Скользкие улицы: как пешеходам и водителям передвигаться в гололед

В снегопад и гололед на дороге подстерегают опасности не только для водителей, но и для пешеходов.

Эта зима точно войдет в историю как одна из самых снежных и смертоносных. На этот раз центральную Россию атаковал «Валли».

Под натиском стихии не выдерживают даже основательные строения. Так, в Липецкой области рухнула крыша завода по производству электрокаров. Под завалами оказались сотрудники предприятия.

По очень условным оценкам экспертов, на каждый квадратный сантиметр кровли пришлось по пять килограммов снега. На дорогах полуметровые сугробы — этот показатель может побить рекорд 60-летней давности.

Что угрожает пешеходам во время снегопада

В подмосковной Ивантеевке ледяная глыба упала на девушку. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

Анна Соловей из Люберец чудом осталась жива после схода снега с крыши. А вот свекровь, которая стояла рядом, сейчас борется за жизнь.

«У нее перелом позвонка. Она обездвижена, находится в лежачем состоянии, нельзя вставать. У нее сейчас будет сложная реабилитация. Человеку, можно сказать, жизнь остановилась. У меня гематома головы и плеча. Такая ситуация», — рассказывает героиня.

Что делать, если вы пострадали от схода снега?

«Обязательно при нахождении на месте происшествия производите фото- и видеосъемку. В совокупности с другими доказательствами они помогут вам максимально компенсировать причиненный вред здоровью либо имуществу в виде автомобиля», — рекомендует адвокат Елена Зарецкая.

Как улучшить сцепление обуви с ледяным покровом

Не менее серьезная проблема зимой — гололедица. По словам медиков, 90% травм в это время года связаны с падениями.

«Мы фактически приземляемся на таз, на копчик. Очень часто бывает компрессионный перелом позвонков. Что это такое? У позвонка есть определенная толщина, создаваемая его телом. Это такой брусок, фактически кости. При избыточной нагрузке он может сминаться под действием вышестоящих позвонков. Это называется компрессионный перелом», — объясняет травматолог Максим Саутин.

Считается, что подошвы зимних сапог созданы с целью уберечь на скользкой поверхности. Но очевидно — они не справляются.

«Мы с вами проведем эксперимент и проверим, какие антискользящие средства работают лучше всего. Мы проверим наклейки на обувь, спрей и ледоступы», — говорят физики Владимир Олейник и Артур Алишев.

Испытания показали, что спрей и наклейки — не помощники зимой.

«А самый эффективный способ защиты от падений — это ледоступы. Они позволяют держаться уверенно и не падать. Но, конечно, это не самый изящный способ, зато очень практичный», — делится эксперт.

Простым и недорогим способом избежать встречи с землей оказался народный лайфхак.

Автомобилистам в такую непогоду не помогает даже шипованная резина. Фуры, которые круглый год ездят на всесезонных шинах, буксуют на подъемах и парализуют движение, а легковые машины попадают в аварии из-за обилия снега.

Что необходимо брать с собой автомобилисту в снегопад

Зима и сильный снегопад продолжают атаковать, поэтому, отправляясь в дорогу на автомобиле, следует не забыть проверить свой багажник.

«В такой снегопад я бы советовал сидеть дома. А если выехали, если нужда заставила, в багажнике должно быть самое необходимое — лопата. Потом щетка, но само собой, чтобы можно было почистить машину и от льда очистить стекла», — начинает автоэксперт Денис Шаровар.

Также в этот список попали браслеты противоскольжения, пусковые провода, а еще лучше — пускозарядное устройство с функцией пауэрбанка и буксировочный трос.

«Зимой самое главное, одно из самых главных, это теплые вещи. Об этом мало кто задумывается, но это очень важно. Комбинезон теплый, теплые обувь, и этого хватит, если вы где-то встали, чтобы не замерзнуть. Омывайка. Конечно, всегда должен быть запас. Всегда. Особенно по такой погоде, потому что стекло залепляется мгновенно», — советует специалист.

С этими вещами можно отправляться в путь. Самое главное в такую погоду — двигаться плавно, без резких маневров.

Как правильно тормозить во время гололеда

«Еще важно помнить, что такая погода требует особого внимания на дороге. Тормозной путь сильно увеличивается», — предостерегает ведущий Роман Перелыгин.

Испытатели разгоняют автомобиль до 30 километров в час и начинают тормозить у конусов, а затем замеряют тормозной путь.

«16 метров. По ГОСТу тормозной путь должен был составить при нашей скорости шесть-десять метров, это получается в два с половиной раза больше. Это надо учитывать при движении в такую погоду», — сообщает эксперт.

Когда на улице стемнело, а снег продолжает идти — не нужно включать дальний свет. Он высветит только снежную стену перед машиной. Стоит использовать ближний и противотуманные фары.

А если на лобовое стекло прилетела снежная каша — не нужно паниковать и резко тормозить. Надо просто включить дворники на самый быстрый режим работы.

«Страна Советов» напоминает не ходить в снежную погоду и в период оттепели под крышами домов, быть предельно внимательным и осторожным за рулем и не ставить машины там, где возможен сход снега и льда.