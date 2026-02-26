Спал на вокзале и мечтал о сцене: путь Дениса Майданова к званию народного артиста РФ

Денис Майданов спал на вокзале в первые дни после переезда в Москву

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

Денис Майданов прошел большой путь к успеху. Как певцу удалось стать народным артистом России, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Денис Майданов с размахом отметил 50-летний юбилей. Почему певец не смог устроить праздник в кругу близких? Какие подарки ему обычно вручает жена? Из-за чего в звездном семействе возникают конфликты? Чем родителей недавно шокировала старшая дочь? И что за счастливое событие произошло в жизни артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я проснулся — уже телефон весь полный. Честно говоря, сегодня, я извиняюсь, я не ответил ни на одну SMS, очень мало звонков принял», — говорит певец.

В день рождения Денису Майданову не до отдыха. Никакого праздничного ужина в кругу близких. Ведь свой полувековой юбилей артист решил отметить в окружении поклонников.

«Благотворительный. Это то, что я решил сделать в свое 50-летие. И считаю, что это хорошее и правильное дело. Все деньги, собранные с концерта, а также пожертвования приглашенных, мы перечислим в фонд „Защитники Отечества“ на поддержку и специальные программы для ветеранов и участников специальной военной операции», — заявляет Майданов.

Певец поддерживает российских бойцов уже давно. Ездит на Донбасс с концертами. Собирает средства. Майданов считает это своим долгом.

«За эти годы мы уже перевалили миллионов за 200 рублей, мне кажется, миллионов 250 мы уже собрали под мое имя. И мы конкретному боевому подразделению все, что они нам по порядку расписывают, что им нужно, закупаем», — рассказывает исполнитель.

На юбилейном концерте собралась почти вся семья. Жена Наталья по такому случаю даже взяла в руки микрофон.

«Говорят: чтоб не волноваться, надо глубоко дышать. Для меня это же непривычная история. Я редко выхожу на сцену. Я все больше за сценой», — делится она.

Прошлым летом супруги отметили фарфоровую свадьбу. Оба признаются: за 20 лет совместной жизни чего только не случалось. Бывали и ссоры, особенно из-за бытовых вопросов.

«Мы оба вспыльчивые, да. Мы прям вспыльчивые, мы можем очень сильно поругаться, но мы очень быстро миримся. Надо просто искать какие-то компромиссы, надо разговаривать, не знаю. Надо просто жить, не считать годы, надо наслаждаться друг другом», — подчеркивает жена исполнителя.

Главный подарок в этот торжественный день Денис Майданов получил от президента. Ему присвоили звание народного артиста.

«Денис потрясающий, во-первых, композитор, во-вторых, поэт, музыкант сам, артист», — отмечает певец Николай Басков.

«Состоявшийся человек во всех отношениях: и в творчестве, и в жизни, и в своей жизненной позиции. И симпатичный парень такой, да, хоть мы с ним коротко стриженные, но тем не менее ничего, кое-кому еще пригодимся», — говорит певец Михаил Шуфутинский.

Сам артист признался, что до сих пор не до конца верит в происходящее. Ведь прекрасно помнит, как начинал. Свои первые дни в столице Денис Майданов провел на вокзале. Он приехал в Москву из города Балаково Саратовской области. Денег с трудом хватало на еду.

«Вот места для умывания. Сейчас это все цивилизация, тогда это было, конечно, по-моему, туалеты даже были чуть ли не в полу. Среда обитания утренняя. Пришел, забылся, постирался. Носочки постирал», — показывает певец.

Упорство было вознаграждено. Творчеством Дениса Майданова заинтересовался продюсер Юрий Айзеншпис, который тогда искал хит для своей подопечной Саши. Благодаря композиции «За туманом» Майданов стал лауреатом «Песни года». После этого талантливым молодым человеком заинтересовались другие артисты.

«Я исполнял его песню, написанную им. Это, по-моему, было ко Дню Военно-морского флота. Песня называется „Глубина“ — о подводниках. Она мне очень понравилась. Я редко исполняю чужие песни, только в том случае, если меня это цепляет», — делится певец Александр Маршал.

После этого карьера Майданова пошла в гору. Он стал писать хиты для других артистов, а со временем стал выступать и сам.

«Это действительно было круто. Пацан из города Балаково, из ниоткуда, со своими песнями приехал и звучит на огромной радиостанции. И слышат его в тысячах городов», — говорит Майданов.

«Денис — самородок. Я горжусь тем, что мы знакомы. Ему никто ничего не сделал. Он вот каждый шаг… Я ему сказал на сцене: «Путь самурая бесконечен. И нет цели. Цель не должна быть, надо каждый день наполнять смыслом», — заявляет певец Михаил Турецкий.

Дочь Дениса Влада пошла по стопам отца. Она выступает под псевдонимом МАЙВЛ и строит свою карьеру самостоятельно, без помощи папы.

«Я пишу песни с шести лет. В 13 я начала писать свой первый альбом. У меня выпущен уже альбом, сейчас я выпускаю треки с синглами», — делится Влада Майданова.

Артист гордится успехами дочери, хотя их музыкальные взгляды не всегда совпадают.

«У них творческие вопросы, и там прям идут жаркие дебаты, ругаются, обижаются. Их, конечно, я всегда. То есть я как мама: «Стоять!» — уточняет Наталья Майданова.

Влада умеет удивлять. Недавно, например, кардинально сменила имидж и сделала татуировку.

«Я давно хотела именно эту татуировку. Но как бы эта татуировка — фраза из песни Pink „Just Give Me a Reason“. Я в другом городе только нашла, в Ногинске, девочку, которая бьет без согласия родителей. Короче, еду уже с Ногинска, думаю: блин, мне сейчас капец полный», — признается дочь исполнителя.

«Мы с ней вообще договаривались, что после 18, как бы совершеннолетия. Но она как настоящий рок-н-рольщик, да, как же без татуировок?» — говорит Наталья Майданова.

Отец на удивление тоже отреагировал спокойно. Артист объясняет: он понял, что порывы дочери сдерживать бесполезно. Ведь своим характером девушка явно пошла в него. И надеется, что наследнице упорство поможет в карьере. Точно так же, как оно помогло парню из Балаково стать народным артистом России.