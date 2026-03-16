Вербное воскресенье 2026: когда и зачем святить вербу, что нельзя делать

Вербное воскресенье — важный день перед Пасхой. В этот праздник верующие освящают вербу, соблюдают традиции и вспоминают о торжественном входе Христа в Иерусалим.

Вербное воскресенье 2026 года — один из главных праздников в православии, который отмечается за неделю до Пасхи. Праздник предваряет Страстную седмицу и напоминает верующим о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим.

В 2026 году Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля, а православная Пасха будет отмечаться 12 апреля.

Когда освящать вербу в церкви в 2026 году

Дата праздника переходящая и зависит от Пасхи. В 2026 году Вербное воскресенье отмечается 5 апреля — ровно за неделю до Светлого Христова Воскресения.

Освящение вербы в храмах происходит накануне праздника. В 2026 году вечером в субботу, 4 апреля, оно совершается во время всенощного бдения, а утром, 5 апреля, продолжается перед Божественной литургией.

Верующие в эти дни приносят свежие ветви вербы и получают благословение священнослужителей.

Что означает Вербное воскресенье

Официальное церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. Это событие подробно описано в Евангелии. Согласно Священному Писанию, Иисус Христос въехал в Иерусалим, а люди встречали Его как Царя, устилая путь одеждами и пальмовыми ветвями.

В России пальмовые ветви заменили вербой — первым деревом, которое распускается весной. Поэтому верба на Вербное воскресенье стала главным символом праздника в нашей стране.

Вербное воскресенье символизирует:

Духовное обновление;

Победу жизни над смертью;

Приближение Пасхи;

Готовность верующего следовать за Христом.

Зачем святят вербу в церкви

Освящение вербы на Вербное воскресенье — это не просто традиция, а духовный обряд. Во время богослужения священник читает молитву и окропляет ветви святой водой.

Зачем освящают вербу:

Для благословения дома;

Для защиты семьи;

Для укрепления здоровья;

Как символ веры и духовной поддержки;

Как напоминание о приближении Пасхи.

Освященная верба становится знаком Божией благодати и хранится в доме целый год — до следующего Вербного воскресенья.

Что делать с освященной вербой

После службы у верующих возникает вопрос: что делать с вербой после освящения?

Традиционно освященную вербу:

Ставят в вазу с водой;

Размещают рядом с иконами;

Хранят в красном углу;

Дарят родственникам и близким;

Используют для молитвы о здоровье.

Считается, что освященная верба в доме приносит мир, защищает от бед и напоминает о вере.

Куда ставить вербу дома

Правильное хранение вербы — важная часть традиции.

Куда поставить вербу после освящения в церкви:

Рядом с иконами;

В красном углу;

На подоконнике;

В чистой вазе на видном месте.

Нельзя выбрасывать освященную вербу в мусор или держать ее в неуважительном месте. Верба должна храниться бережно.

Что говорить, когда бьют вербой

На Вербное воскресенье существует народный обычай слегка касаться близких веточками вербы. Самая известная фраза:

«Не я бью — верба бьет, за неделю — Великий день!»

Также говорят:

«Будь здоров, как верба, живи долго, как земля!»

«Верба хлест — да здоровье есть!»

Вербой можно хлестать близких только с любовью и добротой, без насмешек или грубости. Этот обряд — древняя традиция благословения, сопровождаемая пожеланиями здоровья и избавления от болезней и лени.

Что делать с прошлогодней вербой

Старые веточки нельзя выбрасывать. По церковной традиции их:

Сжигают;

Пепел закапывают под деревом;

Относят в храм для правильного сожжения.

Перед сожжением читают молитву благодарности. Это символ прощания с прошедшим годом и подготовки к новой Пасхе.

Что говорить при сжигании вербы

Во время сожжения можно произнести:

«Господи, благодарим Тебя за милости прошедшего года. Прими эту вербу, как свидетельство нашей веры, и даруй дому нашему мир, здравие и благословение»

Также принято читать псалом 90 или короткие молитвы покаяния. Часто читают молитву о прощении и благословении:

«Господи, прости нас и благослови. Да будет сожжение этой вербы символом очищения и обновления нашей души. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Можно ли освятить вербу дома

По церковным канонам полное освящение происходит в храме во время богослужения со священником.

Но если по уважительной причине вы не можете присутствовать на службе — например, из-за болезни или заботы о близких, — вы можете с молитвой «Благослови, Господи, сие растение во славу Твою, и даруй нам здравие, мир и спасение» окропить ветки святой водой.

Перед этим прочтите тропарь праздника и попросите у Бога благословения.

Традиции Вербного воскресенья: что можно и нельзя делать

На Руси Вербное воскресенье издавна считалось одним из самых почитаемых весенних праздников. Уже в XVI–XVII веках в этот день в городах устраивали торжественные крестные ходы. Во время процессии лошадь нередко наряжали под осла, а на нее сажали патриарха или местного архиерея. Этот обряд символически напоминал о входе Иисуса Христа в Иерусалим.

С праздником были связаны и народные обычаи. Незамужние девушки иногда проводили гадания и обряды на суженого. Освященные веточки вербы хранили дома за иконами, считая их символом благословения и защиты. Выбрасывать такие ветви было не принято.

Существовало и поверье: если воткнуть веточку вербы в землю и она приживется, это считалось добрым знаком и сулило девушке счастливое замужество.

Сегодня Вербное воскресенье православные встречают в храмах. Праздничные богослужения начинаются с всенощного бдения. Во время службы верующие держат в руках зажженные свечи и веточки вербы — так символически вспоминается встреча Иисуса Христа жителями Иерусалима.

На утренней службе читаются специальные молитвы, после которых ветви вербы окропляют святой водой. Освященные веточки верующие уносят домой и хранят рядом с иконами до следующего года.

Праздник также напоминает о скором наступлении Пасхи и завершении Великого поста. По традиции в этот день принято проявлять милосердие — помогать нуждающимся, давать милостыню и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.