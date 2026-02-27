Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель и май

Фото, видео: 5-tv.ru

К каким астрологическим сюрпризам готовиться представителям зодиакального круга в ближайшие месяцы?

Весна 2026 года станет временем глобальных трансформаций для всех знаков зодиака. Соединение Нептуна и Сатурна в знаке Овна задаст новый вектор развития, выход Юпитера из ретрограда откроет возможности, а «ворота Золушки» в конце марта подарят шанс загадать самое заветное желание. Для кого-то перемены будут плавными, а кому-то придется адаптироваться к резким поворотам судьбы.

О том, какие испытания и подарки приготовила Вселенная для каждого знака зодиака — от Овна до Рыб, эксклюзивно для 5-tv.ru астропсихолог Лилия Зарипова.

Общий гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака

Весна в 2026 году начнется динамично и ярко, ведь в начале марта закроется коридор затмений.

«Те события, которые были две (последние — Прим. ред.) недели февраля и в начале марта, вы должны отследить, возможно, записать, и через полгода они повторятся. Но вы уже будете наготове», — подсказала астропсихолог.

В этот период категорически не рекомендуются делать скоропостижные выводы и принимать кардинальные решения: нельзя открывать или покупать бизнес, совершать дорогостоящие покупки.

Примерно с 10 по 13 марта планета Юпитер, отвечающая за большие возможности и счастье, выходит из ретроградного зависания и начинает двигаться вперед, давая знакам зодиака четкие ориентиры в постановке целей без затуманенных перспектив.

Однако до конца марта сохраняется ретроградный Меркурий, поэтому с принятием решений представителям 12 стихий все равно стоит быть аккуратными.

«Вас как будто будут подзуживать на покупку новой техники, дорогостоящих автомобилей, квартир, сделать что-то в бизнесе, расшириться. Начнут возвращаться даже бывшие: бывшие подруги и бывшие мужчины, но не стоит расслабляться, потому что как они пришли, так и они уйдут из вашей жизни», — подчеркнула Зарипова.

В марте происходит значимое соединение двух сложных планет — Нептуна и Сатурна в знаке Овна. Чтобы подготовиться к этому событию, знакам зодиака стоит максимально разобраться во всех сферах жизни.

«Сатурн любит наводить порядок в этом, то есть то, что нельзя потрогать. Это религия, психология, эзотерика, это тонкие энергии, чувства», — пояснила астропсихолог.

С 25 по 27 марта открываются «ворота Золушки» — время загадывать желания, но с оглядкой на ретроградное положение Меркурия. Планета диктует запрет на пластические операции, заключение браков и доверие людям из прошлого.

Апрель начнется с полнолуния, которое принесет с собой нервозность. Чтобы не наломать дров, стоит больше слушать окружающих, меньше проявлять эмоции.

До 17 апреля Луна убывает и не имеет силы, а после можно приступать к материализации желаний. Важно помнить про период холостой Луны каждые два с половиной дня — в это время нельзя совершать сделки или операции.

Так называют астрологический период, когда спутник перед переходом в следующий знак Зодиака никак не взаимодействует с другими планетами.

Что касается мая, между датами его полнолуния и новолуния стоит быть аккуратнее со словами и действиями из-за нервозности. Могут вскрыться старые проблемы, появиться чувство спешки.

В начале мая Меркурий переходит в знак Тельца, заставляя больше думать о доходах, расходах и поиске новых источников заработка. 20 мая Солнце переходит в знак Близнецов, и для самих представителей воздушной стихии наступает новый период, требующий больше живого общения и новых компаний.

Важные астрологические даты весны 2026 для знаков зодиака

В марте произойдет соединение Нептуна и Сатурна в знаке Овна — это повлияет на мировоззрение и психику знаков зодиака. Сатурн будет наводить порядок в «неосязаемых» сферах: нормах поведения, устоях. Ожидается ужесточение правил — в том числе в медиа и соцсетях.

Плутон в Водолее и Уран в Близнецах указывают на развитие IT-технологий, онлайн‑образования. Важно уделять внимание обучению в этой сфере.

Главные астрологические события весны:

3 марта — окончание коридора затмений. День может оказаться нервным: многие знаки зодиака теряют самоконтроль и хотят высказать все, что думают. Лучше посвятить его медитациям, прогулкам у воды и уборке дома. Однако именно 3 марта важно записать желания в настоящем времени — так Вселенная их точно услышит;

10–13 марта — Юпитер выходит из ретроградного положения и начинает двигаться вперед, открывая новые возможности;

25–27 марта — «ворота Золушки»: время для постановки намерений и небольших шагов к исполнению желаний;

19 марта — новолуние и начало растущей Луны: появляется желание высказаться, но с этим стоит быть осторожнее;

20 марта — весеннее равноденствие: подходящее время для ритуалов, практик, составления карты желаний;

9 апреля — Меркурий переходит в знак Овна: появляется возможность проявить красноречие;

17 апреля — новолуние — хорошее время для начинаний;

19 апреля — Солнце входит в знак Тельца: время украшать себя и жилище, делать ремонт, ходить к косметологу;

24 апреля — Венера входит в знак Близнецов: период благоприятствует преподаванию, учебе, а также знакомствам через интернет;

1 мая — Полнолуние;

3 мая — Плутон становится стационарным: могут вскрыться старые проблемы;

16 мая — Новолуние.

Овен — гороскоп на весну 2026

Рожденным в начале и середине знака зодиака Овна людям стоит быть аккуратнее: весной возможны депрессия и апатия.

Не стоит рубить с плеча: искать новую работу, устраивать разборки в личной жизни. Сатурн приносит ограничения, но вознаграждает тех, кто берет на себя ответственность.

Рожденным в конце знака будет проще: они весной смогут беспрепятственно учиться, идти вперед.

Телец — гороскоп на весну 2026

Весной Тельцов ждет ветер перемен: им будет сопутствовать успех в работе и финансах.

Но стоит проявить осторожность в личной жизни — возможны недопонимания со второй половинкой. Одиноким Тельцам весна благоприятствует для знакомств, особенно в апреле и мае: есть шанс построить долгосрочные отношения.

Близнецы — гороскоп на весну 2026

Планета Сатурн отпускает Близнецов, и теперь им открываются новые возможности, могут даже поступать предложения от людей из прошлого.

Представителям воздушной стихии стоит не терять уверенность в себе и смело двигаться вперед этой весной. Одинокие Близнецы в мае могут встретить вторую половинку: Венера поддерживает и любовь, и доходы. Так что возможны небольшие поступления в виде премии или возврата долгов.

Рак — гороскоп на весну 2026

У Раков в гостях Юпитер — он расширяет их возможности и повышает статус в обществе.

Одинокие Раки весной могут встретить любовь, даже вступить в брак. Юпитер дает новые шансы в карьере и всячески благоволит личностному росту до самого конца мая.

Рожденные в начале знака зодиака ощутят влияние Нептуна и Сатурна: возможны апатия и депрессия. Важно также быть аккуратнее с законом, ведь Сатурн учит дисциплине и вознаграждает трудолюбивых.

Лев — гороскоп на весну 2026

Три весенних месяца энергии планет благоволят Львам. В это время важно заложить основу для дальнейшего взлета.

Весной огненному знаку зодиака могут поступить предложения о смене деятельности, а одинокие Львы наконец получат шанс встретить вторую половинку.

Дева — гороскоп на весну 2026

Весной у Дев наступает период взлета. Звезды подталкивают их собраться, вспомнить, в чем они хороши, и начать новое дело.

В начале марта еще будет ощущаться влияние Сатурна, но потом ситуация стабилизируется. Апрель и май окажутся благоприятны в финансовом плане.

Весы — гороскоп на весну 2026

Рожденные в начале воздушного знака весной 2026 года будут испытывать влияние Нептуна и Сатурна — это часто вызывает апатию, сложности в восприятии себя, чувство одиночества.

Не стоит отталкивать близких и хвататься за новые проекты — это может принести потери. Лучше оттачивать старые навыки.

Этой весной Весам полезно также работать с психологом или заниматься практиками для гармонии с собой.

Скорпион — гороскоп на весну 2026

Весна 2026 подталкивает Скорпионов действовать. Ветер перемен дует им в спину, а в личной жизни наступает спокойствие.

Скорпионы могут пробовать, открывать для себя что-то новое.

При этом им стоит быть аккуратными с ретроградным Меркурием в марте — в этот период лучше ничего не предпринимать.

Стрелец — гороскоп на весну 2026

Лилит действует на Стрельцов, подталкивая к импульсивным решениям.

Им может казаться, что накопилось слишком много невысказанного и пора разорвать связи. Но это иллюзия: если перетерпеть, станет ясно, что это было искушение.

Ближе к концу весны Юпитер даст мотивации двигаться дальше: появятся новые связи, деньги, возможности карьерного роста.

Козерог — гороскоп на весну 2026

Рожденным в начале и середине знака Козерога людям весной может казаться, что они не в силах повлиять на многие события, из-за чего проснутся их страхи. В этом состоянии стоит обратиться за поддержкой.

Важно не начинать ничего нового — это может привести к убыткам, а также быть аккуратнее с близкими, ведь холодность может их легко обидеть.

Водолей — гороскоп на весну 2026

Весной Водолеи могут исправить ошибки, попросить прощения, изменить ход событий.

Рожденные в начале знака зодиака люди находятся под влиянием Плутона — он трансформирует их внутренний мир.

Представителям воздушной стихии не нужно цепляться за старое, весна открывает для них новые возможности.

Рыбы — гороскоп на весну 2026

Этой весной Юпитер благоволит Рыбам аж до конца мая — дает больше возможностей и денег. В 2026 году на все инициативы им стоит отвечать «да».

Представители стихии воды наконец станут заметны, их будут выбирать. Если они хорошо трудились, сейчас получат заслуженные награды.