Скандал на концерте, полиция и угрозы «покончить с собой»: что происходит с певицей Славой

Выступление певицы Славы в Пензе обернулось громкими разборками с фанатами. У артистки случился нервный срыв и она в слезах покинула город. С чего все началось?

Певица Слава, чьи хиты «Одиночество» и «Попутчица» знает и напевает вся страна, оказалась в центре скандала после концерта в Пензе. Вместо цветов, оваций и благодарных улыбок зрителей артистка получила волну возмущения, крики из зала и испорченную репутацию.

«Я хочу просто разрыдаться и <…> покончить жизнь самоубийством, потому что такого позора я вообще не хочу выносить», — в истерике шокировала подписчиков певица.

5-tv.ru выяснил все обстоятельства недовольства зрителей и почему у артистки случился нервный срыв.

«Под руки вывели на сцену»

Концерт в пензенском зале, собравший почти полторы тысячи зрителей, должен был стать рядовым событием в гастрольном графике звезды. Билеты стоили от двух тысяч рублей — вполне демократично для поклонников, ждавших встречи с любимой артисткой. Но вместо праздника, по их словам, они получили зрелище, которое обсуждают до сих пор.

Зрители, пришедшие на концерт 1 марта, были шокированы уже в первые минуты. По словам очевидцев, Слава с трудом передвигалась по сцене, ее шатало, она садилась на стул и держалась за стойку, чтобы не упасть. Многие сразу решили, что звезда в состоянии алкогольного опьянения.

«Ее под руки вывели на сцену, посадили на стул, и первые две песни она даже под фонограмму открывала рот невпопад», — написал в соцсетях зритель.

Его слова подтверждают и другие очевидцы.

«Только что пришла с ее концерта. Певица была в хлам пьяная, на сцену вывели под руки и посадили на стул. Пыталась открывать рот под фонограмму», — поделилась поклонница творчества Славы, также присутствовавшая на концерте.

Уже после третьей песни в зале начался «бунт». Зрители стали обвинять певицу в использовании фонограммы и требовать вернуть деньги за билеты. Наиболее активными среди них были две женщины, которые подошли вплотную к певице для выяснения причин неудавшегося концерта.

Славе пришлось даже остановить шок: «Музыку можно выключить. Что вам от меня нужно? Я вам в начале концерта сказала, что вам вернут деньги на кассе».

Затем певица призналась, что плохо себя чувствует, и предложила недовольным покинуть зал, пообещав немедленный возврат средств. Но публика, заплатившая деньги, хотела видеть шоу. И Слава продолжила выступление, хотя, по словам очевидцев, пела, сидя на стуле, временами плакала и жаловалась на усталость.

Зрительница Инна, отдавшая за билет в партере семь тысяч рублей, сравнила этот концерт с предыдущим посещением выступления артистки.

«Я была раньше на концерте Славы, видела, как она может выступать вживую — великолепно. А 1 марта был просто позор. Это можно назвать неуважением к зрителю. Под фонограмму я ее и дома могу послушать. После третьей песни народ стал возмущаться, концерт остановили, ее увели, вышла снова, пообещала собраться, собраться не получилось. Пела, сидя на стуле или держась за стойку. Рассказывала, что она устала, плакала», — рассказала она.

Как сообщают местные Telegram-каналы, кульминация наступила после завершения выступления. Группа недовольных зрителей направилась к гримерке артистки. Администрация площадки, предвидя возможные провокации, вызвала полицию.

«Ущерб в миллионы»

Певица, находившаяся в крайне возбужденном состоянии, попыталась объясниться. Она рассказала, что этот концерт был последним в ее туре, и она решила его отработать, несмотря на тяжелое состояние.

«У меня гайморит, глухое ухо, болит плечо. По вашему мнению, я должна была отменить концерт?! Если бы я отменила концерт, то ущерб составил бы около двух миллионов рублей. У меня есть такие деньги? Нет! Я попыталась спеть, как я могу! А вы злейшие люди!» — рассказала в истерике певица.

Позже, уже садясь в поезд «Пенза — Москва», Слава записала несколько эмоциональных видеообращений, в которых объясняла свое состояние не алкоголем, а лекарствами.

«Я лежала в постели, говорила, что не могу подняться, у меня нет сил вставать. Клянусь, у меня не было сил вставать. Меня шатало из стороны в сторону не потому, что я пьяна, а потому что принимаю таблетки. И я уже ничего не соображаю. Если мы откажемся от концертов, у нас будут двухмиллионные штрафы. Конечно, я поехала и приехала. Сейчас все будут показывать, какая певица Слава пьяная. Всем правда вообще не нужна. Мне жутко неприятно, просто в первый раз в жизни такое. Такой позор вообще не хочу выносить! Я хочу просто разрыдаться <…> и покончить жизнь самоубийством, потому что такого позора я вообще не хочу выносить», — в слезах объяснилась певица.

В своем Telegram-канале она также опубликовала видео той самой зрительницы, которая выбегала на сцену, сопровождая его комментарием.

«Посмотрите, как мне сорвали концерт эти пьяные бабы, которые начали орать с первой песни!» — подписала артистка.

Нервный срыв певицы Славы на концерте в Смоленске

Пензенский скандал стал вторым громким инцидентом в этом туре. Первый произошел 18 февраля в Смоленске: концерт проходил в малом зале на 900 человек, и билеты были полностью распроданы.

Слава успешно отработала один час и 20 минут, публика вроде бы была довольна. Но когда дело дошло до финальных песен, в том числе до композиции «Дочка-мама», случилось непредвиденное.

Артистка объявила номер, но петь не смогла. На середине песни она разрыдалась и убежала за кулисы. Зрители ждали ее возвращения около 20 минут, но тщетно. В конце концов на сцене появились музыканты и молча начали собирать аппаратуру без единого слова объяснения.

«Не смогла совладать с эмоциями. Наревелась. На концерте у меня произошел нервный срыв. Это был тяжелый для меня день, годовщина смерти мамы. И я стараюсь на этот день не ставить концерты, но в этот раз он был. И на песне „Дочка-мама“, когда я увидела в зале слезы мам, пришедших на выступление, меня прорвало», — объяснялась позже Слава.

Зрители в соцсетях сообщали, что Слава, убегая со сцены, ругнулась, и вообще ненормативная лексика звучала в течение вечера — например, когда она споткнулась.

«Седьмой ряд, 24 место. Я ожидала много чего, но такого нет. Я не против мата, я сама употребляю его, но это просто неуважение… ужас и отстой. Да, мы не Москва, но мы, господа артисты, ваша публика…», — оставила красноречивый отзыв зрительница.

Несмотря на инцидент, зрители не стали массово требовать возврата денег, признав, что основную часть концерта артистка отработала нормально. Но осадочек, как говорится, остался.

Проблемы со здоровьем певицы Славы

На самом деле проблемы со здоровьем начались у Славы еще в разгар новогодних выступлений. Еще 11 января артистка жаловалась в соцсетях на свое самочувствие.

«Концерты, а звук деформирован, чувствую боль при каждом повороте головой, очень больно. К тому же у меня было уже три операции на моем бедном левом ушке. Но я не могу подвести зрителей, мой доктор что-нибудь придумает… У меня очень сильное раздражение, выявлен внешний и внутренний отит. Обезболивающие и антибиотики мне в помощь», — делилась певица.

После этого она улетела с семьей на отдых на Бали, надеясь поправить здоровье. Вернулась в конце января и в феврале снова отправилась на гастроли. Но, судя по всему, отпуск не помог.

Сейчас певица Слава переживает не самые лучшие времена и проблемы со здоровьем. Именно прием сильных лекарств, по ее словам, вызывал шаткость походки и заторможенность, которые зрители приняли за опьянение.

Перерыв на лечение певицы Славы

С 3 марта у Славы начинается запланированный перерыв, который продлится до 8 апреля. Артистка намерена посвятить это время интенсивному лечению, чтобы восстановиться перед продолжением тура. А он будет непростым — на конец весны назначено еще девять концертов.

Эксклюзивно 5-tv.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров поразмышлял на тему возможных причин поведения артистки.

«Слава постоянно в „подпитии“ делает какие-то очень громкие заявления, какие-то разборки устраивает, кого-то грязью поливает. Вот совершенно какая-то безумная агрессия в сторону той же (певицы Ларисы. — Прим. ред.) Долиной на ровном месте. Тебе (певице Славе — Прим. ред.) давно пора к наркологу. К сожалению, наш шоу-бизнес сейчас отличается тем, что вот хорошими делами прославиться нельзя. У нее синдром дефицита алкоголя, наверное, развился в какой-то момент. Она начала такие заявления делать. Понимаете? Я ее не диагностировал как врач, я понятия не имею, что с ней происходит. Может, и более серьезные болезни, кто знает» — выразил свое мнение эксперт на мероприятии Paws and Claws Charity Brunch, посвященномпомощи бездомным животным.

«Она вылечится и все исправит»

Ситуация, в которой оказалась певица Слава, знакома многим эстрадным исполнителям. Отмена концерта — это не просто потеря гонорара, а серьезные финансовые санкции. Как пояснил KP.RU продюсер, знакомый с ситуацией, артист, отменяя выступление в регионе, обязан вернуть организатору предоплату (обычно 50%), полностью потерять гонорар и выплатить неустойку, прописанную в договоре. Организатор несет расходы на рекламу, аренду зала и прочее.

В случае со Славой речь могла идти о потере примерно трех миллионов рублей: два миллиона гонорар и еще один — неустойка.

«Что касается Славы, то человек решил отработать обязательства, но вышло вот так. Она профессиональный человек, никогда ранее не было ничего подобного. Она ездит по регионам много лет, практически круглый год. Всегда люди были довольны. Но бывает и вот так. Она вылечится и все исправит. Справедливости ради — прежде чем обвинять, учитывайте, что на концерт пришло две зрительницы, которые с начала концерта вели себя вызывающе кричали, нервировали артиста», — указал продюсер.

