Пирожное «Персик», как в детстве: простой рецепт советского лакомства

Приготовить пирожное очень просто!

Пирожные «персик» знакомы многим с детства. К ним невозможно остаться равнодушными — ни из-за пропитанного соком теста, ни от начинки со сгущенкой.

Рецепт легендарных пирожных, вкус которых позволит вернуться в детство, рассказала блогер Олеся Воронова.

Ингредиенты для пирожных «персик»

Простой рецепт советского пирожного персик. Фото: 5-tv.ru

Мука — 300 граммов;

Сахар — 280 граммов;

Морковь — 150 граммов;

Свекла — 150 граммов;

Вареная сгущенка — 100 граммов;

Масло сливочное — 70 граммов;

Сметана 20% — 50 граммов;

Яйца куриные — две штуки;

Разрыхлитель — пять граммов;

Соль — щепотка.

Приготовление пирожных «персик»

В общей чаше смешайте два яйца с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло и сметану. Затем постепенно введите муку с разрыхлителем и перемешайте. Должно получиться липкое, мягкое тесто.

Все тесто нужно разделить на равное количество печенек, чтоб получилось примерно 16 штук. Для формирования печенья окунайте руки в воду, так легче будет скатать ровный шар. Выкладываете их на противень, застеленный пергаментом, и отправляйте в разогретую духовку на 10—15 минут.

«А пока подготовим сок для окрашивания. У меня морковный и свекольный. В него мы будем окунать наши пирожные», — объясняет блогер.

Теперь печенье нужно соединить между собой с помощью вареной сгущенки. И поочередно окунать его сначала полностью в морковный сок, затем частично в свекольный, а потом уже полностью в сахар. Это нужно проделать с каждым пирожным.

Приятного аппетита!