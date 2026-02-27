«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека

Фото, видео: 5-tv.ru

Веселые ролики, которые мы смотрим по вечерам, могут сократить продолжительность жизни. У этого процесса даже есть название.

Что такое брейнроты и как с ними бороться? Вирусное видео, из-за которого умирают, — правда или вымысел? Что опаснее для психики — фильмы ужасов или короткие бессмысленные ролики? И как избавиться от цифровой зависимости? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Посмотришь и умрешь»

Ролики «гуляют» по интернету с нулевых — из серии «посмотришь и умрешь». И, что самое страшное, смертельные случаи действительно были — не факт, что именно подобное видео повлияло, но оно стало одним из факторов, который мог отразиться на психологическом состоянии.

«У человека очень сильно нарушается концентрация внимания. И если человек пытается удерживать это внимание больше 60 секунд, то он попадает в дофаминовую яму, и все, произвольное внимание, оно больше не работает», — объясняет клинический психолог, нейропсихолог Валентина Ещенко.

Но помимо этого, очень много контента, который разрушает наш мозг — короткие видео, так называемые «брейнроты».

Брейнрот — это процесс ухудшения ментального и интеллектуального состояния человека, который возникает из-за чрезмерного потребления информации.

И это уже действительно стало проблемой. Страдают все сферы жизни, падает работоспособность, ухудшаются семейные отношения. А то, что казалось простым увлечением, перерастает в настоящую зависимость.

«Если мы смотрим очень много неподобающий контент с плохими словами, с плохими установками, то это теряем энергию и теряем функцию мозга», — отмечает невролог, психотерапевт Ольга Голубинская.

Замедляется ли работа мозга от коротких роликов

«Страна советов» провела свой эксперимент. Для этого двум группам испытуемых показали получасовые видео с диаметрально противоположным содержанием.

Одним достались положительные фильмы, другим пришлось смотреть «ужастики». А после просмотра их попросили выполнить несколько простых заданий.

Результаты эксперимента оказались довольно неоднозначными.

«При просмотре ужастиков у нас происходит выброс биологически активных веществ. Они дают реакцию усиления кровотока, они дают реакцию усиления нашего внимания, и поэтому в краткосрочной перспективе, у нас улучшается внимание», — поясняет врач.

Бодрящий эффект — это, конечно, хорошо. Но в долгосрочной перспективе это может привести к истощению запасов кортизола, что негативно влияет на память и в целом на здоровье человека. А вот позитивный контент, наоборот, оказывает расслабляющее действие.

«У нас действительно вырабатываются релаксирующие гормоны, гормоны отдыха», — говорит эксперт.

Но увлекаться просмотром даже положительных роликов не стоит. У людей может развиваться зависимость, которая требует поглощать все больше контента для эмоционального насыщения.

Что делать при зависимости от соцсетей

Если вы заметили, что зависимы от соцсетей и просмотра коротких роликов, попробуйте постепенно заменять их на хобби — чтение или рисование. Начните сокращать время в телефоне. А самый действенный способ — устроить полный диджитал-детокс и хотя бы на пару дней отказаться от мемов и новостей.

Да и современный ритм жизни требует от мозга колоссальной нагрузки. Иногда мы замечаем, что концентрация падает, а нужная информация ускользает из памяти.

«При снижении концентрации и памяти, а также при интеллектуальных и информационных перегрузках могут быть полезны определенные соединения. Например, холин и экстракт гинкго билоба. Холин жизненно важен для передачи нервных импульсов. Он помогает поддерживать целостность мозговых клеток, что способствует улучшению памяти и концентрации.

Экстракт гинкго билоба, в свою очередь, является мощным антиоксидантом, который благоприятно воздействует на сосуды мозга, улучшая кровообращение. Совместное применение холина и гинкго билоба — это действенный способ поддержать работу мозга», — рассказывает Ещенко.

Своевременная помощь может сделать мышление более четким, а память — устойчивой к перегрузкам.