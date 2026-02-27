Убивает даже почки: почему надо лечить кариес и как сохранить здоровье зубов

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

Кариес влияет не только на зубы человека, но и на весь его организм. Даже на сердце и другие внутренние органы.

О том, что сладкое вредно для зубов, мы слышим с детства. А вот какие продукты помогут сохранить их здоровье?

Например, пара ломтиков твердого сыра не только обогатит рацион кальцием и магнием, но и усилит выработку слюны, которая естественным образом защищает зубы от кариеса.

А горсть орехов содержит необходимый белок и микроэлементы, которые укрепляют эмаль. В конце приема пищи можно съесть несколько яблочных долек или морковных палочек. Эти природные щетки помогут очистить зубы от мягкого налета.

Из напитков же стоматологи рекомендуют зеленый чай. Он содержит природный фтор и мощные антиоксиданты, которые подавляют рост бактерий, вызывающих кариес. А вот если гниение зубов уже началось, остановить его сможет только врач. Подробнее — в программе «Ваше здоровье».

Когда начал распространяться кариес

Неожиданно, но у далеких предков современного человека практически не было проблем с зубами.

«Проводились раскопки у древних людей, распространенность кариеса была 1–2%. Потом, когда они начали заниматься земледелием, распространенность выросла до 6%. И, в принципе, в этом формате держалась. Но потом, когда уже появилась обработка продуктов, варка, много появилось сахара, сладостей, то и распространенность кариеса начала расти, и сейчас в современных странах она дошла до 90%», — рассказал специалист Дмитрий Дмитрович, стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук.

Дело в том, что простые углеводы — любимая пища для патогенной микрофлоры, которая провоцирует гниение зубов. Поэтому чем больше в рационе булочек и конфет, тем выше риск развития кариеса.

«Бактерии, находящиеся на поверхности эмали, выделяют кислоты. Минеральные компоненты из эмали стараются эти кислоты нейтрализовать. Тем самым мигрируя и вымываясь, и на месте отсутствующих минеральных компонентов образуется полость», — объясняет стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Анна Базан.

Чем еще вреден кариес

Многие ошибочно думают, что темное пятно на зубе — это просто косметический дефект. И пока оно не доставляет физические дискомфорты, с лечением можно повременить.

Однако врачи призывают не ждать, когда появятся более другие негативные последствия. Ведь патогены в полости рта могут ударить по сердцу и сосудам.

«Кариес — это разрушение зубной эмали. Через это разрушение бактерии могут попадать в зубодесневые карманы, вызывая пародонтит — это воспаление десен. Пародонтит же является независимым фактором риска развития атеросклеротических заболеваний, таких как инфаркт миокарда и ишемический инсульт», — объясняет кардиолог Кристина Вульф.

По словам Дмитрия Дмитровича, инфекция в полости рта влияет на весь организм. Она способствует обострению декордитов, пилонефритов, хронических заболеваний суставов, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Именно за счет кариозных зубов — там очень вредная патогенная микрофлора. Человек, во-первых, ее глотает, из-за чего организм вынужден постоянно бороться с вредными микроорганизмами.

А во-вторых, все это попадает еще и в кровь, а оттуда через прямой кровоток — на стенки сосудов, на бляшки, в почки.

Как бороться с кариесом

К счастью, современная стоматология способна остановить кариес на самых ранних стадиях, и, что обрадует многих, без применения бормашины. Один из таких подходов называется инфильтрацией.

«Этот метод основан на запечатывании пористого пятна. Первым этапом мы наносим специальный гель, который по своему составу является кислотой, снимаем поверхностную часть эмали. Затем наносим спирт, который высушивает пятно. Третьим этапом мы наносим непосредственно жидкую пломбу, которая встраивается в эту структуру и укрепляет ее. После этого пломба полимеризуется, полируется. Таким образом, пломба без сверления полностью интегрируется в зуб», — объясняет Анна Базан.

Также на начальных стадиях кариеса хорошо работает реминерализация эмали.

«Она бывает двух типов. В один этап — когда на зуб наносится гель. Это гель кальция, фосфора или фтора, или комбинация этих веществ, которые восстанавливают структуру эмали. Она бывает двухэтапная, когда после восстановления ее еще закрывают специальной смолой и полимеризуют. Очень часто используется пациентами с высокой распространенностью кариеса. Вот таким пациентам показана профессиональная гигиена не раз в полгода, а, допустим, раз в четыре-пять месяцев, а после профессиональной гигиены — обязательно реабилитирующая терапия», — отметил Дмитрий Дмитрович.

В профилактике кариеса не менее важную роль играет и домашний уход.

По словам Анны Базан, существует пять основных средств для ухода. Это щетка, паста, зубная нить, ополаскиватель и скребок для языка. Дополнительно можно использовать монопучковую щетку и ирригатор.

Также для поддержания гигиены полости рта могут быть полезны специальные индикаторы налета в жидкой или таблетированной форме. Они окрашивают биопленку на зубах в яркие цвета, показывая, в каких местах необходима более тщательная чистка зубов.

А небольшие стики с ополаскивателем, которые очень удобно брать с собой, помогут сохранить ощущение свежести в течение дня.