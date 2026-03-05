В плену собственного тела: реальные истории людей, очнувшихся спустя годы комы

Фото: 5-tv.ru

Многие люди после комы так и не смогли полностью восстановить свое здоровье. Что с ними происходило во время «сна»?

Люди, вышедшие из комы, рассказывают разные истории. Одни видели удивительные вещи, другие слышали голоса родных и врачей, но не могли ответить.

Для близких это месяцы или годы ожидания, для самого пациента — ощущение, будто прошло всего мгновение. Но за это «мгновение» могут смениться технологии, мода, исчезнуть старые кумиры и появиться новые.

Выйти из комы — это только первый шаг, ведь нужно же еще восстановиться, а некоторым даже влиться в новые реалии мира, если они «спали» несколько лет.

Реальные истории людей, вышедших из комы, — читайте в материале 5-tv.ru.

Переосмыслил жизнь после аварии — истории людей, вышедших из комы

Истории людей, вышедших из комы. Фото: Getty Images / petra012015

В 2014-м Виталий познакомился с девушкой. Обычный день — долгие разговоры по телефону, планы встретиться вечером с друзьями. Перед обратной дорогой он позволил себе пару бутылок пива. Путь был недолгим, и на мгновение Виталий задумался: может, оставить машину и вызвать такси?

Тревожным сигналом стали сны: три ночи подряд ему снилась собственная гибель в автокатастрофе. Просыпаясь в холодном поту, он с облегчением понимал, что это был лишь кошмар. Но в тот роковой вечер Виталий все-таки сел за руль — вместе с ним в машине находились еще две девушки.

Авария оказалась страшной: лобовое столкновение. Пассажирка на переднем сиденье вылетела через разбитое стекло на дорогу. Она выжила, но получила тяжелые травмы — множественные переломы лишили ее возможности нормально ходить. Она единственная сохранила сознание в момент аварии и помнит все до мельчайших деталей.

Сам Виталий на семь с половиной месяцев впал в кому. Врачи не давали оптимистичных прогнозов — шансы на выживание казались минимальными. Во время комы его сознание рисовало странные картины: будто бы ему предстояло провести ночь под открытым небом с незнакомыми людьми, а затем куда-то отправиться.

Через четыре месяца родители забрали Виталия из больницы домой. Состояние осложнял сахарный диабет: за время пребывания в стационаре мужчина сильно потерял вес и весил всего 40 килограммов. На помощь пришел младший брат: он оставил учебу и развлечения, изучил все о состоянии комы и взял на себя координацию ухода.

Пробуждение было шоком: мужчина не понимал, где находится, каждое движение давалось с огромным трудом. Первой мыслью было: «Я вчера пил, что ли?». Две недели он даже не узнавал собственную мать. В первые дни Виталий даже жалел, что выжил, — пребывание в коме казалось ему более спокойным…

«Мне рассказали, что я разбился в аварии, упрекали: „Зачем пил? Вот твоя пьянка к чему привела!“ Меня это добивало... С памятью проблемы были. Две недели маму не признавал. Память потихоньку вернулась только через два года. Жизнь начал с нуля, каждую мышцу разрабатывал. Были проблемы со слухом: в ушах война — перестрелка, взрывы. С ума сойти можно. Видел плохо: изображение множилось. Например, я знал, что у нас одна люстра в зале, но видел их миллиард. Через год стало чуть получше», — вспоминал мужчина в интервью для «Сноба».

Трагедия полностью изменила его приоритеты. Шумные вечеринки больше не привлекали — Виталий мечтал о семье и детях. Полтора года он спал всего по два-четыре часа в сутки, заполняя время чтением: из-за проблем со слухом он не мог ни общаться, ни смотреть телевизор. Пережитое сделало его мудрее и научило ценить каждый день.

«Кто-то „похоронил“ меня, кто-то думал, что я навсегда останусь калекой, но это только придавало мне сил: я хотел встать и доказать, что жив», — говорил мужчина.

Видел бабушку на инвалидной коляске — истории людей, вышедших из комы

Истории людей, вышедших из комы. Фото: Getty Images / gorodenkoff

В 23 года после неудачной операции на поджелудочной железе у Сергея началось заражение крови. Медики ввели его в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Мужчина провел в таком состоянии месяц.

«Снилось всякое, а в последний раз перед пробуждением я катил какую-то бабушку на инвалидной коляске по темному и сырому коридору. Рядом шли люди. Вдруг бабушка обернулась и сказала, что мне еще с ними рано, махнула рукой — и я очнулся. Потом еще месяц в реанимации лежал. После того как меня перевели в общую палату, дня три учился ходить», — рассказывал мужчина «Снобу».

При выписке Сергею диагностировали панкреонекроз и присвоили третью группу инвалидности. Полгода он находился на больничном, а потом вернулся к работе: по профессии мужчина был электромонтером металлургического оборудования.

До госпитализации он трудился в горячем цеху, но после выхода на работу перевелся в другое подразделение. Спустя некоторое время инвалидность с него сняли.

Пережив кому, Сергей переосмыслил свою жизнь и пришел к выводу, что состоял в отношениях не с тем человеком. Хотя жена навещала его в больнице, у мужчины неожиданно возникло к ней отвращение — причины он сам не мог объяснить.

Считая, что жизнь одна, Сергей после выписки инициировал развод. Сейчас он состоит в браке с другой женщиной и чувствует себя счастливым.

Слышал и не мог ответить — истории людей, вышедших из комы

Истории людей, вышедших из комы. Фото: Getty Images / Paul Harizan

Есть и другого рода истории: про людей, пробывавших в коме много лет. Например, польский железнодорожник Ян Гржебски — один из таких уникальных случаев. Он впал в кому в 1988 году после столкновения с поездом. В коме мужчина пробыл… 19 лет! Очнулся он только 12 апреля 2007 года.

Причем очнулся он дома. Много лет за Яном ухаживала его жена Гертруда. У пары на момент трагедии было четверо детей, а в себя мужчина пришел дедушкой 11 внуков.

«Когда я впал в кому, в магазинах были только чай и уксус, мясо выдавалось по карточкам, и всюду были очереди за топливом. Сейчас я вижу на улицах людей с мобильными телефонами, а на прилавках магазинов столько товаров, что у меня начинает кружиться голова», — сказал Гржебски в интервью телеканалу TVN24.

При этом во время комы мужчина слышал все, что ему говорит семья, но прийти в себя и ответить им не мог. Из-за этого доктор Войцех Хагнер, заведующий реабилитационной клиникой Университетской больницы в Быдгоще, сделал вывод, что Ян впал не в церебральную, а в альфа-кому, которую также называют синдромом запертого человека.

Помимо прочего, в его мозгу обнаружили опухоль, которая, вероятно, и стала причиной такой долгой комы, а выход из нее мог произойти из-за уменьшения этой опухоли…

После этого Ян Гржебски прожил всего полтора года и скончался от сердечного приступа.

Заново знакомился с дочерью — истории людей, вышедших из комы

Истории людей, вышедших из комы. Фото: Getty Images / Cavan Images / Raffi Maghdessian

Еще один мужчина, пробывший в коме 19 долгих лет, — автомеханик Терри Уоллис. В 20 лет он попал в автомобильную аварию вместе со своим другом — их машина пробила ограждение и улетела с трассы.

Тот скончался на месте, а вот Терри выжил, причем после трагедии он еще сутки пролежал в кустах без сознания, пока его не заметил один из прохожих. Мозг Уоллиса оказался слишком поврежден.

После операции он впал в кому… На протяжении года врачи наблюдали за ним и давали положительные прогнозы. Но не менялось ровным счетом ничего, и родителям Терри сообщили, что шансов на его выздоровление нет. Однако родные решили не отключать его от системы искусственного жизнеобеспечения.

В 2023 году во время уборки медсестра вдруг услышала, как Уоллис позвал маму. А потом попросил у нее пепси. Спустя время Терри окончательно пришел в себя, заново научился говорить и немного двигаться и без проблем узнавал родных. А еще познакомился с дочерью, которой на момент аварии было всего шесть недель.

Терри Уоллис вошел в историю медицины как человек-феномен. После тяжелой травмы с повреждением лобных долей — участков мозга, отвечающих за мышление, речь и память, — врачи не верили, что он придет в сознание. Тогда считалось: мозг теряет пластичность к подростковому возрасту, а утраченная мозговая ткань не восстанавливается. Но случилось невероятное.

Уоллис провел 19 лет не в глубокой коме, а в так называемой бодрствующей коме (апаллическом синдроме): он мог открывать глаза, издавать звуки, сохранялись базовые функции — дыхание, глотание. Постепенно, почти незаметно, его состояние стало улучшаться.

Ключевой сигнал для ученых — всплеск активности мозга P300 на энцефалограмме: он фиксировался через 300 миллисекунд после внешних стимулов, например, когда врач называл знакомые имена.

Полное выздоровление не наступило: Уоллис остался инвалидом, с нарушениями памяти и абстрактного мышления. Но сканирование мозга показало поразительное: в нем образовались новые нервные волокна и даже ранее не встречавшиеся анатомические структуры.

Аксоны — отростки нервных волокон — проложили пути сквозь поврежденную ткань. Со временем одни нейронные сети атрофировались, другие усилились — видимо, по мере того, как пациент заново осваивал привычные действия.

Белоснежка из Флориды — истории людей, вышедших из комы

Истории людей, вышедших из комы. Фото: Getty Images / Wavebreakmedia

Однако самая долгая кома длилась… 42 года! Хорошего конца в ней не было, а девочку прозвали Белоснежкой из Флориды.

Эдуарде О’Бара в 16 лет диагностировали диабет, а после она слегла с пневмонией. В январе 1970-го девушку повезли в больницу, и она впала в кому, предварительно попросив маму не бросать ее. И мама по имени Кэтрин не бросила.

День за днем, год за годом она ухаживала за дочерью: кормила через зонд, каждые два часа переворачивала, чтобы избежать пролежней, разговаривала с ней, читала вслух, включала музыку. Отец Эдуарды, Джо, бросил работу ради ухода за дочерью. А когда стало ясно, что надежды на выход из комы почти нет, а счета за лечение растут как снежный ком, он устроился на три работы.

В 1972 году Джо перенес сердечный приступ. Он умер в 1976-м, в 50 лет. К 2007 году семья накопила долгов на 200 тысяч долларов.

Кэтрин оставалась рядом до последнего вздоха — она ушла из жизни в 2008-м, в возрасте 81 года. Обещание было выполнено. После ее смерти заботу об Эдуарде взяла на себя сестра Колин.

Дом О’Бара за эти годы превратился в место паломничества. Тысячи людей со всего мира приезжали сюда, вдохновленные невероятной историей материнской любви.

Ходили слухи, что прикосновение к Эдуарде дарует исцеление. Кэтрин верила, что ей являлась Дева Мария, — она даже переписывалась с папой римским Иоанном Павлом II. На стене комнаты дочери она повесила цитату из его ответного письма: «Там, где великая любовь, совершаются великие чудеса».

Среди гостей дома О’Бара побывали знаменитости: Билл Клинтон, губернатор Флориды Джеб Буш, певец Нил Даймонд. Писатель Уэйн Дайер посвятил этой истории книгу «Обещание есть обещание» — гимн безграничной любви Кэтрин.

Эдуарда О’Бара ушла из жизни 21 ноября 2012 года в своем доме в Майами-Гарденс. Ей было 59 лет, и 42 из них она провела в коме, из которой так и не вышла.