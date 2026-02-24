Новые правила авиаперелетов: ручная кладь, задержка рейсов и скидки на детские билеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновленные правила, которые закрепят новые обязанности для всех авиакомпаний.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные правила воздушных перевозок пассажиров, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ. Эти изменения охватывают несколько ключевых аспектов, которые напрямую влияют на опыт путешествия авиакомпанией.

Поправки касаются порядка предоставления информации о перелете, статуса электронного посадочного талона, правил провоза ручной клади и прав пассажиров при задержках рейсов.

Почему были пересмотрены правила



Обновления в авиационных правилах утверждены приказом Минтранса РФ от 15 октября 2025 года № 341. Документ вносит изменения в правила перевозки пассажиров и багажа, ранее установленные приказом № 82 от 28 июня 2007 года.

В пресс-службе Минтранса пояснили, что эти изменения — часть масштабной работы по обновлению нормативных актов в гражданской авиации.

«Данная работа проведена в рамках системного обновления регулирования в отрасли. Среди ключевых изменений — конкретизация порядка оказания услуг пассажирам при перерыве в перевозке, уточнение правил размещения родителей с детьми до 12 лет и распространение скидок на детей, следующих без сопровождения», — указали в ведомстве.

Что меняется в информировании пассажиров



Одно из ключевых нововведений — обязанность авиакомпаний заранее и внятно сообщать пассажирам условия перелета. Перед покупкой билета пассажир должен получить полную информацию о тарифах, правилах сдачи и возврата, условиях изменения билетов и порядке отказа от перелета.

Это изменение нацелено на устранение скрытых условий — пассажир должен иметь доступ к ясным и исчерпывающим условиям до оформления билета.

Электронный посадочный талон — официальный документ



Согласно новым правилам, электронный посадочный талон приравнивается к бумажному. Это означает, что авиакомпания обязана принять его на всех этапах регистрации и посадки.

Кроме того, если на момент выдачи электронного талона номер гейта (выхода на посадку) неизвестен, соответствующая информация должна быть сообщена пассажиру позже — с помощью табло или звуковых объявлений.

Провоз ручной клади



Правила бесплатного провоза ручной клади стали более прозрачными и универсальными:

Детские коляски — теперь их можно перевозить бесплатно даже если ребенок не летит этим рейсом. Ранее такое правило применялось только при одновременном перелете ребенка.

Средства для людей с инвалидностью — в перечень разрешенных входит более широкий список предметов (например, протезы в упаковке и т. п.).

Новые правила возврата билетов: вынужденный отказ и «правило 30 минут»



Одно из самых обсуждаемых изменений — введение четкого основания для возврата денег по невозвратному билету. Теперь пассажир вправе потребовать полный возврат стоимости билета, если:

Рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете;

Произошел ранний вылет рейса по времени, отличному от заявленного;

Болезнь пассажира или близкого родственника, подтвержденная документально;

Авиакомпания не предоставила обслуживание того класса, который был оплачен в билете;

Билет оформлен с ошибками со стороны перевозчика или агента;

Если пассажир опоздал на стыковочный рейс по вине авиакомпании, он сохраняет право на использование обратного билета — ранее такое право могло теряться.

Обслуживание при задержках рейсов



Новые правила устанавливают конкретные временные рамки, в течение которых авиакомпания должна обеспечивать пассажиров определенными услугами в случае задержки:

Вода должна быть предложена через один час, если задержка рейса достигает двух часов;

Горячее питание предоставляется через два часа после задержки более четырех часов;

Размещение в гостинице — если задержка составила восемь часов днем или шесть часов ночью.

Это повышает стандарты обслуживания и делает требования для перевозчиков более понятными.

«Если вода или питание не предоставляются, пассажиру следует зафиксировать нарушение — сделать фото или видео, найти свидетелей и составить письменную претензию авиакомпании прямо в аэропорту. При отказе необходимо направить жалобу заказным письмом или через сайт перевозчика в течение шести месяцев, ссылаясь на Воздушный кодекс и новые правила», — рассказал «Известиям» юрист Тимур Маршани.

Правила для семей с детьми и пассажиров



Бесплатное размещение рядом

Новые нормы обязывают авиакомпании предоставлять детям до 12 лет и сопровождающему их взрослому места рядом на борту без дополнительной платы. Это правило теперь закреплено законодательно, а не зависит от внутренних политик перевозчиков.

Скидки на детские билеты

С 1 марта 2026 года скидка для детей теперь распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование. Ранее скидка в 50% была закреплена для детей от двух до 12 лет при перелетах в сопровождении родителей.

Как новые нормы повлияют на пассажиров



Эксперты советуют пассажирам заранее ознакомиться с обновленными правилами, чтобы:

Понимать, как оформить возврат билета при задержках или других обстоятельствах;

Знать, какие услуги обязаны предоставляться авиакомпанией при долгой задержке рейса;

Убедиться, что условия тарифа понятны до покупки билета;

Знать свои права по размещению детей и провозу ручной клади.

Соблюдение новых требований будет контролироваться в рамках действующей системы надзора за авиаперевозчиками. Авиакомпании, которые нарушат положения о возврате, информировании или обслуживании пассажиров, могут столкнуться с административными и гражданско-правовыми последствиями — вплоть до штрафов и компенсаций.