Умерла в затворничестве: расколотая жизнь Натальи Климовой — вечной Снежной королевы
Фото: Кадр из фильма "Снежная королева", режиссер Геннадий Казанский, 1966г.
Актриса будет похоронена в день своего рождения, до которого не дожила всего два дня.
Актриса Наталья Климова умерла на 88-м году жизни. Она навсегда запомнилась советскому зрителю в образе прекрасной и холодной Снежной королевы, мечтающей о наследнике, о ребенке. В реальности судьба актрисы была отчасти похожа на судьбу ее героини.
Детство Натальи Климовой
Наталья Ивановна Климова (девичья фамилия Малкина) родилась 27 февраля 1938 года в еврейской семье в Москве. О ее детстве мало что известно.
Однако она не сразу решила стать актрисой. Сразу после школы юная Наташа поступила в строительный институт, но спустя год бросила его и поступила в школу-студию МХАТ, которую окончила в 1963-м.
После выпуска Климова поступила в труппу театра «Современник». Параллельно начала сниматься в кино. Дебютной работой стала роль медсестры Алики в военной драме «Конец и начало», что помогло ей заявить о себе (1963).
Карьера Натальи Климовой
Активная кинокарьера Натальи Климовой длилась всего пять лет, но за них она успела сыграть порядка десяти ролей. Самая главная, конечно, — роль Снежной королевы. Но были и другие.
Товарищ Арсений (1964)
Фильм «Товарищ Арсений» (1964) посвящен революционной деятельности Михаила Фрунзе в Иваново-Вознесенске в период Первой русской революции 1905–1907 годов. Наталья Климова в этой картине сыграла роль Ольги Михайловны Генкиной — члена РСДРП, которая была убита при попытке провоза оружия.
Ольга Генкина — реальный исторический персонаж. В фильме ее образ представлен как смелая революционерка, вовлеченная в подпольную работу.
Критики отмечали, что «Товарищ Арсений» не выделяется среди других советских историко-революционных фильмов, но хвалили актерскую игру. Например, в отзывах упоминалась красота Натальи Климовой в роли трагически погибшей любимой девушки Фрунзе.
Двадцать шесть бакинских комиссаров (1965)
Фильм «Двадцать шесть бакинских комиссаров» посвящен трагической судьбе руководителей Бакинской коммуны, погибших в 1918 году в Баку во время Гражданской войны. Наталья Климова в этой картине исполнила роль Джейн — английской адъютантки.
Действие происходит в 1918 году. Баку окружен британскими и немецко-турецкими войсками, отрезан от РСФСР и других советских республик. Руководители Бакинского Совета вынуждены сдать власть интервентам. Это приводит к аресту и трагической гибели 26 комиссаров, среди которых Степан Шаумян, Прокофий Джапаридзе, Мешади Азизбеков и другие.
Джейн — второстепенный персонаж, но ее роль важна для раскрытия атмосферы эпохи. В отзывах зрителей отмечалось, что Климова удачно передала характер персонажа: «Очаровательная Наталья Климова в роли английской адъютантки Джейн — реально восторг!».
Гиперболоид инженера Гарина (1965)
Фильм «Гиперболоид инженера Гарина» — советская научно-фантастическая картина, снятая по одноименному роману Алексея Толстого. Наталья Климова исполнила в нем роль Зои Монроз — роковой авантюристки, которая стала ее самой известной работой.
Действие происходит в 1925 году. Инженер Петр Гарин (Евгений Евстигнеев) создает гиперболоид — генератор мощного теплового луча, способного разрушать любые материалы. Он решает использовать изобретение для захвата мира, но за ним начинается охота со стороны советских спецслужб и иностранных капиталистов.
Эта роль стала для Натальи Климовой знаковым моментом в карьере. Образ Зои Монроз подчеркивал ее амплуа «роковых красавиц», которое впоследствии закрепилось за актрисой.
Иду на грозу (1965)
Фильм «Иду на грозу» — советская драма режиссера Сергея Микаэляна, экранизация одноименного романа Даниила Гранина. Картина рассказывает о моральных дилеммах и профессиональных испытаниях молодых ученых-физиков.
В центре сюжета — судьбы двух друзей-геофизиков: Сергея Крылова (Александр Белявский) и Олега Тулина (Василий Лановой). Они по-разному реагируют на вызовы науки и жизни: Крылов идет на компромиссы ради карьеры, Тулин остается верен принципам.
Наталья Климова сыграла роль Ады — персонажа второго плана, чья линия дополняет основной сюжет. Хотя ее героиня и не была одной из главных, Климова подошла к ней с присущей ей скрупулезностью.
Снежная королева (1966)
Фильм «Снежная королева» — советская киносказка режиссера Геннадия Казанского, снятая на киностудии «Ленфильм» по сценарию Евгения Шварца (на основе одноименной сказки Х. К. Андерсена). Наталья Климова исполнила в нем заглавную роль — Снежной королевы, ставшую одной из самых запоминающихся в ее карьере.
В роли Снежной королевы Климова создала сложный образ. Критики отмечали, что актриса сумела передать двойственность персонажа: его завораживающую притягательность и одновременно смертельную опасность.
По воспоминаниям участников съемочной группы, Наталья Климова подходила к роли с большой тщательностью. Она изучала описания Снежной королевы у Андерсена и в пьесе Шварца, отрабатывала пластику движений — они должны были быть плавными, но механическими, «неживыми». А также работала над интонацией голоса: речь Снежной королевы звучит ровно, без эмоций, почти как шепот.
Первороссияне (1967)
«Первороссияне» — советский художественный фильм, снятый к 50-летию Октябрьской революции по мотивам поэмы Ольги Берггольц «Первороссийск». Наталья Климова исполнила в нем роль Ефимии. Картина вышла на экраны только в 2009 году — спустя 42 года после съемок, из‑за цензурных ограничений.
Фильм рассказывает о рабочих Невской заставы Петрограда, которые в 1918 году отправляются на Алтай, чтобы создать первую земледельческую коммуну и установить советскую власть.
Для актрисы участие в «Первороссиянах» стало опытом работы в экспериментальном кино. Однако фильм долго не пропускали на большие экраны — слишком уж он оказался авангардным, да и автор поэмы Ольга Берггольц оказалась недовольна результатом.
Снегурочка (1968)
«Снегурочка» — советский полнометражный цветной фильм-сказка режиссера Павла Кадочникова, экранизация одноименной пьесы А. Н. Островского. Картина посвящена 150-летию со дня рождения драматурга. Наталья Климова исполнила в фильме роль Весны, матери Снегурочки.
В центре сюжета — история Снегурочки (Евгения Филонова), девушки, наделенной красотой, но лишенной способности любить. Ее появление в деревне берендеев вызывает конфликты: Мизгирь (Борис Химичев) бросает свою невесту Купаву (Ирина Губанова), влюбившись в Снегурочку.
По просьбе дочери Весна дарует ей способность любить — это становится поворотным моментом в судьбе героини и приводит ее к гибели.
Сказы Уральских гор (1968)
«Сказы Уральских гор» — документально-художественный фильм, созданный к 90-летию Павла Петровича Бажова. В нем звучит уникальная запись голоса самого писателя: он рассказывает о рождении замыслов своих произведений и появлении сказочных героев. Наталья Климова исполнила роль Хозяйки Медной горы — одного из самых загадочных персонажей в творчестве Бажова.
Чайковский (1969)
«Чайковский» — советский двухсерийный биографический фильм режиссера Игоря Таланкина о жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Наталья Климова исполнила эпизодическую роль княгини фон Мекк — в сценах, где показаны ранние контакты меценатки с композитором. Ее героиня появляется в эпизодах, предшествующих началу многолетней переписки и финансовой поддержки Чайковского.
Любовь и болезнь Натальи Климовой
Фамилия Натальи Климовой досталась ей от первого мужа Игоря Климова. Брак продлился всего два года. При этом к нему она сбежала от актера Владимира Заманского — любви всей своей жизни, за которого после расставания с Климовым все же вышла замуж…
В начале 1970-х карьера актрисы резко оборвалась из-за обнаруженного у нее туберкулеза — а точнее, редкой формы туберкулеза крови. Лечение было долгим и тяжелым, Климовой даже пришлось пройти курс химиотерапии.
А после него оказалось, что детей Наталья уже завести не сможет… Роль сыграл и аборт, который она сделала в 24 года, боясь, что ребенок помешает ее карьере.
После этого Климова посчитала, что «именно театр и кино — обители греха — стали причиной ее неприятностей», и прерывает успешную сценическую карьеру.
О своих работах она не любила вспоминать и ненавидела почти все картины, в которых снималась. К тому же в середине 1970-х она приняла крещение. Муж последовал за супругой, а в 1981-м они обвенчались.
В 1998 по настоянию Климовой супруги решили уехать из Москвы в Муром. Купили там часть старого купеческого дома неподалеку от храма Николы Набережного. Там они прожили всю свою жизнь.
Смерть Натальи Климовой
Совсем недавно — 6 февраля — Владимир Заманский вместе с супругой отпраздновали его 100-летний юбилей. А сейчас муж вынужден заниматься похоронами Натальи Климовой, любви всей свой жизни.
Как сообщает ТАСС, актриса умерла 25 февраля 2026 года. Церемония похорон запланирована на 27 февраля на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, в день рождения актрисы.