От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи

Израильские СМИ утверждают, что аятолла якобы погиб во время атаки на резиденцию. Однако иранская сторона опровергает эту информацию. Где находится рахбар?

На фоне израильских авиаударов, начавшихся 28 февраля, СМИ называли верховного лидера Ирана Али Хаменеи одной из главных целей атаки со стороны Израиля. Издание The New York Times опубликовало кадры обрушения его резиденции после удара. Израильские СМИ утверждают, что в ходе атаки Хаменеи якобы был убит.

Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, также сообщило, что аятолла погиб в результате атаки. То же самое заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Однако в Иране опровергли эту информацию, указав, что Хаменеи продолжает активно руководить действиями страны в условиях растущего военного напряжения. Агентство Tasnim отметило, что аятолла лично контролирует ход боевых действий и принимает меры для защиты страны от внешних угроз.

Кто такой верховный лидер Ирана

В Исламской Республике Иран наивысшая государственная власть сосредоточена в руках верховного лидера. Этот пост был создан в 1979 году после Исламской революции.

Верховный лидер Ирана обладает широчайшими полномочиями: он контролирует вооруженные силы страны, суд, СМИ, влияет на законодательство и назначает ключевых чиновников.

С 1989 года этот пост занимает Аятолла Али Хаменеи, который стал вторым и самым долго правящим лидером Исламской Республики после ее основателя Рухоллы Хомейни.

Детство Али Хаменеи

Али Хаменеи второй из восьми детей в семье исламского богослова и педагога Сейеда Джавада Хоссейна Хаменеи и его жены Хадидже Мирдамади. Три старшие сестры Али — дети его отца от первого брака. Хадидже родила остальных пятерых. Оба родителя происходили из религиозных семей. Отец Али носит титул аятоллы, один из высших духовных званий у мусульман-шиитов. Его семья жила скромно в небольшом доме с одной комнатой и подвалом.

«Мой отец был известным богословом. Но в то же время он был крайне благочестивым и вел аскетический образ жизни. Наша жизнь была трудной. Помню, случалось, что в нашем доме не было ужина», — говорил Хаменеи.

В те годы, когда Хаменеи рос, Ираном правили шахи Пехлеви: сначала Реза Пехлеви (до 1941 года), затем его сын Мохаммед Реза Пехлеви (до Исламской революции 1979 года).

Среднее образование Хаменеи получил в исламской школе в Мешхеде. В 13 лет в его школе выступал исламский активист Навваб Сефеви, казненный в 1956 году за покушение на премьер-министра Хусейна Ала. По словам Хаменеи, речь Сефеви пробудила в нем интерес к идеям Исламской революции.

Юность и путь к власти Али Хаменеи

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в городе Мешхед — одном из религиозных центров шиитского (второе по величине течение в исламе) мира. Он получил традиционное исламское религиозное образование в семинариях Кума, где изучал богословие под руководством ведущих шиитских ученых, включая самого Рухоллу Хомейни.

В 1960–1970-е годы Хаменеи участвовал в оппозиции режиму шаха Мохаммада Реза Пехлеви, за что несколько раз подвергался арестам и преследованиям. После Исламской революции 1979 года он был избран в Революционный Совет — высшего временного органа власти страны. Тогда же им была создана газета «Джомхури-е эслами».

До 1989 года Хаменеи занимал разные должности в Иране. Он был близким соратником лидера революции, аятоллы Рухоллы Хомейни.

После смерти Хомейни в 1989 году Хаменеи стал его преемником на посту верховного лидера. Конституция была изменена, чтобы убрать требование высшего религиозного титула (марджа) — это позволило назначить Хаменеи, который в тот момент не имел высшего статуса религиозного авторитета.

Справка:

Мохаммед Реза Пехлеви был изгнан из Ирана в январе 1979 года на фоне масштабных антиправительственных протестов, охвативших страну. Недовольство его правлением накапливалось годами. Несмотря на курс на модернизацию и экономическое развитие, власть шаха сопровождалась жесткими методами управления: ограничением политической конкуренции, цензурой и преследованием оппозиции. Рост нефтяных доходов в 1970-х усилил социальное расслоение и инфляцию, что усугубило напряженность в обществе.

Одним из главных оппонентов монархии стал религиозный лидер Рухолла Хомейни, находившийся в изгнании. Его призывы к свержению шаха нашли широкий отклик. В 1978 году протесты переросли в общенациональное движение, сопровождавшееся забастовками и столкновениями. Попытки властей стабилизировать ситуацию не дали результата. 16 января 1979 года Пехлеви бежал из страны, а спустя несколько недель в Иране была провозглашена Исламская Республика.

Хаменеи на посту верховного лидера Ирана

Будучи верховным лидером, Хаменеи стал фактически самым влиятельным политиком Ирана. Хотя в стране есть президент и парламент, именно верховный лидер имеет окончательное слово по ключевым вопросам.

С момента назначения Али Хаменеи верховным лидером Ирана в 1989 году страна не раз сталкивалась с массовыми протестами, которые жестоко подавлялись силовыми структурами. В 2022 году поводом для волнений стала гибель 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». По данным СМИ, в ходе протестов погибли по меньшей мере 2,6 тысячи человек.

Также Хаменеи известен своими жесткими заявлениями против Израиля. Он называл его «сионистским государством», которое угрожает всему Ближнему Востоку и причастно к протестам внутри страны. В некоторых выступлениях он открыто говорил о намерении уничтожить Израиль как государство.

«Сионистский режим — это смертоносная, опасная раковая опухоль, которую, несомненно, следует уничтожить. Так и будет», — говорил он.

Ядерная программа и международные отношения Ирана

Одним из ключевых элементов политического курса Хаменеи стала ядерная программа Ирана. Он настаивал на праве страны развивать атомную энергетику, отвергая требования о полном отказе от обогащения урана.

Конфликт вокруг ядерной программы Ирана возник из-за подозрений международного сообщества в том, что Тегеран стремится создать ядерное оружие, хотя Иран настаивает на мирном характере своих разработок.

Иран начал развивать ядерную программу в 1950-х годах при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви. После Исламской революции 1979 года программа была временно свернута, но в 1980-х годах возобновилась. В 2002 году стало известно о секретных объектах в Натанзе (уранообогатительный завод) и Араке (предприятие по производству тяжелой воды), что усилило подозрения в военных целях программы.

Тогда Россия не разделяла тревоги США по поводу строительства ядерных объектов в Иране. Москва отмечала, что Иран намерен создать собственный ядерный топливный цикл для атомной электростанции в Бушере (АЭС была подключена к энергетической системе Ирана в 2011 году), поэтому в Натанзе и была возведена исследовательская ядерная лаборатория, а в Араке — завод по производству тяжелой воды, пишет РИА Новости.

С 2006 года против Ирана вводились санкции за обогащение урана. МАГАТЭ относило страну к «пороговым государствам», близким к созданию оружейного урана. В 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Иран ограничивал обогащение урана до 3,67% и сокращал его запасы в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки, сославшись на якобы продолжающиеся военные разработки Ирана. США возобновили и ужесточили санкции, что привело к ответным действиям Тегерана.

«Я объявляю сегодня, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном. В ближайшее время я подпишу президентский указ об обратном введении санкций против иранского режима за разработку ядерного оружия. Мы введем экономические санкции против Ирана на высочайшем уровне», — заявил тогда Трамп.

Иран настаивал на праве развивать мирную ядерную программу и отвергал обвинения в стремлении создать оружие. Тегеран отказывался полностью прекращать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты или передавать запасы урана под внешний контроль.

США требовали полного демонтажа ключевых ядерных объектов, прекращения исследований по созданию новых центрифуг и ограничения дальности баллистических ракет.

Израиль рассматривал иранскую ядерную программу как экзистенциальную угрозу. В 2025 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что Израиль не позволит Тегерану получить ядерный боезаряд.

Новый виток эскалации вокруг ядерной программы Ирана произошел в 2026 году после переговоров Вашингтона и Тегерана. Они возобновились 6 февраля при посредничестве Омана — это был первый прямой контакт сторон после июньских ударов США по иранским ядерным объектам.

Еще тогда пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американская делегация рассматривает возможность полного отказа Ирана от ядерного оружия, отметив, что у президента Дональда Трампа есть и другие инструменты влияния, помимо дипломатии.

Третий и последний раунд прошел 26 февраля в Женеве.

«Наши основополагающие убеждения предельно ясны: Иран ни при каких обстоятельствах не разработает ядерное оружие; и мы, иранцы, никогда не откажемся от своего права использовать преимущества мирных ядерных технологий на благо нашего народа», — написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X накануне третьего раунда в Женеве.

В итоге переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились безрезультатно. Как писало издание The Wall Street Journal, Вашингтон ужесточил позицию и выдвинул дополнительные требования.

Американская сторона потребовала ликвидации основных ядерных объектов Ирана и передачи США всего оставшегося обогащенного урана. Иранское руководство отвергло эти условия. В ответ США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. А спустя два дня Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию.

Утром 28 февраля ВВС Израиля, при поддержке американских военных, нанесли ракетные удары по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция была «превентивным ударом» и готовилась несколько месяцев в сотрудничестве с США. В Израиле операция сначала называлась «Щит Иуды», но затем ее переименовали в «Львиный рык». В США ее назвали «Эпическая ярость».

Позднее Франция, Германия и Великобритания заявили, что неоднократно призывали Иран отказаться от ядерной программы и разработок баллистических ракет, а также не совершать дестабилизирующих действий в регионе.

«Франция, Германия и Великобритания постоянно призывали Иран <…> завершить иранскую ядерную программу, программу баллистических ракет и воздержаться от дестабилизирующих действий», — говорится в тексте обращения.

При этом Франция, Германия и Британия указали, что не участвовали в военных действиях США и Израиля против Ирана и не поддерживают эскалацию конфликта.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию вокруг Ирана. В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на немедленном возвращении ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Глава внешнеполитического Сергей Лавров осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение» США и Израиля на Иран.