Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Актриса прославилась благодаря роли Риты Осяниной в легендарной военной драме «А зори здесь тихие». Но какие взлеты и падения у Ирины Шевчук происходили в личной жизни?

Ирина Борисовна Шевчук — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Она прославилась ролью Риты Осяниной в военной драме «А зори здесь тихие» и оставила заметный след в отечественном кинематографе.

Детство и юность Ирины Шевчук

© РИА Новости/Игорь Костин

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Ее папа был капитаном 1 ранга, а мама — преподавательницей вечерней школы. Детские годы будущей актрисы прошли в поселке Роста на северной окраине города.

В своих интервью Ирина вспоминала, что любила гулять по берегу Баренцева моря, наблюдать за упряжками с оленями, северным сиянием и полярными ночами.

В семье росли еще две сестры. Ирина была примерной ученицей: комсомолкой, активисткой и отличницей, помогала одноклассникам с учебой. Когда ей исполнилось 11 лет, семья переехала в Киев. Там родители работали педагогами в школе.

Учеба Ирины Шевчук

© РИА Новости/Галина Кмит

После окончания школы Ирина Шевчук не планировала становиться актрисой. Случайным образом она попала на съемки фильма Резо Чхеидзе «Ну и молодежь!» (1969), где сыграла медсестру. На съемочной площадке она провела всего три недели, но влюбилась в профессию раз и навсегда.

Летом она готовилась к поступлению в Киевский театральный институт, но в том же году состоялся отбор на целевой курс во ВГИК для украинских студентов.

Пройдя большой конкурс, Ирина была отобрана в группу, которую возглавил Владимир Белокуров. Вместе с ней учились Сергей Свечников, Нина Ильина, Виктор Демерташ, Людмила Ефименко, Галина Логинова, Николай Сектименко и Андрей Праченко. Во время учебы во ВГИКе Шевчук снялась в картинах «Приключения желтого чемоданчика» (1970) и «А зори здесь тихие» (1972).

После окончания института в 1972 году она вернулась на Украину и стала актрисой Киевской киностудии имени А. Довженко. С 1983 года работала на киностудии им. М. Горького.

Главные фильмы Ирины Шевчук

Кадр из фильма «…А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. 1972 г.

В фильмографии Ирины Шевчук более 50 работ. Но есть среди них особенно запоминающиеся.

«А зори здесь тихие» (1972) — роль Риты Осяниной стала визитной карточкой актрисы. Ее героиня — молодая женщина, которая, несмотря на личную трагедию, идет на фронт и до конца остается верной долгу. Эта работа принесла Шевчук всесоюзную славу и признание критиков.

При этом она долго не соглашалась сниматься в фильме — а все из-за хамства режиссера… Когда девушка — студентка третьего курса — пришла на пробы, он тут же обозвал ее пигалицей и предложил сняться летом в массовке. Она тут же отказалась от такого «счастья», и ушла из студии Горького вся в слезах.

«У меня была огромная обида на Ростоцкого. Мне ничего не объяснили, не рассказали, что от меня хотят. От двери на меня посмотрели и поставили диагноз: пигалица», — признавалась в одной из телепрограмм актриса.

На студию ее спустя время вернули практически силком. И… все переменилось.

«Ростоцкий научил меня верить в себя, научил себя вести, одеваться. Он был неравнодушным человеком. Он полюбил нас, всех девчонок фильма, и до конца жизни поддерживал нас», — говорила Шевчук.

А вообще прямо перед первым просмотром на пробы изменения в судьбе юной актрисе предсказала случайно встреченная ей цыганка.

«Перед „Зорями“ у меня был момент, когда все у меня не клеилось. И я помню, как я шла от ВГИКа к гостинице „Турист“ — туда, не знаю, в магазин или что-то такое, — и думала: „Нет, надо, наверное, это мне бросать все. Что-то не так“. А еще первая любовь — тут все свалилось, все вместе, — и я, значит, иду, иду и иду… Меня схватила цыганка. Прижала к стене и говорит: „Дай мне что-нибудь“. А папа мне говорил: „Никогда не верь“. И я говорю: „Нет, уйдите!“, У меня слезы на глазах уже от этого, думаю: „Чего она ко мне пристала еще“. И она мне вдруг сказала: „Хорошо, ничего не давай, я тебе скажу: скоро произойдет событие, которое переменит всю твою жизнь. Будет и плохое. Но плохое пройдет быстро“. И ушла!» — вспоминала актриса в интервью.

«Белый Бим Черное ухо» (1977) — драматическая роль в экранизации романа Гавриила Троепольского. Картина получила мировое признание и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Государственная граница» (1980–1988) — многосерийный фильм о пограничниках, где Шевчук сыграла одну из ключевых ролей. Сериал стал культовым и до сих пор пользуется любовью зрителей.

«Сонька — Золотая Ручка» (2007) — роль пани Марии в сериале о легендарной мошеннице.

«Ангел-хранитель» (2019) — роль Авдотьи в многосерийной драме. Эта работа стала одной из последних в карьере актрисы и подтвердила ее статус мастера, способного играть сложные, многослойные роли.

Помимо актерской деятельности, Ирина Шевчук активно участвовала в организации кинофестивалей. Она была генеральным директором, а позже — вице‑президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок». В 1995 году вошла в состав киноакадемии «Ника», а в 2000 году стала вице‑президентом Гильдии актеров кино России.

Личная жизнь Ирины Шевчук

Ирина Шевчук с дочерью, актрисой Александрой Шевчук. © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Во время учебы во ВГИКе у Ирины были отношения с актером Талгатом Нигматулиным. Их роман длился два года, но закончился из‑за измены Талгата. Ирина называла свою любовь к нему «наваждением» и говорила, что предательство стало для нее тяжелым ударом.

В 1979 году Ирина вышла замуж за композитора Александра Афанасьевича Афанасьева. Они познакомились на съемках программы «Товарищ кино», где Александр был музыкальным редактором. Эти отношения оказались для Шевчук счастливыми. В 1981 году у пары родилась дочь Александра, которая тоже стала актрисой.

Ирина называла мужа своей судьбой, отмечая, что он был заботливым мужем и отцом. Пара прожила вместе более 30 лет. Александр Афанасьев был художественным руководителем фестиваля «Киношок», который Ирина основала и возглавляла.

2013 год стал испытанием для семьи: дочь Александра попала в ДТП и впала в кому.

«Сашка находилась в состоянии искусственного сна. Врачи сказали нам взять ее за руки, ведь она все чувствует. Тогда она нам сжала руки, и это было счастье. Потом мы забирали ее домой лысую, с травмой головы. Я помню все эти маленькие победы, как мы молились. Знаете, человеческая жизнь так хрупка, ее нужно беречь», — вспоминала потом в интервью актриса.

Александр Афанасьев умер в 2020 году после тяжелой болезни, что стало для актрисы огромной утратой.

Болезнь и смерть Ирины Шевчук

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

24 февраля 2026 года дочь актрисы Александра сообщила о ее смерти после долгой борьбы с болезнью.

«Моя душа, моя любовь, моя жизнь… Я говорю тебе до свидания… Мы все равно все встретимся там… Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь», — написала она в личном блоге.

Александра также поблагодарила врачей, которые вместе с ней боролись за жизнь ее матери.

«Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда. Как же я хочу с тобой снова гулять, смеяться и болтать. Ты мне так необходима. Я дышу тобой, моя милая, мне так плохо без тебя… Жить без тебя не могу, ты мне необходима… Ты мой кислород, мой воздух, ты моя. Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня Боги. Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла… Прости», — также написала Афанасьева-Шевчук.