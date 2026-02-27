Потерялась посылка: куда обращаться, как подать на розыск и получить компенсацию

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Посылка задерживается или перестала отслеживаться? Не паникуйте: это еще не потеря. Разбираемся, когда можно подать заявление на розыск и как получить компенсацию.

Долгое ожидание посылки часто вызывает беспокойство о ее возможном утере. Но если посылка задерживается или перестает отслеживаться, это не значит, что она исчезла навсегда.

У «Почты России» есть официальный порядок розыска и компенсации. Когда можно подать заявление об утере посылки, как проходит проверка и какие есть права у отправителя — в материале 5-tv.ru.

Почему посылка может задержаться

Большинство отправлений проходит несколько этапов: прием, сортировка, перевозка, доставка в отделение и вручение адресату. На любом из этих этапов возможны задержки.

Если информация по трек-номеру обновляется с задержкой, это не считается потерей. «Почта России» указывает, что данные могут появляться в системе не сразу, особенно при пересылке между регионами.

Основные причины задержки посылки:

Высокая загрузка сортировочных центров (особенно в праздничные периоды);

Ошибки или неточности в адресе;

Отсутствие получателя по месту доставки;

Погодные условия и логистические сбои;

Сезонные пики интернет-заказов.

Когда посылка считается утерянной

Согласно правилам оказания почтовых услуг, основанием для начала официального розыска является истечение контрольного срока доставки.

До этого момента отправление считается находящимся в процессе пересылки, даже если статус долго не обновляется. Подавать заявление о розыске рекомендуется только после того, как:

Контрольный срок доставки истек;

Статус отправления не меняется;

Посылка не вручена адресату.

Как подать заявление на розыск посылки

Подать заявление на поиск посылки можно несколькими способами:

Через официальный сайт «Почты России» (в личном кабинете или через форму обращения).

В любом почтовом отделении.

В заявлении необходимо указать:

Трек-номер отправления;

Данные отправителя и получателя;

Дату и место отправки;

Контактную информацию.

Заявления на розыск внутренних и международных почтовых отправлений принимаются в течение шести месяцев с даты отправки. Заявления на розыск международных EMS-отправлений принимаются в течение четырех месяцев с даты отправки.

Что происходит после подачи заявления на розыск посылки

После регистрации обращения начинается внутренняя проверка: анализируются маршруты перевозки, данные сортировочных центров и отделений связи.

Возможны два варианта:

Посылка найдена. Ее направляют адресату либо возвращают отправителю — в зависимости от ситуации. Посылка признана утерянной. Если установить местонахождение отправления не удалось, оно официально признается утраченным. Только после этого возникает право на компенсацию.

До вынесения решения отправление формально считается находящимся в обработке.

Как получить компенсацию за утерянную посылку

Размер компенсации зависит от условий отправки (информация приведена согласно последним данным сайта «Почты России»):

Для отправлений по России

За утрату или повреждение почтового отправления с объявленной ценностью «Почта России» выплачивает компенсацию в размере суммы объявленной ценности и стоимости пересылки, за исключением платы за объявленную ценность;

При наличии описи вложения компенсация выплачивается за недостающую или испорченную часть отправления, указанную в описи, в размере объявленной ценности;

Если отправление с объявленной ценностью отправлено без описи, компенсация рассчитывается пропорционально отношению массы утраченной или поврежденной части вложения к общей массе отправления, без учета упаковочных материалов;

При утрате, повреждении или порче регистрируемых отправлений, кроме отправлений с объявленной ценностью, компенсация составляет двойную стоимость пересылки. За утрату или повреждение вложения таких отправлений компенсация равна стоимости пересылки;

За нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и переводов для личных нужд граждан «Почта России» выплачивает компенсацию в размере 3% от стоимости пересылки за каждый день задержки, но не более суммы, уплаченной за услугу. За нарушение сроков пересылки воздушным транспортом компенсация составляет разницу между стоимостью пересылки воздушным и наземным транспортом.

Для международных отправлений

В случае полной утраты, порчи или повреждения международного заказного отправления без товарного вложения (почтовая карточка, письмо) «Почта России» выплачивает компенсацию, равную двукратному размеру оплаченных тарифных сборов и пошлин за это отправление. Если утрачена или повреждена часть вложения, компенсация составит фактическую стоимость недостающей или испорченной части, но не превысит сумму, причитающуюся при полной утрате или повреждении;

За утрату или повреждение ценных отправлений «Почта России» выплачивает сумму объявленной ценности плюс тарифную плату (без учета комиссии за регистрацию объявленной стоимости);

Если утрачена или повреждена базовая посылка, компенсация составит 40 СПЗ (Специальное право заимствования является денежной единицей Международного валютного союза и используется, в том числе, для выплат возмещения за утрату международных почтовых отправлений.) плюс 4,5 СПЗ за каждый килограмм. Также выплачивается сумма тарифной платы;

При утрате, порче или повреждении части международного отправления Почта Россия компенсирует ее фактическую стоимость, но не более суммы за полное хищение или повреждение;

Если международная посылка возвращается с таможни РФ, то она с 1 октября 2021 года выплачивает компенсацию в размере разницы между полным тарифом и суммой тарифов по внутренним отправлениям вида «Посылка внутренняя» за пересылку от места подачи до международного почтового обмена и обратно после возврата отправления таможенным органом;

При утрате курьерского экспресс-отправления EMS компенсация составит 30 СПЗ для документов и стоимость утраченного товара, но не более 130 СПЗ. Также выплачивается сумма тарифной платы. За утрату ценного отправления EMS компенсация будет равна сумме объявленной ценности, но не более четырех тысяч СПЗ, плюс сумма тарифной платы (без учета комиссии за регистрацию объявленной стоимости);

Если курьерское экспресс-отправление EMS возвращается службой авиационной безопасности или таможней РФ, Почта Россия выплачивает компенсацию в размере разницы между полным тарифом и тарифом внутреннего отправления от места подачи до международного почтового обмена.

При этом «Почта России» не несет ответственности за нарушение сроков доставки, утрату и повреждение отправлений в случае:

Если это произошло из-за стихийного бедствия;

Если отправления изъяли компетентные органы;

Если утрата или повреждение возникли по вине отправителя из-за неправильной упаковки или особенностей предметов.

Если посылка пришла поврежденной или с недостачей

При обнаружении повреждений упаковки или недостачи вложения необходимо сразу сообщить об этом сотруднику отделения почты.

В отделении составляется акт о повреждении или недостаче — это обязательный документ для получения компенсации. Если акт не оформлен при получении, доказать факт повреждения будет значительно сложнее.

Можно ли купить «утерянные» посылки

«Почта России» официально не продает утерянные или невостребованные отправления.

Если доставка невозможна, посылка возвращается отправителю или хранится в установленном порядке. Предложения о продаже «потерянных посылок» не относятся к официальной деятельности почтового оператора.

Как снизить риск потери посылки

Чтобы минимизировать риски:

Внимательно проверяйте адрес и индекс;

Сохраняйте чек и трек-номер;

По возможности объявляйте ценность отправления;

Регулярно отслеживайте статус на официальном сайте.

Своевременная проверка сроков доставки позволит вовремя подать заявление на розыск и, при необходимости, получить компенсацию.