Фото, видео: Кадр из сериала «Ландыши», реж. Александр Карпиловский, Илья Шпота, Михаил Пипия, 2025-2026 г.; 5-tv.ru

Последняя серия второго сезона закончилась вставкой «из жизни» — интервью с супругами мужчин, которые защищают нашу Родину.

«Вторая весна» сериала «Ландыши» вышла 1 января 2026 года. Дочь миллиардера и простой лейтенант больше не просто красивая пара, а муж и жена.

Вместе с Катюхой и Лехой круто изменился и сюжет. Мелодрама пересеклась с реальностью, причем последняя серия второго сезона закончилась вставкой «из жизни» — интервью с женами бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Каким показались «Ландыши» тем, чьими судьбами вдохновлялись создатели сериала?

Как истории героев «Ландышей» пересекаются с реальными судьбами жен бойцов СВО

Кристина родом из Московской области, из города Чехов. Она — жена военного, который сейчас участвует в СВО.

«С мужем мы познакомились в компании общих друзей во время его отпуска. Тогда он еще учился в высшем военном училище», — рассказала она корреспонденту 5-tv.ru на празднике в честь окончания выхода второго сезона «Ландыши. Вторая весна».

Их история во многом похожа на сюжет сериала: влюбленные тоже жили в военном городке, тоже сдвигали две солдатские кровати — и ребенок супругов, как в «Ландышах», появился в машине.

«Ребенка у меня зовут Леша, родился 1 марта, как и Катя. Очень много, очень много похожего, конечно», — улыбнулась девушка.

Видеть в сериале собственную судьбу было и грустно, и радостно одновременно. В этом и сила сюжетной линии, ведь «Ландыши» показывают тем, кто далек от СВО, реальность. Муж Кристины, кстати, тоже смотрел сериал, когда приезжал с фронта. Оба заметили, что их военный городок точь-в-точь как на экране.

«Сериал показывает действительно жизнь жен, семей военнослужащих. Это не идеализированное кино. То есть тут как бы все так, как есть», — подчеркнула девушка.

И Катя, главная героиня, кажется «своей», «понятной».

«Вот когда она мужу дерзила — то есть такие моменты у меня тоже были. И где она не принимала и не понимала условия военной жизни: общежитие опять же, необустроенность и так далее. Не признавала и я этого», — сказала Кристина.

Марианна из Тулы — еще одна супруга героя СВО — тоже узнала себя в главной героине: обе они боевые, готовые на все ради мужа и семьи.

«Был такой момент, я мужа искала, я обзванивала госпитали, и я его сама нашла в госпитале Военно-медицинской академии. Да, я не спала, не ела, я вообще не понимала, что со мной, что с ним. И потом уже сказали, что он в искусственной коме был», — рассказала Марианна.

Они с любимым познакомилась девять лет назад: тогда она училась в школе, а он — в колледже. После окончания учебы супруг пошел служить и продолжает службу по сей день. Марианна скучает, пусть ее и поддерживает семья, а с мужем она списывается в соцсетях.

«Ландыши» напомнили девушке об их общей «ране» — физической для супруга и психологической для самой Марианны.

«Я так хотела забыть госпиталь. Я не люблю этот момент, если честно. Я его пыталась забыть, но заново все вспоминала, и теперь понимаю, какой путь мы с мужем все-таки проделали и дошли до этого этапа. Сейчас у нас все отлично, муж восстанавливается, заново вспоминать было очень тяжело», — сказала она.

А москвичке Ольге особенно тяжело было первые полгода после отъезда мужа в зону СВО. Теперь они регулярно созваниваются и общаются по видеосвязи.

«Я и стикеры ему делала с фотографиями нашими на телефон, и свои глаза я сделала ему как кулон, он носит его. И, получается, на день рождения он мне подарил букет. <…> Просто подарил любимый букет цветов и написал, что счастлив, что я в его жизни. Эту карточку я ношу теперь в паспорте», — вспомнила она.

Забавно, что супруги могли и не встретиться, ведь узнали они друг друга в соцсети в августе 2024 года. И уже на третьи сутки знакомства Ольга сама предложила расписаться, потому что любовь почувствовала сразу, хоть и долго пыталась ее отрицать. Прямо как главная героиня «Ландышей»!

«Она (Катюха. — Прим. ред.) преодолела свой небольшой эгоизм и дала волю чувствам. И ну Леха, он от нее не отказался. Даже когда они поменялись ролями, и ему было тяжело во втором сезоне, она была с ним рядом, и она его нашла», — воскликнула Ольга.

Как «Ландыши» поддерживают бойцов СВО и их близких

Отдельные моменты сериала буквально повторяют реальные события из жизни возлюбленных бойцов — в частности, день, когда стало известно о начале СВО.

«Мы как-то все тогда жены скооперировались и старались друг друга поддержать, потому что не понимали вообще, что будет дальше», — вспомнила Кристина.

Такое же ощущение единства, сплоченности дарил и сериал «Ландыши. Вторая весна».

«Те, кто является женами, детьми, родителями военнослужащих, которые попали туда, да и не только туда, в принципе, все-таки смотря этот фильм, чувствуют поддержку. Потому что он преподносит много уроков», — заключила Кристина.

Ольгу сериал вообще выручил в непростое время.

«Он вышел в период, когда у нас был переломный момент в жизни. Это февраль прошлого года. Я захотела поучаствовать в данном мероприятии из-за того, что сам сериал помог нам преодолеть этот переломный момент, и мне нечего скрывать. <…> Мне было приятно рассказать историю любви, которую знала только я», — уточнила она.

Она считает важным показать другим девушкам, что они могут быть сильными в самых сложных обстоятельствах.

«Не каждая женщина, которая выходит замуж за военнослужащего, она выбирает осознанно. Потому что мужчины-военнослужащие — это спонтанные отъезды, это командировки, это какие-то дежурства, патрули, и они просто остаются одни», — поделилась Ольга.

Такую задачу и ставили себе актеры.

«Знаете, я считаю, что вот кто-то воюет, защищает нас. Кто-то ждет, кто-то возит гуманитарную помощь. Кто-то пишет стихи, кто-то песни. И вот все люди, которые хоть как-то про это говорят, — они помогают. И каждый помогает по-своему. Мы помогаем тем, что мы снимаем сериал про этих людей», — призналась Ника Здорик.

Как актеры «Ландышей» входили в образы героев

На самом деле, сниматься в сериале с таким глубоким посылом, непросто. Если, конечно, эта задача не выпала актеру Владиславу Чербаеву — он в роли лейтенанта Петрухина чувствовал себя более чем органично.

«У меня два образования: первое военное, второе — театральное. И они (продюсеры — Прим. ред.) сказали, что ты должен там быть. Я пробовался на главного героя, а потом уже получилось так, что утвердили на Петрухина», — рассказал Чербаев.

В отдельных сценах режиссер Александр Карпиловский даже просил актера помочь со строевым шагом.

«Вся эта строевая выучка и военная мне очень близка, и было, знаете, такое чувство ностальгии, потому что я служил офицером, а тут получается, играя офицера, недалеко ушел, так скажем», — добавил он.

А сыгравшему Леху Сергею Городничему второй сезон показался непростым.

«В эмоциональном плане тяжелее, потому что мой герой возвращается с боевых действий, он сталкивается с ПТСР. …Пытается вновь прорваться к этому ощущению любви, какой-то легкости наладить взаимоотношения со своей супругой», — пояснил он.

Чтобы справиться с ролью, он смотрел документальные фильмы, интервью людей, которые вернулись из зоны боевых действий.

Нике Здорик тоже было сложно, но скорее эмоционально. Она призналась, что в день выхода первой серии второго сезона не спала до четырех утра, потому что смотрела «Ландыши» вместе со всей страной и читала комментарии.

Сериал для нее — это «вся жизнь, миссия, большая ответственность, люди, страна, боль, любовь».

«Вся первая серия — я рыдала взахлеб, не останавливаясь. И, конечно, меня пробила сцена в церкви, когда я разговариваю с Богом, молитва. Слушайте, вообще сезон был очень сложный», — заключила она.

Что еще растопило сердца зрителей «Ландышей»

По словам Городничего, важной составляющей сериала стали саундтреки.

«Музыка дает, во-первых… Вот эту легкость возвращает. Ну и, во-вторых, по законам жанра мюзикл герои начинают, скажем так, петь, когда проблема доходит до какого-то пика и уже словами ее не выразить», - подчеркнул он.

Над музыкальным сопровождением сериала работали три коллектива, в частности, дуэт NANSI & SIDOROV.

Его участница Анастасия Белявская рассказала, что самым сложным для нее стало через вокал передать темперамент Кати, ее экспрессию и дерзость. Исполнительнице нужно было передать эти черты и в песнях, и в голосе, но при этом сохранить присущую героине нежность.

«Второй сезон был проще, потому что ты уже понимаешь, каким образом работает кино. В любом случае, вот самый, наверное, яркий момент второго сезона — это когда Настя прочитала синопсис первой серии и написала песню „Привет“, которая звучит, по-моему, в пятой серии второго сезона», — добавил участник дуэта Олег Сидоров.

Но Белявская с ним не согласилась. С выходом «Второй весны» появились ожидания зрителей — первый сезон вдохновил многих, и теперь нужно было соответствовать установленной планке.