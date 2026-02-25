Цифровой психолог: может ли ИИ заменить заменить реальную психотерапию

Фото, видео: 5-tv.ru

В век технологий все больше людей обращаются за психологической помощью к искусственному интеллекту. Но действительно ли он может помочь?

В последнее время многие обращаются к искусственному интеллекту для разрешения психологических проблем. Но можно ли в действительности использовать ИИ в качестве психолога? И в каких случаях к нему вообще допустимо обращаться за психологической помощью?

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала клинический психолог Ольга Куликова.

Почему искусственный интеллект не подходит для психотерапии

По словам психолога, ИИ может быть полезным, но не более — заменять им психолога все равно что заменять математика калькулятором.

«Искусственный интеллект отлично анализирует паттерны и выдает общие советы и рекомендации на основе данных миллионов подобных случаев. Но ему не хватает настоящей эмпатии. В личностно-ориентированной реконструктивной терапии главным, основополагающим элементом являются именно полные эмпатии отношения», — подчеркивает эксперт.

По теории советского психиатра Владимира Мясищева, человек — это система отношений. И те самые отношения, которые возникают между психологом и клиентом, полные эмпатии, принятия, сопереживания, сочувствия, ИИ дать не может.

А для проживания некоторых чувств, особенно сложных, особенно если говорить о горевании, о депрессивных состояниях, их возможно прожить и оставить позади только с человеком, в присутствии чужой живой психики. А глубокое понимание человека ИИ, к сожалению, невозможно.

Почему психолог лучше искусственного интеллекта

По словам специалиста, ИИ работает по принципу зеркала. Он отражает психологическое состояние, но, к сожалению, не может чувствовать тепло тела, сбитое и искаженное дыхание.

Для него не видны телесные сигналы, которые психолог в реальной терапии, даже если она проходит в онлайн-формате, улавливает и обязательно берет как материал для работы и для лучшего познания человеком самого себя.

«Например, если человек с детской травмой обратится с вопросом к искусственному интеллекту, то он, вероятнее всего, получит практические рекомендации по типу дыхательных практик.

А психолог уже будет это все использовать как материал и более глубоко раскрывать, как это все связано с текущими отношениями, с текущей жизнью человека, насколько он эффективен в этой жизни, насколько ему помогает либо мешает эта травмирующая ситуация из детства», — объясняет специалист.

Чем полезен искусственный интеллект



А чем же все-таки искусственный интеллект полезен с точки зрения психологии для человека? Вообще, ИИ — это в первую очередь доступный инструмент для самопознания и понимания себя. Особенно, когда психолог недоступен по финансовым и другим причинам.

В чем выражается польза ИИ:

Быстрая обратная связь. При обращении к ИИ есть возможность сразу же получить ответ, причем достаточно развернутый и в поддерживающей форме;

Нормализация опыта. Искусственный интеллект зачастую соглашается с обращающимся к нему человеком. И в отсутствии осуждения тоже есть большая доза поддержки. ИИ помогает увидеть свою проблему без стыда и без каких-то сложных чувств и переживаний;

Практические рекомендации. Например, по мотивации, по медитации. Самостоятельно это все бывает сложно найти в изобилии литературы и источников, а ИИ даст хорошо сформулированную и структурированную информацию;

Анонимность. Это лучшее его качество для стеснительных людей, для тех, кому сложно делиться своими переживаниями и чувствами.

Чем вреден искусственный интеллект

Однако у ИИ есть и обратная сторона — та, которая может как-либо навредить обращающемуся к нему человеку.

Из-за каких факторов может быть опасен ИИ:

Слепое доверие относительно всей предоставленной искусственным интеллектом информации. «Метафорой тут станет поедание фастфуда вместо полноценной и разнообразной пищи», — отмечает Куликова.

Упрощение диагнозов. В диагностике гораздо лучше, когда ее проводит специалист, который видит картину в целом.

Зависимость и потеря стремления и навыка самоанализа. Рефлексия — сложный процесс, и многим будет лень самостоятельно разбираться в своих чувствах, анализировать ситуации, синтезировать идеи. Все это возлагается на искусственный интеллект, которому можно быстро задать вопрос и сразу же получить ответ. Фактически эта «волшебная таблетка» становится тем, что снижает развитие эмоционального интеллекта, важного и для жизни, и для отношения.

Отсутствие границ и этических норм. Искусственный интеллект не остановит человека при запросе не не самого безопасного совета. Корень проблемы, в случае подавленной агрессии, выученной беспомощности и других подобных проблем никуда не денется. Например, если молодой человек описывает свои симптомы, то искусственный интеллект может диагностировать ему тревожное расстройство и посоветовать препараты, из-за чего повышается риск самолечения и, как следствие — усугубления проблемы.

Как безопасно пользоваться искусственным интеллектом

Несмотря на все вышеперечисленное, безопасно и без вредных последствий пользоваться ИИ для самопомощи возможно.

«Важно не воспринимать искусственный интеллект как гуру психологии и истину в последней инстанции и все-таки сомневаться в той информации, что он дает. Под сомнение нужно ставить где-то 80% ответа, а на вооружение брать порядка 20», — советует Ольга Куликова.

Писать запросы нужно подробно и развернуто. Не просто «Я грущу», а «Я просыпаюсь с определенными ощущениями в теле, при этом вспоминаю определенную ситуацию с важным для меня человеком. Что бы это означало?». Тогда ответ искусственного интеллекта может и правда содержать хорошие рекомендации.

Также ИИ может быть хорошим входом в терапевтический процесс. То есть, когда человек узнает с помощью искусственного интеллекта более подробную информацию о своей проблеме, о том, какие возможные решения этой проблемы существуют, как к ним вообще можно подступиться — это может стать первым шагом к полноценной терапии. Ведь когда есть понимание какой-то проблемы, наиболее вероятно и ее разрешение.

«В определенный момент многие люди, руководствуясь какими-то рекомендациями либо информацией, которую предоставил искусственный интеллект, все же идут в терапию для проживания своих чувств со специалистом и пониманием, что ИИ может стать мостиком к себе, но не заменить весь путь с проводником в виде психолога или психотерапевта», — подвела итог психолог.