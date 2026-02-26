Проверка на прочность: из-за у Ани Лорак начались ссоры с мужем

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ани Лорак и ее муж начали ссориться. Из-за чего в семье возникают разногласия, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ани Лорак впервые прокомментировала слухи о напряженности в отношениях с мужем Исааком Виджраку. Почему супружеская пара начала часто ссориться? Что тому виной? Правда ли мужчина потребовал от артистки купить ему виллу в Испании? И как прошла первая годовщина их свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Ани Лорак вышла в свет после долгого перерыва. И впервые без супруга. Хотя до этого испанец Исаак Виджраку не пропускал ни одного мероприятия жены. Но случайность ли это?

Еще в середине зимы СМИ наперебой писали, что в звездной семье назревает конфликт. Источники, близкие к Лорак, уверяли: в доме артистки то и дело вспыхивают ссоры по вине Виджраку. А сам он якобы устал от брака и потребовал купить ему виллу в Испании, где мог бы медитировать в уединении.

«Он устал ездить по разным городам, ему холодно в России, об этом он тоже упоминал, что он хочет просто осесть в одном месте, куда супруга к нему будет приезжать. Я думаю, что это лукавство. Думаю, основная суть его претензий и требований основана только на одном: он уже потихоньку начинает отходить от этой праздной жизни. Ему это все неинтересно, но доход такой, конечно же, оставлять он не хочет», — говорит светский обозреватель Мигалим Факильдинов.

Эта новость взволновала фанатов певицы. Поклонники призвали ее не совершать ошибку, которую она уже допустила в своем первом браке. Предыдущий муж артистки Мурат Налчаджиоглу когда-то тоже клялся ей в любви.

А она взамен приобрела ему недвижимость и помогла наладить бизнес. Взяла на открытие его ресторана кредит в 50 миллионов рублей. А после измены супруга и закономерного развода закрывала долги в одиночку.

«Да, бывают разочарования в любви. Бывают разные мужчины. Как бы вначале все же хорошо, вы понимаете, да, когда любовь, влюбленность. А потом проявляются качества. И тут уже, знаете, черная комната, тут как повезет», — подчеркивает Ани Лорак.

Кстати, Виджраку не понравился поклонникам певицы с самого начала. В первую очередь потому, что лукавил. Называл себя потомком африканских шаманов, но рос в Барселоне. Рекламировал себя как гуру йоги и духовных практик, а на деле гадал постояльцам отелей в Европе. Впрочем, Лорак никого не слушала и уверяла: Исаак — ее судьба.

«С милым вообще рай везде: и в шалаше, и не в шалаше, и на улице, и в доме. Главное, знаете, когда внутри тебе хорошо. Я все-таки считаю, что внутри, то и снаружи», — отмечает артистка.

14 февраля прошлого года певица и испанец отпраздновали свадьбу на Мальдивах. После этого Виджраку поселился в доме у жены. Лорак помогла ему с открытием ювелирного бизнеса. Но не прошло и года, как СМИ написали: Исаак начал требовать от Ани повышенного денежного содержания.

«Он потребовал деньги на содержание своих же детей. Но мы же с вами понимаем, что это странно, что мужчина в достаточно взрослом возрасте требует от своей, скажем так, второй супруги деньги на содержание детей, которые были зачаты от первого брака. Это очень странно», — заявляет Мигалим Факильдинов.

«Я считаю, что мужчина должен быть мужчиной, женщина — женщиной. Хотя, еще раз говорю, есть… Как это называется, под юбкой когда? Как это слово? Вот (подкаблучник. — Прим. ред.). Есть много знакомых, кто эту роль исполняет успешно и кого это устраивает», — говорит певец Юрий Титов.

И вот теперь он захотел еще и дом в Испании. Неужели ситуация повторяется?

«Если опираться на первую историю, которая с Ани Лорак произошла, то, в принципе, там супруг тоже занимался, скажем так, приводил других женщин в дом, когда она занималась концертной деятельностью. И здесь, я думаю, произойдет такая же история, если она приобретет ему этот дом. Я думаю, что Ани Лорак сама виновата в такой модели отношений. Она постоянно находит мужчин, которые нуждаются в материальной поддержке. Может быть, она хочет быть этим спасителем, и который в данной семье является каким-то движком», — отмечает светский обозреватель Факильдинов.

Но если прошлым летом Лорак игнорировала слухи о разладе, то теперь подтвердила: они с Исааком действительно начали ссориться.

«Мы все состоим из белого и черного. Сегодня сказать, что я такая мягкая, пушистая — это неправильно. У меня есть и темные стороны, есть и светлые. И в каждом человеке что-то есть», — уточняет певица.

Однако артистка заверила: ни о каком разводе речи не идет. Дело в том, что они с Исааком затеяли дома ремонт и теперь не сходятся во мнениях.

«Ремонт — это большое испытание для отношений. Я могу сказать: те пары, которые прошли ремонтные работы вместе, крепкие. Да, мы в процессе. Мы сейчас тоже там реконструкции, и это, конечно, споришь, кто хочет такой цвет, другой. Вкусовщина. Конечно, спорю, еще как. Не бью (тарелки. — Прим. ред.). У меня нет такого психоза», — делится Ани Лорак.

Причем зачинщиком скандалов, по словам звезды, является она, а не супруг. Хотя после ссор певица первой идет на примирение и во многом ему уступает.

«Понятно, что где-то ты отстаиваешь свои границы. Говоришь: нет, я не согласна. Но это такое искусство. Я вообще считаю, что отношения — это искусство. Это вот как ты рисуешь картину. Сегодня такая краска, потом такая. Нельзя как-то все… Сказать: я уступаю или я не уступаю. Это такой танец. Шаг вперед, два назад. Когда люди умеют слышать, понимать друг друга и танцевать вместе, это круто», — заявляет исполнительница.

Знаменитость рассказала: любовь к Виджраку разбудила в ней желание жить и творить. Так, впервые за долгое время, певица решила попробовать силы в новых жанрах и обещает скоро удивить поклонников.

«Они увидят меня, я так скажу, в рэпе, в рэйве. То есть очень много будет разных стилей, направлений музыки. Я очень сейчас, как сказать, в такой трансформации музыкальной. Будет очень много музыкальных экспериментов. Задача, знаете, создать нового артиста, потому что самой хочется уже себе дать какой-то такой толчок, что-то новое», — признается Ани Лорак.

Но почему Исаак не пришел с ней на шоу, знаменитость комментировать не стала. Зато заверила: у них все идеально. Пара делает друг другу сюрпризы, устраивает праздники без повода и много путешествует. Вот и на первую годовщину их брака супруги отправились в Дубай.

«Счастливой годовщины, любимый. Я иду по жизни с тобой, мы смотрим в одном направлении, ты меня поддерживаешь во всем, я каждый день живу в любви», — отмечает звезда.

Но фанатам все равно неспокойно. Теперь они задаются вопросом — кто конкретно из супругов оплатил их романтическое путешествие? И не занимается ли артистка самообманом?