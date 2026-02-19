Мрачные тайны опального брата Карла III: как принц Эндрю поплатился за дружбу с Эпштейном

Фото: © Getty Images/ Ming Yeung / Staff

Скандального принца Эндрю арестовали в его 66-й день рождения. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Что стало поводом: развратные вечеринки или выдача государственной тайны?

Утро четверга началось для британской королевской семьи явно не с кофе. The Telegraph сообщает, что младший брат короля Карла III — принц Эндрю — был арестован прямо в своем доме в Сандрингеме в день рождения — ему исполнилось сегодня 66 лет.

5-tv.ru выяснил подробности задержания скандального родственника королевской семьи, лишенного всех титулов. За что его арестовали и как он связан с не менее скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как и когда задержали принца Эндрю

Как передает BBC, операция началась рано утром. Шесть полицейских машин без опознавательных знаков окружили ферму Вуд в поместье Сандрингем, где принц Эндрю находился в «ссылке» после того, как его Карл III выселил его из резиденции в Виндзорском замке.

По данным СМИ, одна из машин проехала по подъездной дорожке, тогда как остальные пять заехали через задний вход, окружив территорию со всех сторон. Примерно через полчаса после начала операции наблюдатели заметили еще несколько автомобилей без логотипов, следовавших к месту событий.

Полиция Темз-Вэлли, ведущая это дело, вскоре официально подтвердила британской газете факт задержания принца Эндрю. В заявлении правоохранителей говорится, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период, когда он занимал пост торгового представителя Великобритании. Параллельно с арестом проводятся обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.

На данный момент принц Эндрю находится под стражей в полицейском участке, следует из статьи The Daily Telegraph со ссылкой на районные правоохранительные органы.

Газета утверждает, что помощник главного констебля Оливер Райт, комментируя ситуацию, подчеркнул важность беспристрастного расследования.

«После тщательной проверки мы начали расследование по факту предполагаемого злоупотребления служебным положением. Важно, чтобы мы сохраняли беспристрастность и объективность нашего расследования, пока мы работаем с нашими партнерами над установлением обстоятельств предполагаемого преступления. Мы понимаем, что этот случай вызывает большой общественный интерес, и будем сообщать о ходе расследования по мере необходимости», — приводит его слова издание.

За что задержали принца Эндрю

Газета предполагает, что обвинения напрямую связаны с печально известным делом Джеффри Эпштейна, американского финансиста, осужденного за преступления сексуального характера.

Согласно материалам следствия, речь идет о предполагаемом злоупотреблении служебным положением. В частности, рассматривается версия, что он мог сливать государственные тайны.

Полиция уже провела переговоры со специалистами Королевской прокурорской службы для оценки перспектив дела. Принц Эндрю, со своей стороны, неоднократно отрицал свою причастность к каким-либо правонарушениям.

Как пишет Daily Mail, принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение за нарушения.

«В случае признания виновным Эндрю грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Тех, кто уличен в неправомерном поведении на государственной службе, обвиняют в серьезном умышленном преступлении, то есть в „преднамеренном совершении противоправных действий, осознавая их противоправность или проявляя безрассудное безразличие к тому, являются ли они противоправными“, а также в злоупотреблении или пренебрежении полномочиями или обязанностями, связанными с занимаемой государственной должностью», — говорится в материале.

«Перед законом все равны»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отвечал на вопросы журналистов в утреннем эфире BBC в этот четверг еще до официального подтверждения задержания принца Эндрю. Там он заявил, что вопрос о том, должен ли тот добровольно дать показания полиции, находится исключительно в компетенции правоохранительных органов.

При этом он подчеркнул фундаментальный принцип британской юстиции.

«Один из основных принципов нашей системы заключается в том, что перед законом все равны и никто не стоит выше закона», — отметил Стармер.

Тем временем расследование обрастает новыми деталями и расширяет свою географию. Столичная полиция, как стало известно The Telegraph, проводит «первоначальные проверки» в отношении сотрудников королевской охраны, которые были приписаны к принцу Эндрю.

По информации из источников британского издания, по меньшей мере восемь других ведомств рассматривают возможность начала собственных расследований по обвинениям, так или иначе связанным с Эпштейном.

Поводом для этих проверок стали заявления неназванного бывшего телохранителя принца. Он утверждает, что сотрудники Королевской службы охраны и специальной защиты могли слишком сблизиться с бывшим герцогом Йоркским во время работы на него. А это, по мнению анонимного источника, потенциально могло привести к нарушениям служебной этики и, возможно, способствовать противоправным действиям.

Полиция графства Суррей также подключилась к масштабному расследованию. Правоохранители обратились к общественности с призывом сообщать любую информацию о случаях торговли людьми и сексуального насилия, которые могли иметь место в 1990-х годах и упоминаются в обнародованных документах, связанных с Эпштейном.

Национальное агентство по борьбе с преступностью, в свою очередь, уже сотрудничает с полицией, изучая многочисленные обвинения, содержащиеся в этих материалах.

Король Карл III заявил, что будет сотрудничать с властями при расследовании дела о возможном превышении полномочий его братом, пишет Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

«Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса надлежащим образом. Мы оказываем властям полную и всестороннюю поддержку и содействие. Мне было бы неправильно комментировать этот вопрос дальше. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», — приводит слова Карла III агентство.

В чем могут обвинять принца Эндрю

Однако главная линия обвинения против принца Эндрю, которая на протяжении многих лет будоражит общественность, связана с именем Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что стала жертвой сексуального насилия с его стороны. По словам женщины, когда ей было около 20 лет, Эпштейн отправил ее в Великобританию специально для того, чтобы она якобы вступила в интимную связь с принцем Эндрю.

Брат монарха Великобритании последовательно и категорически отрицает все эти обвинения.

«Годами они сдавали меня в аренду множеству богатых и влиятельных людей. Меня постоянно использовали и унижали, а в некоторых случаях душили, избивали и пускали кровь. Я верила, что могу до конца жизни остаться сексуальной рабыней», — рассказывала она в одном из интервью.

В контексте текущего расследования всплывают и новые подробности. В прошлом году появились сообщения о том, что принц якобы обращался в 2011-м к одному из своих сотрудников из королевской охраны с просьбой найти компромат на Джуффре.

Утверждалось, что Эндрю передал полицейскому дату рождения и номер социального страхования женщины незадолго до того, как в феврале 2011 года в одной из газет была опубликована их совместная фотография, где они проводят время в квартире светской львицы и сообщницы Эпштейна — Гислейн Максвелл.

В 2025 году стало известно, что Джуффре покончила свела счеты с жизнью, ей был 41 год.

Дело Джеффри Эпштейна

Имя американского финансиста Джеффри Эпштейна уже много лет не сходит с первых полос мировых таблоидов. История, в которой переплелись секс-трафик, миллиардные состояния и имена самых влиятельных людей планеты, продолжает обрастать новыми деталями и по сей день.

Все началось в 2008 году, когда Эпштейн впервые попал в поле зрения правоохранителей. Его обвинили в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Однако тогда финансисту удалось выйти сухим из воды: он признал вину, заключил сделку со следствием и отсидел в тюрьме всего около 13 месяцев. Многие тогда посчитали этот приговор неоправданно мягким, но дело на время затихло.

Второй акт этой драмы развернулся в июле 2019 года. Эпштейна арестовали повторно, и на этот раз обвинения были куда серьезнее: торговля детьми для сексуальной эксплуатации и сговор с целью вовлечения несовершеннолетних в эту преступную деятельность.

Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год миллиардер вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в своих роскошных резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Самым шокирующим оказалось то, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

Однако до суда Эпштейн не дожил. В августе того же 2019 года его нашли мертвым в тюремной камере, по официальной версии, он покончил с собой. Гислейн Максвелл, которая, по данным следствия, активно помогала ему организовывать преступную схему, все же удалось привлечь к ответственности. Ее приговорили к 20 годам лишения свободы.

Общественный интерес к этому делу вспыхнул с новой силой в прошлом году, когда в открытом доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки Эпштейна. Эти документы пролили свет на то, насколько глубокими и обширными были связи финансиста.

Вместе с письмами были обнародованы и фотографии, на которых запечатлены многие знаменитости, посещавшие мероприятия или просто общавшиеся с Эпштейном. В списке оказались поистине громкие имена: президент США Дональд Трамп, режиссер Вуди Аллен, певец Майкл Джексон, предприниматель Ричард Брэнсон, принц Эндрю и многие другие.

Присутствие в этом списке последнего вызвало особенно бурную реакцию, учитывая, что на принца и раньше падали тени подозрений в связях с Эпштейном. А в последних опубликованных по делу финансиста файлах есть компрометирующие принца Эндрю фото, где он склонился на четвереньках над лежащей на полу женщиной.

Как принц Эндрю лишился титулов

Осенью 2025 года вокруг принца Эндрю окончательно сгустились тучи. После личной беседы с Карлом III он отказался от ключевых королевских титулов, включая титул герцога Йоркского. По информации The Times, во дворце к тому моменту «достигли точки кипения» из-за череды вышеописанных скандалов.

В декабре последовал новый удар: Карл III лишил брата еще двух почетных званий — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена. Эти титулы Эндрю носил годами: в орден Подвязки он был посвящен 23 апреля 2006 года, а рыцарем Королевского Викторианского ордена стал 19 февраля 2011 года. Теперь его имя вычеркнуто из реестров обоих орденов.

Фактически можно сказать, что королевская семья от него отказалась: Эндрю больше не выполняет официальных обязанностей, не представляет монархию и появляется лишь на редких частных мероприятиях.

Для принца, который когда-то считался одним из заметных членов династии, это стало публичным и весьма болезненным падением.