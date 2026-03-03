Бессмертные ноты Чайковского: почему не утихает любовь к классической музыке

Фото, видео: © Getty Images/baona; 5-tv.ru

Музыка великого композитора любима всеми поколениями. В чем секрет успеха?

7 мая исполняется 186 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его влияние в мире музыки было так велико, что остается с нами и по сей день.

Более того, его музыка стала частью современной медиа-культуры, и в соцсетях можно регулярно видеть ролики, сделанные под его звучащие на фоне композиции. В последнее время, например, стала особенно популярна последняя часть «Лебединого озера».

Подробнее об этом феномене и о бессмертии классической музыки эксклюзивно 5-tv.ru рассказал Владимир Демидов — директор академического музыкального училища при Московской государственной консерватории П. И. Чайковского, заслуженный учитель РФ, кандидат искусствоведения.

Откуда такая любовь к «Лебединому озеру»

Так почему классическая музыка даже в наши дни так завлекает людей — в том числе молодежь?

«Ответ, мне кажется, лежит на поверхности: потому что это хорошая музыка. Потому что та мелодия, заряд мелодический, который есть у Чайковского, конечно, не могут не инспирировать (т. е. провоцировать — прим. ред.) человека», — отметил Демидов.

По словам заслуженного учителя РФ, если взять во внимание популярные балетные мелодии Чайковского — «Щелкунчика», «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», — важно учитывать то, что они стали частью нашего культурного кода.

Эти композиции буквально вошли в подкорку каждому из поколений — и отсюда, вероятно, и идет стремление сопровождать видеоряд такими композициями вместо уже приевшейся поп-музыки.

От Баха к фьюжену и соулу

Какие же качества есть у классической музыки, что она сквозь века сохраняет свое неоспоримое влияние? И есть ли у других, не столь устойчивых жанров, потенциал остаться в истории?

Вообще к классике относится музыка, которая зафиксирована на нотах и написана, которая написана в период от Себастьяна Баха и до Альфреда Шнитке, то есть с конца XVII и примерно до начала XXI века.

И классическая музыка, по словам директора музыкального училища, отличается от популярной тем, что в ней есть определенный развивающийся сюжет — в то время как в другой это просто короткая мысль, картинка, показанная слушателю.

«Мне сейчас проще привести пример из Бетховена, потому что он один из первых, кто стал создавать такие развернутые, чисто инструментальные композиции без слов, создающие развернутую концепцию, идущую от самого начала. «Соната» состоит из трех частей, и с первой до последней ноты, а длится она порядка 17-20 минут, в ней развивается какая-то идея.

В популярной музыке есть потрясающие вещи, я, например, могу из The Beatles сыграть какой-нибудь фрагмент, который вообще не уступит музыкальной классике. Они пользуются уважением и любовью у многих классических музыкантов, и они их с удовольствием слушают», — подметил Демидов.

Кстати, по словам педагога, прекрасные академические композиторы, создающие классику, есть и в наши дни. Например, Евгений Щербаков и Александр Чайковский (племянник Бориса Чайковского, который был однофамильцем великого музыканта).

«Я думаю, что деление музыки на классическую и популярную достаточно условное. Уж не говоря о том, что многие сочинения Моцарта и, возможно, даже большинство сочинений Россини в то время рассматривались как своего рода популярная музыка. Даже у Баха есть сочинения, которые в свое время считались каким-то легким вариантом, та же „Кофейная кантата“, которую он посвятил вошедшему в моду кофе. Поэтому рамки между классической музыкой и популярной достаточно зыбкие», — отмечает он.

Однако противопоставить их можно как короткое стихотворение и целый роман, по страницам которого как бы летит слушатель — вместе с его героями и сюжетной линией…

По поводу вероятности того, оставят ли другие музыкальные жанры свой след в истории, Владимир Демидов высказался однозначно:

«Я думаю, что останется все то, что человеку интересно. Только попав в музыкальный колледж Беркли в Бостоне, я впервые понял, как много направлений есть во всей той музыке, которую мы просто называем попсой. У них это все очень четко разделено, и они понимают, где, например, фьюжн, где соул, а где — рэп. Даже в этих жанрах уже появляется своего рода академизм, пусть они в свое время и выросли из самой глубокой демократичной среды непрофессионалов».

Путь в музыке Петра Чайковского

Музыкальный путь Петра Ильича Чайковского начался в детстве: его мать, обладавшая хорошим музыкальным вкусом, часто играла на фортепиано и пела для детей. Однако первым его учителем была крепостная Мария Пальчикова, которая обучала будущего композитора нотной грамоте и базовым навыкам игры на фортепиано.

В 10 лет юный Чайковский переехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорское училище правоведения. Несмотря на жесткую дисциплину, он продолжал заниматься музыкой, посещая занятия по пению и игре на фортепиано. В училище он по личной инициативе собрал хор, который быстро завоевал популярность среди студентов.

Переломный момент наступил в 1861 году: вдохновленный общественными переменами эпохи реформ Александра II, Чайковский решил посвятить себя музыке и поступил в Петербургскую консерваторию. Его наставником стал известный композитор Антон Рубинштейн. В 1865-м Чайковский окончил консерваторию с серебряной медалью за экзаменационное сочинение — кантату «К радости» на текст оды Шиллера.

В 1866 году композитор переехал в Москву по приглашению Рубинштейна и стал профессором теории гармонии и инструментовки в Московской консерватории. В московский период (1866–1878) Чайковский написал оперы «Воевода» (1869) и «Опричник» (1874), создал симфонии «Зимние грезы» (№ 1, 1866) и «Маленькая Русская» (№ 2, 1872), также увертюру‑фантазию «Ромео и Джульетта» (1869, по совету Милия Балакирева). А еще — начал работу над оперой «Евгений Онегин».

Петр Чайковский проявил себя не только как композитор, но и как талантливый педагог. Одновременно он выступал как музыкальный критик и сближался с представителями разных музыкальных кругов, включая членов «Могучей кучки». А также занимался переводами зарубежной музыковедческой литературы и написанием собственных учебников.

В 1877 году начался тяжелый личный кризис, совпавший с работой над «Евгением Онегиным». Композитор писал брату Модесту: «Я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку потому, что меня к этому тянет».

Судьбоносным событием стала дружба по переписке с меценатом Надеждой фон Мекк. С 1876 года она выплачивала Чайковскому ежегодное содержание, что позволило ему в 1878-м оставить преподавание и полностью посвятить себя творчеству.

В этот период он завершил «Евгения Онегина» и написал Четвертую симфонию, размышляя о противостоянии человека и судьбы. Премьера оперы вызвала восторженные отзывы: «Московские ведомости» отметили, что «прелестная музыка Чайковского достойна прелестных стихов Пушкина».

Годы мировой славы (1879–1893) ознаменовались созданием вершинных произведений: балетов «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892), опер «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891), симфоний № 5 (1888) и № 6 «Патетическая» (1893), концерта для фортепиано с оркестром № 1 (1875), увертюры «1812 год» (1880) и цикла «Времена года» (1876).

«Чайковский и музыка — это два нераздельных понятия, и до тех пор, пока на нашей планете будут звучать гениальные аккорды, люди будут преклоняться перед его гением… Боюсь, что у меня не хватит слов, чтобы по достоинству оценить его влияние. Он для меня все!» — отзывался о композиторе американский дирижер Леопольд Стоковский.

Сам Чайковский мечтал:

«Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась, чтобы с каждым днем увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору».

Эта мечта сбылась: мелодичность, эмоциональная глубина и мастерство оркестровки сделали его произведения неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры.