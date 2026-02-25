Волосы просыпаются вместе с весной: лунный гороскоп стрижек на март 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

В какие фазы Луны знаки зодиака получат шанс стать еще краше?

Март — месяц, когда волосы постепенно перестают прятаться под зимними шапками и капюшонами. Но именно в такие периоды локоны часто капризничают, не держат укладку — отвыкли от внимания!

В первый весенний месяц многие знаки зодиака столкнутся с тонкостью и ломкостью, некоторые из них даже надумают отрезать пострадавшую длину. Чтобы принять правильное решение, стоит ориентироваться на Луну.

На какие мартовские даты можно смело планировать поход в парикмахерскую, а когда лучше предпочесть домашний уход, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на март 2026

Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, очищающие или питательные маски.

Важно не упустить возможность воспользоваться энергией растущей Луны в конце месяца. Тогда волосы будут расти быстрее, выглядеть здоровее и долго держать безупречную форму. Растущая Луна влияет на рост и плотность, убывающая — на форму и укрепление.

А вот периодов Полнолуния и Новолуния лучше избегать и ни в коем случае не трогать в это время длину.

Из 31 мартовского дня особое внимание стоит обратить на следующие числа:

1-2 марта (Луна во Льве, растущая) — день эффективных укладок, смелых объемных причесок и заметного образа. Стрижка возможна, но в этот день лучше присмотреться к форме, которую будет несложно поддерживать;

(Луна во Льве, растущая) — день эффективных укладок, смелых объемных причесок и заметного образа. Стрижка возможна, но в этот день лучше присмотреться к форме, которую будет несложно поддерживать; 3 марта (Полнолуние в Деве) — непредсказуемый день. Горячие укладки не рекомендуются, лучше сосредоточиться на уходе: питании, восстановлении длины, масках и маслах;

(Полнолуние в Деве) — непредсказуемый день. Горячие укладки не рекомендуются, лучше сосредоточиться на уходе: питании, восстановлении длины, масках и маслах; 19 марта (Новолуние в Рыбах) — день тишины, когда стрижка и окрашивание могут дать нежелательный результат;

(Новолуние в Рыбах) — день тишины, когда стрижка и окрашивание могут дать нежелательный результат; 25 марта (первая четверть Луны) — день без радикальностей. Максимум, который могут позволить себе знаки зодиака, — подравнять кончики, нанести на них масло.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в марте 2026

Когда Луна растет, волосы легко принимают желаемую форму.

Самый удачный период для обновления образа наступит во второй половине месяца, а после 22–26 марта локоны станут быстрее отзываться ростом.

13-14 марта (убывающая Луна в Козероге) — лучшие дни для геометричных стрижек и ровных форм, ведь этот знак зодиака отвечает за структурность;

(убывающая Луна в Козероге) — лучшие дни для геометричных стрижек и ровных форм, ведь этот знак зодиака отвечает за структурность; 22-23 марта (растущая Луна в Тельце) — один из лучших отрезков для стрижки. Окрашенные волосы становятся плотнее, лучше держат цвет. Практически все оттенки в это время выглядят дорого;

(растущая Луна в Тельце) — один из лучших отрезков для стрижки. Окрашенные волосы становятся плотнее, лучше держат цвет. Практически все оттенки в это время выглядят дорого; 24-25 марта (растущая Луна в Близнецах) — дни хорошо подходят для легких стрижек, челок: волосы приобретают подвижность и текстуру. Правда, локоны становятся легче и могут требовать укладки;

(растущая Луна в Близнецах) — дни хорошо подходят для легких стрижек, челок: волосы приобретают подвижность и текстуру. Правда, локоны становятся легче и могут требовать укладки; 26-27 марта (Луна в Раке) — прекрасный день для стрижки, которая будет способствовать росту волос;

(Луна в Раке) — прекрасный день для стрижки, которая будет способствовать росту волос; 30-31 марта (Луна в Деве, растущая) — удачны стрижки с ровным срезом, восстановление кончиков.

Лучшие дни для уходовых процедур в марте 2026

Уход и восстановление плодотворнее всего провести, когда Луна будет в знаках Весов, Скорпиона, Водолея, Рыб, Рака и Льва. Но вот длину в следующие даты убирать не стоит:

4-7 марта (убывающая Луна в Весах) — отличное время для ухода, можно посетить салон с эстетичной атмосферой. Актуальны придающие локонам блеск средства. Интересно, что стрижки в этот день тоже возможны, но без экстремальной смены длины: Весы отвечают за гармонию и ценят ровный срез, симметрию;

(убывающая Луна в Весах) — отличное время для ухода, можно посетить салон с эстетичной атмосферой. Актуальны придающие локонам блеск средства. Интересно, что стрижки в этот день тоже возможны, но без экстремальной смены длины: Весы отвечают за гармонию и ценят ровный срез, симметрию; 8-9 марта (убывающая Луна в Скорпионе) — сильнейшие дни для восстановления: ампулы, плотные маски. Знак зодиака Скорпион отвечает за глубокую трансформацию, так что уходовые средства в этот период впитываются сильнее;

(убывающая Луна в Скорпионе) — сильнейшие дни для восстановления: ампулы, плотные маски. Знак зодиака Скорпион отвечает за глубокую трансформацию, так что уходовые средства в этот период впитываются сильнее; 15-17 марта (убывающая Луна в Водолее) — эксперименты лучше отложить и обратить внимание на мягкий уход, восстановление без агрессивного воздействия;

(убывающая Луна в Водолее) — эксперименты лучше отложить и обратить внимание на мягкий уход, восстановление без агрессивного воздействия; 18 марта (убывающая Луна в Рыбах) — идеальны увлажняющие процедуры с применением масел;

(убывающая Луна в Рыбах) — идеальны увлажняющие процедуры с применением масел; 26-27 марта (Луна в Раке) — как ни странно, дни подходят и для питания, укрепления волос. Заботливый водный знак способствует благоприятному воздействию на кудри мягкого режима — эффект получится положительным;

(Луна в Раке) — как ни странно, дни подходят и для питания, укрепления волос. Заботливый водный знак способствует благоприятному воздействию на кудри мягкого режима — эффект получится положительным; 28-29 марта (растущая Луна во Льве) — удачный период для придания волосам объема.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2026

Знакам зодиака лучше отложить кардинальное изменение образа на даты, в которые пройдут полнолуние, новолуние, а также в отдельные периоды лунных фаз: