока или тревожности у мамы.

В первые дни после рождения младенец кушает часто и понемногу. В первую неделю это буквально пять-семь миллилитров молозива за одно кормление, потом уже 40-60 миллилитров, а спустя месяц — 80-150 миллилитров. Измерять объем никак не нужно, малыш сам возьмет столько, сколько ему нужно. Если все идет как надо, то младенец ест 8-12 раз в сутки, мочится не менее 10-12 раз, у него мягкий стул желтого цвета без слизи и неприятного запаха, а также нет проблем со сном. Ко всему прочему, он стабильно прибавляет в весе — порядка 500 граммов в месяц, но только после восстановления физиологической потери массы тела.