Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2026 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Весной вступят в силу новые правила выдачи микрозаймов, а также произойдет реформа авиаперевозок и гостиничного сервиса. Какие еще перемены ждут граждан РФ?
В марте 2026 года в России начнет действовать ряд законодательных изменений. Нововведения коснутся пенсионных выплат, порядка учета алиментов, выдачи микрозаймов, работы онлайн-сервисов, а также правил авиаперевозок и гостиничного обслуживания. Подробности — в материале 5-tv.ru.
Бессрочная надбавка к пенсии
С марта 2026 года россияне, которым в феврале исполнилось 80 лет, начнут получать традиционную бессрочную надбавку к страховой пенсии.
Размер фиксированной выплаты для них увеличится вдвое — до 19 169,38 рубля с учетом ранее проведенной индексации. Такой же перерасчет предусмотрен для граждан, которым в феврале была установлена первая группа инвалидности.
Изменится расчет алиментов
С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Теперь расчет будет производиться исходя из средней заработной платы по региону за предыдущий год.
Ранее в качестве базы использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с начала текущего года составляет 27 093 рубля. При этом сам механизм выплаты пособий останется прежним.
Списание денег за онлайн-подписки и новые правила микрозаймов
С 1 марта вводится запрет на автоматическое списание средств за интернет-подписки с банковских карт, которые были отвязаны от сервиса.
Онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и другие цифровые сервисы больше не смогут использовать сохраненные реквизиты, если пользователь удалил карту из профиля или отменил подписку. Кроме того, компании будут обязаны заранее уведомлять клиентов о предстоящих платежах.
Для микрофинансовых компаний устанавливается новое требование: при оформлении онлайн-займов обязательной станет биометрическая идентификация клиента.
Эта мера направлена на снижение числа мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов. Если у заявителя на момент подачи заявки отсутствуют зарегистрированные биометрические данные, организация не вправе выдать ему заемные средства.
Изменятся правила авиаперевозок и бронирования гостиниц
С 1 марта вступают в силу обновленные правила авиаперевозок. Так, электронный посадочный талон теперь официально приравнивается к бумажному.
Кроме того, подробно прописаны случаи, когда авиакомпания обязана обеспечить пассажиров водой и едой:
- Воду предоставляют через час после двухчасовой задержки, еду — через два часа после четырехчасовой;
- При задержках более восьми часов днем или шести часов ночью пассажиры получают отель. Талоны на питание выдаются в кафе аэропорта.
Определены четкие критерии для вынужденного возврата билета: задержка рейса более 30 минут, вылет раньше времени, болезнь близкого родственника (не только члена семьи), ошибка авиакомпании при оформлении билета.
Бронирование гостиниц:
С 1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах и базах отдыха. Главная новация — туристы теперь могут полностью вернуть предоплату при отмене бронирования до дня заезда.
Кроме того, договор на оказание гостиничных услуг должен включать информацию о бронировании, условиях его отмены и порядке возврата денег.
Ключевые изменения:
- Заселение в гостиницы станет возможным не только по паспорту, но и по водительским правам, а также через идентификацию в мессенджере Мах и на портале «Госуслуги»;
- Агрегаторы смогут предлагать к бронированию только объекты, внесённые в единый реестр;
- Гостиница имеет право отказаться от предоставления номера, но только при полном возмещении убытков туристу.
При этом новые правила не касаются гостевых домов.