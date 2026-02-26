Прожить до 100 лет: питание и терапия для здоровья и долголетия

Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, важно тщательно заботиться о своем здоровье. О чем нужно знать?

Сегодня долголетие перестало быть редким исключением — оно становится достижимой целью. Современная медицина, нутрициология и нейронауки сходятся в одном: продолжительность жизни во многом зависит не от генетики, а от ежедневных решений человека.

Что мы едим, как справляемся со стрессом, в каком ритме живем и насколько внимательно относимся к своему организму — всё это напрямую влияет на то, сколько и как качественно мы проживем.

Эксперты уверены: путь к 90 и даже 100 годам — это не чудо и не «таблетка молодости», а системная работа с базовыми факторами здоровья. Питание, микробиом кишечника, уровень стресса, гормональный баланс и регулярная диагностика формируют тот самый фундамент, на котором строится активная и полноценная жизнь.

Путь к долголетию

По словам экспертов, долголетие во многом определяет совокупность факторов.

«Я считаю, что долгую жизнь определяет судьба, жизненный настрой, обстоятельства, — отмечает один из спикеров. — Главное, чтобы были поводы и причины жизнью наслаждаться, нести ответственность. Любить себя — это звучит немного избито, но тем не менее», — рассказала 5-tv.ru диетолог, терапевт, психолог Наталия Герасимова в ходе круглого стола «Профилактическая медицина для женщин: как сохранить энергию, молодость и работоспособность в быстро меняющемся мире».

Безусловно, генетические аспекты тоже вписываются в эту картину. Однако, судя по медицинским данным, образ жизни находится в преимуществе. Питание, умеренность, физическая активность, а также окружающая среда играют ключевую роль.

Кстати, важный негативный фактор, особенно для жителей мегаполисов, — это шум. Проживание в крупных городах именно из-за этого фактора является негативным моментом для продолжительности жизни, и это не фантазии, а медицинская статистика.

National Geographic выделяет, что шумовое загрязнение напрямую влияет на долголетие человека, так как вызывает хронические заболевания, сокращающие жизнь.

Постоянный шум — выше 85 децибел (дБ) — провоцирует гипертонию, сердечно-сосудистые патологии, нарушения сна и стресс — все это повышает риск инфарктов и инсультов. Особенно страдают дети: из-за стресса у них ухудшаются память и концентрация, что в долгосрочной перспективе снижает качество жизни и ее продолжительность.

Такая «невидимая опасность» укорачивает жизнь, подрывая здоровье через нервную и сердечно-сосудистую системы.

Питание для долголетия

Когда речь заходит о питании как основе долголетия, эксперты единодушны: еда — это не только калории и ингредиенты.

«Питаться надо с удовольствием, испытывая момент счастья. Еда связана с психологической базой, настроением, традициями, она помогает нам социализироваться», — подчеркивает специалист.

Если говорить о конкретных рекомендациях, то питание для долгой жизни должно быть низкокалорийным и не содержать высокую концентрацию белка.

Что касается конкретных продуктов долголетия, то в первую очередь это ингредиенты, содержащие антиоксиданты. Чаще всего это продукты растительного происхождения, которые помогают справляться с оксидативным стрессом.

Именно накопление свободных радикалов запускает процесс старения. Поэтому пресловутые фрукты и овощи, правильно приготовленные и в достаточном количестве присутствующие в рационе, действительно можно назвать продуктами долголетия.

Кишечник — фундамент здоровья и долголетия?

Один из ключевых моментов долголетия — здоровье кишечника.

«Тема здоровья начинается в кишечнике», — заявляют специалисты.

И это не случайно: 70% иммунных клеток находится именно в кишечнике.

Микробиом — наши бактерии, населяющие кишечник, — управляет пищевыми привычками, здоровьем и даже настроением. 90% серотонина и дофамина вырабатываются в кишечнике.

Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, здоровыми и стройными, в первую очередь нужно подумать о том, что происходит в нашем желудочно-кишечном тракте.

Интересно, что стресс и кишечник связаны круговой порукой. Стресс является триггером проблем с пищеварением, но и состояние кишечника влияет на нашу стрессоустойчивость.

Часто мы заедаем стресс рафинированными сахарами, которые подкармливают патогенные бактерии, усугубляют их рост, что ведет к нарушению микробиома, лишнему весу, плохому настроению и депрессии.

Врач отмечает, что многие женщины переживают из-за лишнего веса и склонны списывать его на гормональные нарушения. Эксперты-эндокринологи поясняют: всего 3-5% случаев ожирения связаны с эндокринными причинами, все остальное — профицит калорий.

Однако при походе к эндокринологу важно исключить гормональные факторы: в первую очередь проверяют гормоны щитовидной железы (достаточно ТТГ раз в год), глюкозу, пролактин (при нарушении менструального цикла) и кортизол (при повышении давления и глюкозы).

Даже при наличии гормональных нарушений, например гипотиреоза, набор веса составляет не 20–30 килограммов, а пять-десять. И если человек находится в дефиците калорий, значительного повышения веса не произойдет.

Стресс — невидимый враг долголетия

В России стрессу подвержено около 50% женщин. С той или иной периодичностью со стрессом сталкиваются девять из десяти женщин. Хронический стресс — это состояние, при котором организм постоянно находится в напряжении. Мы не всегда понимаем, что стали заложниками этого состояния, нам кажется, что мы сильные и справимся.

Хронический стресс активизирует систему гипоталамус-гипофиз-надпочечники, повышает уровень кортизола и пролактина, что ведет к нарушениям менструального цикла, бесплодию и другим проблемам. Поэтому управление стрессом — важнейший компонент долголетия.

Современная медицина и долголетие

Медицина шагнула далеко вперед именно в области диагностики. Новых заболеваний не так много, просто раньше люди умирали без диагноза, а сейчас умирают с диагнозами.

Но главное — врачи могут ставить эти диагнозы на ранних стадиях. Многие онкологические заболевания диагностируются на первой стадии и могут быть излечены практически в 100% случаев.

Яркий пример — рак шейки матки. В 2008 году была получена Нобелевская премия за открытие вируса папилломы человека (ВПЧ) как фактора развития этого заболевания. Если женщина будет обследоваться на ВПЧ и вовремя вакцинироваться, рака шейки матки у неё не будет.

Даже ВИЧ сегодня рассматривается как хроническое заболевание. При правильно подобранной терапии человек живет обычной жизнью.

Японские технологии долголетия

Япония — страна долгожителей, и это не случайно. Японские практики сохранения здоровья поддерживаются даже на государственном уровне. Одна из ключевых технологий, которая приходит к нам из Японии, — водородная терапия. Водород — самая маленькая молекула во Вселенной, и именно водород считается рождающим жизнь.

По словам эксперта, водород является ценнейшим антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы. Он положительно влияет при метаболическом синдроме и стрессе, а также способен снижать уровень сахара в крови.

В Японии больше популярны натуральные растительные компоненты, а не фармакология. Японцы грамотно экстрагируют полезные вещества и создают витаминные комплексы, которые позволяют поддерживать здоровье и продолжительность жизни на должном уровне.

Один из неочевидных, но важных факторов долголетия — социальные связи. Микробиом семьи (мамы, папы, детей) похож, и это одна из причин долголетия — крепкие социальные связи и ментальное здоровье. Именно это объединяет всех долгожителей планеты.

Медики указывают и напоминают, что путь к 100 годам — это не одна таблетка молодости, а комплексный подход. Это правильное, низкокалорийное питание с достаточным количеством антиоксидантов, забота о здоровье кишечника, управление стрессом, регулярная диагностика и физическая активность, наращивающая мышечную ткань.