«Не прокормлю»: у дочери певицы Славы возникли проблемы с деньгами

У Александры Морозовой возникли трудности в бизнесе. Как она планирует выйти из ситуации, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дочь певицы Славы пожаловалась на проблемы с финансами. Почему бизнес Александры оказался на грани закрытия? Помогает ли девушке знаменитая мама? Из-за чего внуку звезды пришлось вызывать скорую помощь? О чем Слава постоянно просит свою старшую наследницу? И удалось ли артистке справиться с тоской по бывшему возлюбленному? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне это очень приятно, когда она мне говорит теплые слова поддержки», — признается Александра Морозова.

В декабре 2024-го певица Слава с гордостью рассказывала всем, что ее старшая дочь открыла детскую театральную школу. Но не прошло и двух лет, как наследница призналась: бизнес не пошел.

«Дела бывали и лучше, честно говоря. То есть не буду скрывать, что я сейчас испытываю некоторый кризис… Возможно, даже буду менять какое-то направление, может, переходить в онлайн-обучение. То есть в любом случае саму свою школу закрывать я не хочу. Но как-то что-то поменять, боюсь, придется», — отмечает Морозова.

Девушка объясняет: учеников оказалось меньше, чем она планировала. Этого количества не хватает, чтобы покрыть расходы на аренду и зарплату сотрудников.

«Не всем удобно платить за какие-то досуговые и образовательные истории, которые не являются, так сказать, обязательными для жизни. Я прекрасно понимаю людей. Мы провели такой ликбез по поводу того, сколько человек готов тратить на своего ребенка. Я понимаю, что если я буду ставить такие цены, как готовы люди, то будет тяжело, я даже педагогов не прокормлю», — уточняет дочь Славы.

По словам Морозовой, ситуация ее очень расстраивает, ведь им с мужем сейчас очень нужны деньги. Супруги планируют приобрести новое жилье.

«На самом деле у нас государство предоставляет какую-то помощь, и есть семейная ипотека, у нее какой-то меньший процент. Я думаю, что мы через пару лет это будем активно изучать и заниматься, пока только в процессе накопления», — говорит Александра Морозова.

«Когда тебе нужна какая-то очень большая сумма денег, и ты знаешь, что у тебя есть много работы, почему бы и нет?» — отмечает певица Ханна.

Александра рассказала: они мечтают о собственном доме. Но цены на недвижимость растут слишком быстро. Чтобы регулярно откладывать определенную сумму, приходится в чем-то себя ограничивать.

«Есть какие-то вещи, когда типа я выбираю вариант такой, более бюджетный, но не касательно такси. То есть есть, конечно, такие варианты», — заявляет дочь Славы.

«Я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги, но как только выстраивается дом, уже все распродано. Уже нет квартир, уже нет льгот, уже ничего нет. А все говорят, что плохо живут», — удивляется певец Митя Фомин.

Несмотря на сложности, обращаться за помощью к знаменитой маме Александра не планирует. Ведь у Славы хватает своих проблем. Недавно певица выкладывала странные видео из отпуска. Сначала весело танцевала в компании местных жителей.

Потом рыдала и жаловалась, как сильно скучает по бывшему возлюбленному Анатолию Данилицкому, с которым рассталась из-за его измен.

«Очень скучаю по всем дням, проведенным с Толей тогда, десять лет назад, когда мы путешествовали, когда мы отдыхали вместе. Когда мы кушали, выпивали, танцевали. Короче, когда было очень-очень здорово. Это было самое счастливое время в моей жизни», — делится певица.

Подписчики тогда заволновались: не случился ли у звезды рецидив биполярного расстройства? Именно такой диагноз, по словам самой артистки, ей поставил психотерапевт.

«Это немножко приблизительно биполярка. Поэтому, если я сейчас начну вдруг на кого-то орать, это значит, другая Настя проснулась», — объясняет Слава.

По возвращении в Москву певица продолжила озадачивать подписчиков. Недавно, например, выложила ролик, где позирует перед камерой в одном белье.

«Действительно, настроения у мамы бывают разные. Но она в принципе человек творческий, человек эмоциональный, с какой-то стороны каждая творческая личность от этого страдает», — подчеркивает Морозова.

Певице явно пошли на пользу солнце и океан. Но главное — общение с близкими. Кроме дочери, вместе со Славой отдыхали зять и внук.

«Так как мы с ребенком, у нас было достаточно мало возможности куда-то ездить, а они больше путешествовали со своим помощником. Но все равно какое-то время нам удалось провести вместе. Они с Арсюшей поиграли, позагорали вместе, поплавали. Арсюша очень обрадовался, когда узнал, что она приедет. Он такой: „Бабушка приедет!» — рассказывает дочь певицы.

По словам Морозовой, Слава — прекрасная бабушка. Она с радостью нянчится с внуком. И ужасно переживает, если с ним случаются неприятности.

«Мы один раз посещали травматологию. Это было, когда, мне кажется, он... Когда это было? Не знаю, где-то полгода назад. Он обул сапоги. Он очень хотел купить сапоги. Прямо он не хотел уходить без них из магазина. Они ему велики были. Он бегал в них по квартире и влетел в угол кровати. Мы даже вызвали скорую. Поехали, все нормально, но шрамик на лбу остался», — вспоминает Морозова.

Александра делится: материнство порой дается ей непросто. Накапливается усталость и моральная, и физическая.

«Когда ты ночью просыпаешься и хочешь очень сильно спать, а вот ему что-то надо, либо у него что-то болит. Это тяжело, правда, потому что именно в этом состоянии, когда ты очень сильно хочешь спать и тебя из него выбивает, это правда неприятно», — признается дочь Славы.

Несмотря на все трудности, девушка планирует еще раз стать мамой. А может, и не единожды.

«Мне кажется, что чем больше детей, то они больше проводят времени друг с другом. Мне кажется, что это, наоборот, как-то облегчает задачу мою материнскую. Не знаю. Может быть, пока у меня такие иллюзии, и потом я столкнусь с реальностью, но не развеивайте их, пожалуйста. Я хочу в них жить», — заявляет Морозова.

Но для начала Александре и ее супругу необходимо решить квартирный вопрос, чтобы всем членам их будущей большой семьи хватило места.