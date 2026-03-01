Тараканы бегут от соседей: как остановить нашествие насекомых из захламленной квартиры

Фото, видео: 5-tv.ru

Антисанитария у соседей — угроза вашему здоровью. Как перекрыть путь насекомым в ваше жилище и заставить хозяина захламленной квартиры навести порядок?

Тараканы, клопы, мыши — какую только живность не встретишь в заваленных мусором квартирах. Но что делать, если она бежит снова и снова? Можно ли навсегда избавиться от насекомых, которые расплодились у соседа? И какой простой метод — эффективнее даже химической обработки?

Врачи ставят диагноз — синдром Плюшкина, или хоардинг — патологическое накопительство. Для таких людей ценной становится каждая вещь. Даже сломанная. Даже с помойки.

Как навести порядок в чужой квартире, если разговоры с хозяином не помогают? Куда жаловаться, если ваша квартира превратилась в газовую камеру? Что делать, если соседи превратили свою квартиру — в свалку?

«Диван был весь в клопах»

«Стройнадзор» отправился в гости к людям, которым приходится жить бок о бок с такими соседями.

С «Плюшкиными» и в одном подъезде находиться опасно, а делить квартиру — тем более. Но в такой ситуации оказалась Хатуна Модебадзе. Ей приходится проживать на одной жилплощади с соседями, от которых, по ее мнению, — вонь, грязь, клопы и тараканы.

«Это был раньше диван с большими подлокотниками, сзади тоже спинка была. Она была вся в клопах. И я вынуждена была ее разломать и хотя бы на время оставить вот это», — делится жительница квартиры.

Ремонт в этой квартире она делала уже трижды. Но добиться порядка все равно не выходит. Комнаты — хоть и разные, но кухня, коридор и ванна — в общем пользовании.

«В этой ванной уважающий себя человек даже, извиняюсь за выражение, в туалет не сходит. Не то что помоется. Но как бы приходится с этим жить в данной ситуации, пока произойдет ремонт. Пока делаю ремонт во всей квартире, как могу», — откровенничает девушка.

Разъехаться по разным квартирам соседи, увы, не могут. Поэтому приходится терпеть.

«Везде они есть, везде. Посмотрите! И в еде, конечно, и в холодильник даже лазят», — показывает она.

У соседки, которая захламляет свою комнату — другая версия появления тараканов. По ее мнению, это проделки школьников.

Чем закончится эта история, покажет только время.

Куда жаловаться на соседа-мусорщика

Но юристы предупреждают: за скопление мусора в квартире могут выселить. Однако лишь в том случае, если это соцнайм.

Что же делать, если Плюшкин — собственник жилплощади? Обращаться во все инстанции: полицию, Роспотребнадзор, Жилищную инспекцию, прокуратуру. А дальше — в суд.

«Основное требование, которое заявляется, это об обязании привести в соответствие жилое помещение тем нормам и санитарным правилам, которые действуют в Российской Федерации. Второе, соответственно, более часто встречаемое требование, это о возмещении материального ущерба. Человек также вынужден обращаться за обработкой данной квартиры от плесени, от запахов, восстанавливать свою квартиру путем проведения косметического, в том числе, ремонта», — сообщает юрист Олеся Смолинец.

После суда собственнику придется освободить квартиру от хлама, иначе это сделают приставы принудительно. Так произошло с этой пенсионеркой из Уфы.

Потребовать компенсации в суде, кстати, можно и за моральный вред. Например, если доказать, что причиной болезни стала антисанитария у соседа. Но кто восстановит утраченное здоровье?

«Скрытой фазой психиатрического заболевания убивает и его вот этими испарениями, газами, токсинами. Но, с другой стороны, он может повредить здоровье очень серьезное, здоровью соседей. Потому что есть общедомовая вентиляция, и все это очень легко попадает в общую домовую вентиляцию и начинает уже воздействовать на весь дом. Соответственно, у детей в данном доме могут участиться аллергические заболевания, дерматиты. Люди, которые нарушают свою гигиену, они чаще болеют инфекционными заболеваниями. Они могут быть разносчиками паразитарных инфекций, паразитарных насекомых, вшей, клопов и всевозможных даже клещей. То есть даже чесотка — это тоже инфекция, которая передается фактически через ручку в двери», — объясняет инфекционист Марият Мухина.

Мусорщик — болезнь или характер

По мнению врачей, лечить таким людям нужно не только физиологические, но и психологические расстройства.

«В основном, значит, в психотерапии применяется несколько методов. Первый — это психодинамический, когда долго разбираются причины, из-за чего это все происходит. Потом когнитивно-поведенческая терапия. И третье — это семейная, когда уже проводится работа с родственниками, которые пытаются бороться, но у них, конечно, ничего не получается», — разъясняет психиатр Арам Машурян.

Но что делать, если на соседа-плюшкина психотерапия не действует, суд еще не обязал очистить квартиру от хлама — а тараканы по-прежнему бегут к вам в жилье?

«Нужно убрать все пути подхода тараканов, это вентиляции поставить в сетки и межплиточные щели их заделать», — говорит руководитель службы дезинсекции Андрей Гайдар.

И это, кстати, один из самых эффективных методов наряду с химической обработкой. Эксперты советуют проводить ее дважды, с разницей в 14 дней, и дозы должны быть «ударные».

«Тараканы, у них вырабатывается иммунитет, и они разбегаются по соседям и возвращаются потом снова», — поясняет он.

Домашние средства: аэрозоли, фумигаторы, порошки и мелки — тоже избавляют от насекомых, но могут навредить человеку и домашним животным. Перед покупкой средства важно ознакомиться с его составом и убедиться, что производитель — надежный.

«С развитием интернет-торговли появилась возможность покупать нелицензированные, незарегистрированные препараты, нерегистрированные аэрозоли, нерегистрируемые фумигаторы, нерегистрируемые ядохимикаты. Все эти вещества, наверное, являются достаточно эффективными, но из-за высоких концентраций ядовитых веществ наносят непоправимый вред здоровью, то есть вместе с насекомыми, закомпанируя и тех, кто их травил», — рассказывает доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Хранить средства нужно в недоступных местах для детей и домашних животных. Например, в отдельном шкафчике, который можно закрыть на замок. Строго запрещается держать химикаты рядом с продуктами. Применять отраву следует с соблюдением всех мер предосторожности! А лучшим решением будет вызов профессиональных дезинфекторов.