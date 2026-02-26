«Дрянные девчонки» уже не те: как за 22 года изменились актрисы культового фильма

Фото: Кадр из фильма "Дрянные девчонки", режиссер Марк Уотерс, 2004г.

Так ли гламурен сейчас стиль первых сплетниц нулевых, как в 2004-м?

Фильм «Дрянные девчонки» вышел на экраны в 2004 году. С тех пор прошло более 20 лет, но, кажется, эстетика 2026 года все больше подначивает модниц «по средам носить розовое», а истинных фанаток культовой комедии — ностальгично пересматривать историю о школьной жизни, интригах и дружбе.

Как сложились судьбы повзрослевших Кэди, Реджины, Гретхен и Карен — в материале 5-tv.ru.

Линдси Лохан (Кэди Хирон)

Как изменились актрисы фильма Дрянные девчонки — смотреть фото. Кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссер Марк Уотерс, 2004 г.; www.globallookpress.com/Javier Rojas

— Почему ты так жутко одета?

— Сегодня Хэллоуин.

В «Дрянных девчонках» Линдси Лохан сыграла главную героиню Кэди Хирон — наивную девушку, которая переезжает в США из Африки и «учится» быть стервой. На момент съемок актриса уже была известна благодаря ролям в фильмах «Ловушка для родителей» и «Чумовая пятница». Роль Кэди укрепила ее статус юной звезды Голливуда.

В середине 2000-х Лохан решила вернуться в образ «дрянной девчонки» — с ее именем тогда было связано несколько скандалов из-за употребления наркотиков, вождения в нетрезвом виде, да и в целом алкогольной зависимости.

Аресты, тюрьмы, реабилитационные центры и суды подпортили репутацию Лохан, какое-то время режиссеры даже не хотели ее снимать. И все же актриса не пропала с экранов, в основном перейдя на ТВ.

Сейчас Лохан 39 лет, крупных ролей ей больше не перепадало, зато остальные сферы жизни неожиданно устроились очень даже хорошо. Она замужем за арабским финансистом Бадером Шаммасом, живет в Дубае, развивает собственный бизнес и растит сына. Теперь для нее на первом месте стоит семья, а на втором, кажется, собственная внешность.

И вот почему: во-первых, Лохан весной 2025 года анонсировала запуск собственного бренда косметики. Появление линейки кремов и сывороток она мотивировала собственным удачным преображением.

А во-вторых, после спада популярности на волне «Дрянных девчонок» и ночных тусовок Лохан вновь привлекла внимание уже кардинальным изменением внешности. В 2024 году в сети заметили, что актриса стала выглядеть гораздо моложе, у нее пропали веснушки, посветлела кожа.

Перемены так масштабны, что большинство поклонников Лохан до сих пор уверены, что она сделала несколько пластических операций. Звезда же ссылается на силу здорового образа жизни и щедро готовит к продаже свои чудодейственные косметические сыворотки.

Рэйчел Макадамс (Реджина Джордж)

Как изменились актрисы фильма Дрянные девчонки — смотреть фото.Кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссер Марк Уотерс, 2004 г.; www.globallookpress.com/Stephen Lock

«Видишь ли, по крайней мере, я и Реджина Джордж знаем, что мы злые»

Жесткая и харизматичная лидер школьной музыкальной группы 16-летняя Реджина Джордж — главная антагонистка фильма. Сыграла ее Рэйчел Макадамс аж в 26 — так хороша собой была в нулевых звезда.

Сейчас ей 47 лет. Стиль Макадамс за эти годы претерпел значительные изменения. Если в 2000-х ее образы были более молодежными и порой провокационными, а розовый наряд Реджины символизировал статус в школе, то сейчас актриса предпочитает классические силуэты, сдержанные цвета и минимализм.

В повседневной жизни звезда выбирает джинсы, футболки и кроссовки, а ее выходы на красные дорожки отличаются элегантностью и утонченностью. Со времен «Дрянных девчонок» она полностью профессионально раскрылась: фильмография пополнилась успешными ролями в «Дневнике памяти», «Незваных гостях», «Шерлоке Холмсе» и «Докторе Стрэндже».

Актриса неоднократно номинировалась на престижные награды и на данный момент остается одной из самых востребованных актрис Голливуда. Макадамс, кстати, стервозничала только в образе Реджины, а в реальной жизни в громкие скандалы никогда не попадала.

Она тихо живет со сценаристом Джейми Линденом и воспитывает от него двоих детей. Сыну и дочери она уделяет все свободное от съемок время.

Аманда Сейфрид (Карен Смит)

Как изменились актрисы фильма Дрянные девчонки — смотреть фото. Кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссер Марк Уотерс, 2004 г.; www.globallookpress.com/Soeren Stache

«О, боже, Карен, ты не можешь просто спрашивать людей, почему они белые»

Аманда Сейфрид, сыгравшая глупую и немного странную Карен Смит, на момент съемок в «Дрянных девчонках» только начинала свой путь в кино.

А потом с ней случился фильм «Мамма MIA!» и огромная популярность. Сейчас на счету Сейфрид более 50 фильмов и сериалов, она появилась в таких картинах, как «Дорогой Джон», «Лавлейс» и «Манк».

В 2021 году за роль в сериале «Выбывшая» актриса получила «Эмми» и «Золотой глобус». Помимо кино, Смит занимается благотворительностью и поддерживает экологические инициативы.

Стиль Сейфрид также эволюционировал. Из образа «странной девочки» она перешла к более женственным и изысканным образам. Долгое время актриса выбирала платья пастельных тонов, но в последние годы решила отказаться от романтического образа. Скорее всего, это связано с желанием Сейфрид расширять свое актерское амплуа в сторону триллеров и мрачных драм.

Звезде 40 лет. Вместе с семьей она живет на пригородной ферме Нью-Йорка, воспитывает двоих детей, любит вязать и совсем не любит внимание прессы. Сейфрид также открыто говорит о проблемах ментального здоровья. Она страдает от обсессивно-компульсивного расстройства и считает важным делиться своим опытом, чтобы помочь другим.

Лейси Шабер (Гретхен Виннерс)

Как изменились актрисы фильма Дрянные девчонки — смотреть фото. Кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссер Марк Уотерс, 2004 г.; www.globallookpress.com/Billy Bennight

— Реджина, ты в спортивках. Сегодня понедельник.

— И что?

— Это против правил, и ты не можешь сидеть с нами.

Лейси Шабер, исполнившая роль «правой руки» Реджины, сплетницы Гретхен Виннерс, после премьеры фильма продолжила сниматься в кино и на телевидении. Среди ее работ — роли в сериалах «Девочки Гилмор», «Анатомия страсти» и «Мыслить как преступник».

Шабер также озвучивала персонажей в анимационных проектах и снималась в независимых фильмах. В последние годы она уделяет больше времени семье, но успевает и сниматься в сериалах и рекламе.

Интересно, что стиль Лейси за годы изменился не сильно. Она по-прежнему предпочитает лаконичные образы без излишеств, делая акцент на комфорте. Актриса не любит привлекать к себе лишнее внимание с помощью одежды.

Сейчас Лейси 43 года, она воспитывает дочь и поддерживает инициативы по защите животных и участвует в благотворительных акциях.

Тина Фей (мисс Норбери)

Как изменились актрисы фильма Дрянные девчонки — смотреть фото. Кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссер Марк Уотерс, 2004 г.; www.globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer

«Поднимите руку, если вы когда-либо становились жертвой Регины Джордж!»

Тина Фей, сыгравшая учительницу математики мисс Норбери, была не только актрисой, но и сценаристом «Дрянных девчонок». Ее карьера началась на телевидении, в шоу Saturday Night Live, а после «Дрянных девчонок» Фей продолжила писать сценарии и сниматься.

Она создала и сыграла главную роль в популярном сериале «Студия 30», который принес ей несколько премий «Эмми». Тина также написала сценарий для сценической версии «Дрянных девчонок», которая с успехом шла на Бродвее.

Сегодня Фей остается одной из самых влиятельных женщин в индустрии развлечений, а еще совмещает актерскую работу с продюсированием и писательской деятельностью.

Стиль мисс Норбери практичный — все же по фильму она учительница и один из немногих здравомыслящих людей в школе. Тина Фей тоже редко экспериментирует с образами, сейчас звезда тоже предпочитает классические костюмы, блузки и юбки-карандаши. Актриса не считает моду важной частью жизни.

Помимо кино и телевидения, Фей активно занимается общественной деятельностью. А еще в 2019 году она была признана величайшим комиком XXI века по версии The Guardian. Звезда поддерживает организации, помогающие женщинам строить карьеру в сфере развлечений, и выступает за гендерное равенство в Голливуде. В 2020-х годах Фей выпустила несколько книг, в том числе мемуары, где откровенно рассказала о своем пути в индустрии, трудностях и достижениях.

Сейчас Фей 55 лет. Она работает над новым комедийным проектом для стриминговой платформы и параллельно участвует в благотворительных инициативах.