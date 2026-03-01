Коттедж из двух бытовок: как построить дом за 100 тысяч рублей из обычных вагончиков

Фото, видео: 5-tv.ru

Бытовка вместо дома — временное решение или полноценное жилье? Можно ли ее узаконить и жить там круглый год?

Можно ли сделать бытовку законным жильем? И почему в бытовках теперь селятся не только строители? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

До за 60 тысяч рублей: можно ли жить в бытовке

© РИА Новости/Валерий Лозовский

«Трудности с этим помещением связаны были с тем, что потолки очень низкие. У нас максимальная высота два метра, и сложно было подобрать даже холодильник, чтобы он по высоте подошел», — говорит владелец бытовки Вася Рыбыдак.

Изобретательности героев Аси и Васи можно позавидовать. Кухня-гостиная в их дачном домике из бытовок получилась функциональной и уютной. Для экономии места поставили бескаркасный диван — так и гостям есть где переночевать. А для себя хозяева обустроили спальню.

«Здесь кровать для нашего ребенка. Мы ее сделали сами. Под кроватью отличная система хранения. Все, что не нужно, прячем туда. Здесь двухспальный диван», — рассказывает он.

Денег на строительство капитального дома у семьи не было, а плюсов загородной жизни хотелось.

Шесть лет назад они купили две бытовки — каждую за 60 тысяч рублей. Своими руками построили веранду: материал обошелся еще в 250 тысяч. Итого за все время на обустройство дачного домика из бытовок супруги потратили всего два миллиона.

«До сих пор нет конца и края этим модернизациям, бесконечным каким-то доделываниям. Мы уже два раза меняли цвет снаружи. Постоянные перестановки. Организация пространства, конечно, здесь очень важна. Каждый миллиметр на счету, всякие полочки, вешалки, все должно быть на своих местах так, чтобы оно выполняло максимально все функции», — объясняет Ася Рыбыдак.

Семья проводит в дачном доме почти каждые выходные и праздники, а летом здесь постоянно кипит жизнь! Приезжают родственники и друзья. Места хватает всем, хотя общая площадь двух бытовок — всего 20 квадратов.

С какими проблемами столкнулись Ася и Вася и как их не допустить? И можно ли узаконить подобное жилье, чтобы не вложить впустую силы, время и деньги? Обязательно расскажем! А пока попробуем выяснить, получится ли разместить все необходимое на такой маленькой площади?

Альтернатива обычным бытовкам: дом из морских контейнеров

www.globallookpress.com/imago stock& people

Альтернатива стандартным бытовкам — морские контейнеры. Да, из них тоже можно обустроить дом. Есть 20-футовые — шесть метров в длину, 40-футовые — 12 метров. Их ширина одинаковая — почти два с половиной метра.

«Стройнадзор» подготовил макеты масштабом один к 20 и занялся планировкой. Сначала экспериментируем с моделью 20-футового контейнера.

«Что нам нужно для комфортного проживания? Это в первую очередь туалет и душ. Поэтому ставим унитаз, например, сюда. И ставим самую простую душевую кабинку. Нам нужно обязательно спальное место. Ставим в него кровать», — комментирует ведущий Филипп Курочкин.

Важно также продумать место для хранения, готовки и приема пищи — то есть кухню. И здесь у ведущего возникают сложности.

«Пожертвовать, скорее всего, придется холодильником или брать совсем малюсенький встраиваемый холодильник, куда можно засунуть всего две бутылки воды», — указывает знаток.

С зонированием пространства тоже проблема.

«Вот мы пытаемся сейчас перегородкой отделить спальную зону от туалета, это еще мы худо-бедно как-то можем реализовать, то вот дальше мы приходим к тому, что у нас места практически не остается», — говорит он.

А теперь перенесем нашу мебель и технику в макет 40-футового контейнера, который в два раза больше.

«Я думаю, здесь поместится стиральная машина и полотенцесушитель. Ставим кухню. Холодильник. Переносим стол со стульями. Кстати, очень классно вписывается стол со стульями. Умывальник ставим в туалетную зону. У нас даже есть место для прикроватной тумбочки и зеркало. Коврик обязательно на входе», — перечисляет испытатель.

Однозначно, с такой планировкой жить намного комфортнее.

«У нас поместилась вся мебель, которая у нас была, и осталось еще место. И более того, у нас остались еще проходы, причем достаточно большие. Если мы померяем их, это пять сантиметров, в масштабе один к 20 это практически метр. То есть ходить по бытовке можно спокойно, свободно, не перешагивая друг через друга», — объясняет Курочкин.

Можно ли жить в доме из морских контейнеров

www.globallookpress.com/Chris Emil JanoÅ¸en via www.imag

Стильно, современно и функционально — заезжай и живи.

«Путь их начинается с покупки контейнера, так называемый one-way, то есть контейнер с одной ходкой. Мы четко знаем, что в них ехало, и понимаем, что все это безопасно. Следующим этапом мы их утепляем, утепляем мы их пенополиуретаном слоем семь сантиметров в среднем, что позволяет в большей части России пребывать без каких-либо проблем», — повествует основатель компании по созданию модульных домов из морских контейнеров Алексей Мохов.

Производитель дает гарантию 40 лет — на силовой каркас и год — на внутреннюю отделку. Дизайн-проект согласуют с заказчиком и приступают к стройке.

«Мы ставим его на сваренный винтовой фундамент. При желании можно поставить хоть на кирпичи. Там достаточно прочный каркас. По дну идёт два швеллера», — разъясняет эксперт.

Такие домики в основном покупают для ведения бизнеса: под кафе, офисы продаж, торговые павильоны. Но и в качестве жилища морские контейнеры становятся все привлекательнее.

«Люди научились жить в ограниченном пространстве, так скажем, это студии по 24, по 25 квадратных метров, и, по сути, наш дом 40-футовый является такой площадью. Только он предоставляет вам возможность выйти во двор, погулять по травке», — описывает Мохов.

А еще можно купить сразу два контейнера и их скомбинировать.

«Например, взять маленький контейнер, поставить под углом на большой контейнер, и у нас получится и место для террасы, и балкон. И это все стоит недорого, монтируется очень быстро, и при этом очень комфортно для проживания», — рекомендует ведущий.

Как обустроить бытовку под дом

www.globallookpress.com/Nice Architects/Exclusivepix Med

Вернемся в дачный дом Аси и Васи, который они соорудили из двух бытовок. Проблем избежать не удалось. И первая из них — энергоэффективность постройки.

«В этом году обильные снегопады, сильные морозы, сумасшедшая теплопотеря у домиков, но получилась красота. Мы это называем ледяная ферма», — делится Рыбыдак.

Бытовку утепляли минеральной ватой толщиной 50 миллиметров. Вопрос сохранения тепла в таком жилище — один из самых острых, отмечают эксперты.

«Если делать утепление нормативное, 150, тогда полезная площадь теряется. Здесь человеку нужно выбирать: либо больше платить за электричество, либо больше площади», — советует инженер-строитель, директор компании по строительству частных домов Олег Оглобин.

Бытовки могут со временем рассыхаться. В итоге образуются щели, а это чревато не только сквозняками.

«Самое, наверное, глобальное, что у нас было, это в летний период у нас в стенах заводились шмели, и все стены жужжали, то есть это прямо страшно. Находили все щели, которые есть, все их заделывали монтажной пеной, и все, проблема ушла», — вспоминает Ася.

Облюбовать бытовку могут не только насекомые.

«К нам в пол в 25-м году летом залезла большая лесная крыса и благополучно там умерла. В итоге смогли добраться до нее, убрали ее, запах ушел, и вроде как стало все нормально», — делится мужчина.

Чтобы в бытовке не поселились грызуны, строители рекомендуют закрывать все отверстия оцинкованной сеткой. А устанавливать такое жилище можно на любое основание.

Подведение коммуникаций к бытовке или контейнеру происходит точно так же, как и к обычному дому. Для водоснабжения можно пробурить скважину или колодец, для водоотведения — установить септик.

Главное, чтобы на участке было электричество. И тогда такой дом можно даже зарегистрировать.

«Но только в том случае, если эта бытовка размещена на полноценном фундаменте или на сваях, то в этом случае, если к этой бытовке подключено отопление, вода, свет, то в этом случае эту бытовку можно признать капитальным строением, и можно даже быть зарегистрированной в этой бытовке, проживать постоянно в этой бытовке», — сообщает адвокат Дарья Морозова.

Перед этим стоит уточнить, какое назначение участка по документам. Зарегистрировать бытовку можно на землях ИЖС или ЛПХ, а на огороднических — не получится. Впрочем, как и любой другой дом.