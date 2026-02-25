Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

В какие фазы Луны знакам зодиака стоит запланировать визит в салон красоты?

Весна — время, когда тяга к обновлению становится особенно сильной. Хочется постричься, сменить образ, отпустить зиму не только внутренне, но и внешне.

Однако именно в марте, апреле и мае волосы особенно чувствительны после холодов: они ослаблены, могут хуже держать форму и острее реагировать на ошибки парикмахера.

Как не прогадать в выборе даты стрижки и выбрать идеальное время для ухода этой весной, чтобы притянуть удачу и деньги, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на деньги на весну 2026

Преображение в марте, апреле и мае не должно быть импульсивным.

«Весна 2026 года не про резкие эксперименты, а про грамотное обновление, если хотите роста и живости», — рассказала астропсихолог.

Общий принцип работы с лунными фазами таков:

Растущая Луна — период, когда волосы лучше растут и быстрее восстанавливаются;

Убывающая Луна — время для стрижек, которые дольше держат форму и укрепляют структуру волос;

Новолуние и полнолуние — дни, когда лучше отложить ножницы.

Если следовать этим принципам, весенняя прическа получится действительно красивой и долгосрочной.

Гороскоп стрижек на деньги на март 2026

Первый весенний месяц считается переходным. Волосы еще не вышли из зимнего режима, поэтому резкие перемены могут дать нестабильный результат.

Первая половина марта (убывающая Луна) — лучше выбирать аккуратные, выравнивающие длину стрижки, уход и восстановление. Убывающая фаза поможет знакам зодиака в борьбе с секущимися кончиками и сделает прическу более собранной;

Новолуние — время паузы. В эти дни не стоит стричься и краситься. Лучше сосредоточиться на уходе: маски и массаж кожи головы будут особенно полезны;

Вторая половина марта (растущая Луна): можно мягко обновить образ — сделать стрижку для роста и оживления длины. Но в этот период стоит избегать радикальных изменений.

Гороскоп стрижек на апрель 2026

Второй весенний месяц будет самым стабильным для работы знаков зодиака над состоянием волос.

Начало апреля, ближе к полнолунию — неподходящее время для экспериментов — в этот период эмоции сильнее, ожидания завышены, а результат может не оправдать надежд;

Убывающая Луна в апреле — идеальное время для стрижек на форму. Эти дни подойдут тем знакам зодиака, которые хотят, чтобы прическа долго держалась, а волосы выглядели плотнее и аккуратнее;

После новолуния начинается самый удачный период месяца. Растущая Луна поддерживает рост, блеск и качество волос. Можно смело планировать стрижку, окрашивание и обновление длины — результат будет предсказуемым и гармоничным.

Гороскоп стрижек на май 2026

Последний месяц весны — время сильных лунных точек. В мае особенно важно выбирать даты осознанно.

Начало мая (под влиянием полнолуния) — лучше не стричься. Возможны импульсивные решения и, как следствие, разочарование в результате;

Первая половина мая (убывающая Луна) — хороший период для укрепления волос и восстановления формы. Звезды советуют знакам зодиака привести волосы в порядок без сильных перемен;

Новолуние в середине мая — точка перезагрузки, когда надо отложить стрижки и окрашивание, сосредоточиться на уходе;

Вторая половина мая — лучший период всей весны. Растущая Луна дает рост, объем и живость волосам. Особенно удачны стрижки на длину, объем и естественную форму, а также окрашивание — цвет ложится ровно и держится стабильнее;

Конец мая, ближе к полнолунию — знакам зодиака стоит снова переходить в спокойный режим без ножниц и визитов к парикмахеру.

Главные весенние правила для волос

Нельзя стричься:

В середине марта (период новолуния);

В начале апреля (ближе к полнолунию);

В начале мая (под влиянием полнолуния);

В конце мая (ближе к полнолунию).

Лучшие весенние дни для стрижек:

Вторая половина марта (растущая Луна) — для роста и оживления;

Апрель, период убывающей Луны — для формы и укрепления;

Вторая половина мая (растущая Луна) — для объема, роста и естественной формы.

Лучшие весенние дни для ухода: