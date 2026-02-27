Эти привычки убивают память и мозг: первые признаки деменции и болезни Альцгеймера

Фото, видео: legion-media/AndreyPopov; 5-tv.ru

Память человека — сложный конструкт, состоящий из взаимодействия нейронных связей.

Шахматы, пожалуй, один из лучших тренажеров для мозга. Эта игра заставляет нас решать сложные логические задачи и создавать стратегии.

Невероятно, но некоторые шахматисты даже могут играть с закрытыми глазами, запоминая положение фигур на доске. Например, мировой рекордсмен Тимур Гореев сыграл вслепую 48 партий одновременно. А чтобы еще больше усложнить себе задачу, гроссмейстер крутил педали велотренажера.

О том, что еще может прокачать память и другие когнитивные способности, в программе «Ваше здоровье» рассказала невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Виноградова.

Какая бывает память и как она работает

Память — это всегда опыт. Тот опыт, который либо сохранен в ДНК, либо наработан индивидом.

«Нельзя сказать, что в нашем прекрасном мозге есть какой-то четкий центр памяти и восприятия памяти. Помним и воспринимаем мы всей системой. Есть, конечно, отдельные части, которые участвуют в этом более ярко, более точно.

Мы делим мозг как бы на несколько частей. Новый мозг — то, что делает человека человеком, и то, что дает нам с вами социализацию и осознанность. Часто мы запоминаем осознанно для того, чтобы дальше эти знания применить. Но они нам не всегда пригождаются. Это как раз-таки неокортекс», — отметила эксперт.

Есть и та память, которая с нами всегда. Это то, что мы называем рефлексами. И за это отвечает старый мозг, тот, который есть даже у рептилий. Так называемые подкорковые структуры, древний мозг.

Есть и более чувствительные вещи: гиппокамп, миндалина, амигдалина, которая отвечает за эмоции. Это сложные структуры. Именно поэтому память подразделяется на краткосрочную, долговременную, информатизированную, то есть необходимую для жизни, автоматическую память.

«Если вы, например, достигли чего-то сразу, быстро, ну, например, рождение ребенка, это физически очень сложный процесс — это боль чаще всего, и это эмоция. Вот здесь играет большую роль как раз-таки часть мозга, отвечающая за эмоцию. И это чувство рождения ребенка женщина не забывает никогда, это долгосрочная, очень твердая память, которая теряется человеком последней, связанная с какой-то позитивной или, наоборот, негативной эмоцией.

Например, все посттравматические стрессовые расстройства, которых сейчас становится все больше и больше, тоже связаны с воздействием именно на эти структуры мозга. И потому многие психотерапевты работают с так называемыми флэшбэками», — объясняет Виноградова.

Как работает рефлекс? Как новогодняя гирлянда. То есть один нейрон включился, и, если он подружился с другими, то они начинают включать друг друга, передавая через мембрану клетки те или иные нейромедиаторы, в свою очередь передающие уже ту или иную закодированную информацию.

«Если эта гирлянда у нас с вами стабильно работает, то это долгосрочная память, и мы очень здорово можем оттуда ее достать и воспользоваться по необходимости», — заметила специалист.

Можно ли восстановить память

Но можно ли восстановить память после черепно-мозговой травмы, особенно повлекшей за собой потерю памяти? По словам нейрохирурга, наш мозг многогранен. И если повреждение мало и не касается жизненно важных структур, то восстановление возможно.

Особенно если учесть сравнение работы памяти с гирляндой — включение одной «лампочки» может простимулировать воспоминание, завязанное на поврежденную, и заменить ее новой. Но на этом, кстати, строятся ложные воспоминания, которые образуются в нашем мозге через ряд ассоциаций.

«Настолько наш мозг — рефлекторно-сложно устроенная система, что мы можем способны себя убедить в натуральности несуществующей картины», — подметила Виноградова.

Но, к сожалению, есть заболевания, при которых память вернуть невозможно. Например, болезнь Альцгеймера.

«На самом деле, таких нейродегенераций очень много. Они построены на разных механизмах поломок нашего с вами мозга, наших нейронов. Болезнь Альцгеймера — это такое патофизиологическое структурное нарушение мозга, когда бета-амилоид, который в норме вырабатывается нашим организмом, во время сна уходит, выводится из нашего мозга», — говорит врач.

При болезни Альцгеймера этот бета-амилоид нейротоксичен, он перестает выводиться из нервной клетки и повреждает ее мембрану и структуру, нарушая основные функции. И это не только память, это все когнитивные функции, в том числе и понимание обращенной к человеку и его собственной речи.

«Память — это просто огромный блок из того, что нарушается. Такие люди в конечном итоге теряют, в принципе, возможность к самообслуживанию. Сейчас на весь мир наконец-таки стала известна лобно-височная деменция, которой болен Брюс Уиллис, он не может говорить и уже не осознает себя как личность», — объяснила невролог.

Что влияет на память

Но что негативно влияет на саму память? В первую очередь — злоупотребление алкоголем. Оно ведет к нейротоксическому поражению нейронов мозга.

«Алкоголь — нейротоксичное вещество, которое изолированно и прежде всего поражает нервную клетку. На данный момент в нашей практике огромное количество деменций, мы называем их нейротоксическими», — подмечает Виноградова.

Помимо этого, на память сильно влияет рутинная жизнь, так называемый «день сурка».

Дело в том, что мозг человека ленив до безобразия, потому пытается все перевести в фазу рефлекса.

«Не думай об этом. Не надо, не трать на это молекулу АТФ. Сделай это рефлекторным актом», — как бы говорит он.

Поэтому, кстати, многие люди, кто старается поддерживать память, каждый день придумывают себе что-то новенькое, например, новый маршрут.

Это вообще может быть все что угодно — занятия фехтованием, освоение вязания и так далее. Все, что угодно, чтобы подстраивалось как тело, так и мозг к новым обстоятельствам.

«Однако важно, чтобы вовремя работали нужные нейроны, а не все подряд», — отметила специалист.