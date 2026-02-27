Страстная неделя: как провести последнюю седмицу Великого поста

Фото: patriarchia/диакон Григорий Привалов

С началом апреля наступают последние дни отказа от скоромного. Как подготовка к Светлому Воскресению влияет на рацион и образ жизни верующих?

В 2026 году Страстная седмица Великого поста приходится на период с 6 по 11 апреля. Вообще под этим словом Церковь подразумевает календарный период с понедельника по выходные, а «неделей» зовется воскресенье — день, когда по библейскому повествованию Бог почил от дел творения.

Но, чтобы не запутаться, в последнее время православные христиане придерживаются общепринятых терминов, а слово «седмица» используют в качестве синонима.

Что касается седьмой календарной недели, она считается кульминацией Сорокоднева и временем, когда православные христиане с мыслей о собственных грехах полностью переключаются на богослужения.

Какое значение несет Страстная седмица Великого поста? Какие церковные праздники на нее выпадают? И на что в этот период стоит обратить особое внимание?

Исторический контекст Страстной недели Великого поста

Страстная неделя Великого поста: смысл и правила. Фото: patriarchia/Олег Варов

Название заключительной недели поста происходит от слова «страсть», то есть «страдание». Страстная седмица — время молитвенного воспоминания о тех муках, которые претерпел Иисус Христос ради спасения человечества. События последних дней его земной жизни определили духовный настрой заключительной недели Великого поста.

Ученик Иисуса Иуда выдал Христа врагам, жаждавшим его смерти. В ту же ночь другой его ближайший последователь, Петр, трижды отрекся от него. Остальные ученики в страхе разбежались, оставив учителя один на один с надвигающейся угрозой.

Первосвященники, которым было достоверно известно о чудесах его — исцелениях безнадежно больных и даже воскрешении мертвых, — тем не менее вынесли смертный приговор. Понтий Пилат, римский префект Иудеи, хотя и осознавал невиновность Христа, уступил давлению толпы и отдал его на растерзание палачам.

Римские солдаты подвергли его жестоким издевательствам: били, плевали в лицо, глумились над ним. На голову Иисуса возложили терновый венец из ветвей растения с шипами. Кульминацией страданий стало распятие. Христос провел на кресте шесть часов, терпя не только физические муки, но и насмешки окружающих — тех самых людей, ради спасения которых он пошел на эту жертву.

Однако страдания и смерть Христа не были самоцелью. Согласно христианскому вероучению, через эти мучения Бог совершил искупление человечества, освободив людей от рабства греху и смерти.

Особенности богослужений Страстной недели Великого поста

Страстная неделя Великого поста: смысл и правила. Фото: patriarchia/диакон Григорий Привалов

Страстная седмица выделяется из всех периодов церковного года. Каждый ее день называется Великим, а службы содержат тропари, стихиры, каноны, которые поются только раз в год.

В первые три дня совершается последняя в году Литургия Преждеосвященных Даров, а в Великий Четверг и Великую Субботу — особая Литургия Василия Великого. В Великую Пятницу Литургия не служится в знак глубокого траура.

Если упорядочить все ключевые богослужения последней седмицы по дням недели, выйдет следующее:

В Великий Понедельник служится Литургия Преждеосвященных Даров, читаются Предпразднству Благовещения Пресвятой Богородицы;

служится Литургия Преждеосвященных Даров, читаются Предпразднству Благовещения Пресвятой Богородицы; В Великий Вторник служится Литургия Преждеосвященных Даров;

служится Литургия Преждеосвященных Даров; В Великую Среду служится Литургия Преждеосвященных Даров, отмечается День предательства Иуды. Последний раз читается молитва Ефрема Сирина с 3-мя великими поклонами. На вечерней службе в этот день все стараются принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди);

служится Литургия Преждеосвященных Даров, отмечается День предательства Иуды. Последний раз читается молитва Ефрема Сирина с 3-мя великими поклонами. На вечерней службе в этот день все стараются принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди); В Великий Четверг православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин. В кафедральных соборах, в конце Литургии, совершается Чин умовения ног, вечером проводят чтение 12-ти «Страстных Евангелий». Патриарх совершает освящение мира;

православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин. В кафедральных соборах, в конце Литургии, совершается Чин умовения ног, вечером проводят чтение 12-ти «Страстных Евангелий». Патриарх совершает освящение мира; В Великую Пятницу вместо литургии проводят чтение Царских часов, в середине дня совершается Чин выноса Плащаницы. День завершает вечерня с выносом Плащаницы;

вместо литургии проводят чтение Царских часов, в середине дня совершается Чин выноса Плащаницы. День завершает вечерня с выносом Плащаницы; В Великую Субботу утром совершается Литургия Великой Субботы, после которой благословляется праздничная трапеза.

Правила питания Страстной недели Великого поста

Страстная неделя Великого поста: смысл и правила. Фото: patriarchia/Олег Варов

На период с 6 по 11 апреля в связи с завершением Сорокоднева постный рацион претерпевает изменения.

Для мирян предусмотрены следующие рекомендации по питанию:

Понедельник — сухоядение;

— сухоядение; Вторник, Благовещение — горячая постная пища с добавлением растительного масла;

— горячая постная пища с добавлением растительного масла; Среда — сухоядение;

— сухоядение; Чистый четверг — горячая постная пища с добавлением растительного масла;

— горячая постная пища с добавлением растительного масла; Великая пятница — полный отказ от пищи;

— полный отказ от пищи; Суббота — одна трапеза горячей растительной пищи без масла;

— одна трапеза горячей растительной пищи без масла; Светлое воскресенье — разговение после Поста.

Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания), в частности кофе.

Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.

Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).

Важно, что прихожане могут согласовывать воздержание от питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.

Духовный смысл Страстной недели Великого поста

Страстная неделя Великого поста: смысл и правила. Фото: patriarchia/Олег Варов

Страстная седмица — это кульминация всего великопостного периода.

В эти дни верующие особенно глубоко погружаются в евангельские события, которые привели к Искуплению человечества. Каждый день седмицы имеет собственное богослужебное содержание и связан с конкретными эпизодами из жизни Спасителя.

Страстная неделя — время максимального духовного напряжения. Верующим предлагается духовно пройти вместе со Христом его последние дни, прочувствовать глубину его жертвенной любви и осознать, какой ценой даровано спасение. Это период усиленной молитвы, покаяния и подготовки к встрече Светлого Христова Воскресения.

Что важно сделать на Страстной неделе Великого поста

Страстная неделя Великого поста: смысл и правила. Фото: patriarchia/Олег Варов

На Руси сложилась богатая традиция проведения Страстной седмицы. Каждый день недели до Пасхи отмечен особыми наставлениями:

В Великий Понедельник Церковь рекомендует начать уборку в доме или мелкий ремонт и избавиться от ненужных вещей;

Церковь рекомендует начать уборку в доме или мелкий ремонт и избавиться от ненужных вещей; В Великий Вторник стоит продолжить выполнять хозяйственные, домашние дела;

стоит продолжить выполнять хозяйственные, домашние дела; В Великую Среду верующие ставят опару для куличей и готовят краски для росписи пасхальных яиц;

верующие ставят опару для куличей и готовят краски для росписи пасхальных яиц; В Великий, или Чистый Четверг, принято рано утром до восхода солнца мыться, готовить пасхальные блюда (куличи, пасхи, красить яйца), проводить генеральную уборку жилища;

принято рано утром до восхода солнца мыться, готовить пасхальные блюда (куличи, пасхи, красить яйца), проводить генеральную уборку жилища; В Великую Пятницу работа считается нежелательной, в этот день важно, чтобы ничто не отвлекало от молитвы и размышлений о страданиях Христа.

работа считается нежелательной, в этот день важно, чтобы ничто не отвлекало от молитвы и размышлений о страданиях Христа. В Великую Субботу освящают пасхальную еду.

Также, чтобы максимально полно прожить этот период, верующим рекомендуется:

По возможности побывать на службах каждого дня седмицы и выделить время для домашней молитвы и чтения Евангелия;

Избегать развлечений. В эти дни стоит отказаться от просмотра развлекательных передач, чрезмерного использования социальных сетей. Также нельзя венчается, праздновать свадьбу;

Ходить на кладбище и поминать усопших;

Подготовиться к исповеди и причастию;

Заняться духовной уборкой. Помимо наведения порядка в доме к празднику, важно очистить душу — примириться с ближними, попросить прощения у тех, кого обидели, и простить тех, кто обидел вас.

Особое внимание на седьмой неделе уделяется благотворительности. Перед Пасхой было принято помогать бедным, раздавать милостыню, делиться праздничными угощениями с нуждающимися.

Как преодолеть трудности Страстной недели и подготовиться к завершению Великого Поста

Страстная неделя Великого поста: смысл и правила. Фото: patriarchia/Олег Варов

В последние дни воздержание в питании становится особенно строгим. Чтобы преодолеть моральные и физические трудности Страстной седмицы, стоит помнить, что ее завершение знаменует начало самого радостного периода церковного года — Пасхального торжества.

Верующим рекомендуется настраиваться на радость Воскресения, которая должна стать плодом пройденного великопостного пути, посещать общие молебны, которые на седьмой неделе Великого поста отмечены особой торжественностью. В частности, в Великую Субботу дух укрепляет богослужение, на котором звучат ветхозаветные чтения, напоминающие о сотворении мира и прообразах спасения.

Ночная пасхальная служба, начинающаяся в субботу вечером и завершающаяся в воскресенье утром, открывает двери в торжество Пасхи. Молитвы, песнопения, возглас «Христос воскресе!» — все это становится наградой за труды и подвиги Страстной седмицы.

Также стоит обратить внимание, что завершать Сорокоднев с точки зрения рациона нужно плавно. В течение первого непостного дня важно включать в рацион животный белок постепенно.