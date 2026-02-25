Водяной или электрический: какой теплый пол лучше и безопаснее

Фото, видео: 5-tv.ru

Теплый пол станет спасением в холода или при повышенной влажности в доме. Однако только надежная система обеспечит безопасность и не станет причиной пожара.

У героини Кристины Олекса на балконе был теплый пол. В середине января в Челябинской области стояли сильные морозы, поэтому женщина решила увеличить температуру обогрева до 35 градусов. Однако ночью она почувствовала запах гари, из-за чего испугалась и вызвала пожарных.

«Когда они приехали, я уже разбудила детей, вывела их в подъезд. Запах уже был очень сильный, как бы кашлять хотелось. Но дыма по-прежнему не было. Отодвинули диван, и получилось, что внутри дивана весь дым был», — вспоминает владелица квартиры.

В итоге в квартире чуть не случился пожар, испорчен линолеум.

Какая система обогрева полов чаще всего выходит из строя? И как не сжечь новый ремонт? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Какие виды теплого пола существуют

www.globallookpress.com/kati

Теплый пол бывает водяным и электрическим. В первом случае по трубкам течет горячая вода. Во втором — подается ток, но разными способами. Есть кабельный теплый пол, нагревательные маты и инфракрасная пленка.

Оптимальный вариант, по мнению экспертов, — водяной теплый пол. Он хорошо обогревает помещение, прост в монтаже и не расходует электричество! Его укладывают в стяжку в самом начале ремонта.

«Гибкие трубы прокладывают по поверхности. По полу, соответственно, подключают все это к коллектору, который собирается. Этот коллектор подключается к котлу, и ставится также насос», — рассказывает руководитель отдела продаж шоурума отопительных систем Зураб Шарапов.

Но подходит водяной теплый пол только для частных домов, в квартирах такой использовать запрещается. Его установка — это самовольное переустройство системы горячего водоснабжения или отопления. Он нарушает циркуляцию теплоносителя и увеличивает нагрузку на инженерные коммуникации многоквартирника.

«Если мы сделаем какие-то жидкостные коммуникации по полу, всегда есть вероятность, что где-то что-то мы либо просверлим, либо сама трубочка со временем лопнет, и мы своими теплыми полами угробили ремонт у соседей снизу», — поясняет ведущий Филипп Курочкин.

Для квартир подойдет электрический теплый пол. Первый вариант — уложить кабель. Двужильный лучше использовать в детской, гостиной, спальне. Для балконов, санузлов, коридоров можно применять одножильный кабель.

«Электрический кабель — это классно, но ему нужен тоже какой-то объем, в который мы его упаковываем. То есть нам нужна какая-то стяжка или какой-то материал, который будет окружать этот электрический кабель и распределять равномерно тепло», — разъясняет знаток.

У нагревательных матов кабель более тонкий и закреплен на стекловолоконной сетке. Такую систему лучше укладывать в плиточный клей под твердые напольные покрытия — например, керамогранит.

«В целом этот пол можно укладывать в стяжку и сверху класть напольные покрытия, такие как ламинат, ковролин и другие мягкие какие-то покрытия, но тут важно понимать, какая глубина стяжки будет. То есть если там будет глубина стяжки 60 миллиметров, то туда лучше класть теплый пол кабельный», — уверяет эксперт.

Как правильно выбрать и уложить теплый пол

www.globallookpress.com/Dan Duchars

Как быть, если ремонт уже закончен, а ходить хочется по теплому полу? В этом случае подойдет инфракрасная пленка.

Монтаж простой: достаточно убрать напольное покрытие и разложить пленку.

«Инфракрасный теплый пол нельзя укладывать ни в стяжку, ни в плиточный клей. Его укладывают только на чистовой пол под ламинат и ковролин и схожие покрытия. Материалы должны быть обязательно промаркированы, чтобы под них можно класть инфракрасный теплый пол», — рассказывает специалист.

Теперь вернемся к истории Кристины, в квартире которой из-за теплого пола начал тлеть диван, и разберем причину этого происшествия. Для нагревания использовалась именно инфракрасная пленка. А расстояние от дивана до самого пола было минимальным. Ставить объемную мебель при использовании такой технологии нельзя.

«Даже брошенное полотенце может привести к тому, что этот пол реально перегорит. Вот в этом месте», — предостерегает ведущий.

Еще одна ошибка, которая может привести к неприятным последствиям, — неправильный монтаж датчика.

«Штробят в стену и напрямую в теплый пол. Это нельзя делать. Обязательно должна быть гофрированная трубка, и там должен быть установлен датчик. Датчик — это как раз-таки измеритель температуры теплого пола для того, чтобы теплый пол не перегрелся и, соответственно, нигде там не заискрил», — объясняет Шарапов.

Если система вышла из строя, ее нужно разбирать. В случае с водяным полом или греющим кабелем придется демонтировать стяжку. Всегда важно иметь план расположения коммуникаций теплого пола.

«Когда начинают делать стяжки, какие-то еще работы в полах, что-то крепить, забывают про то, что проложили трубки теплого пола, и перфоратором могут ее просверлить. Соответственно, отремонтировать это можно, но будет связано с очень колоссальными затратами», — поясняет Курочкин.

Как теплый пол влияет на состояние здоровья

Sebastian Willnow/Getty Images

«По какой-то причине бытует мнение, что теплые полы могут являться причиной возникновения или обострения сосудистых заболеваний. Но в настоящий момент науке неизвестны данные причины, и нет ни одного полноценного клинического исследования, которое подтверждало бы, что теплые полы могут способствовать возникновению заболевания», — сообщает терапевт Надирбек Дыдымов.

То, что теплые полы собирают пыль — тоже миф, а вот польза от них действительно есть.

«Теплый пол — это прекрасная защита от сырости. Соответственно, дома не будет сырости, а это значит, не будет плесени, это значит, не будет спор, которыми человек будет дышать. Соответственно, применили теплый пол в помещении и дышим спокойно», — успокаивает врач.

Как обогревать помещение с помощью холодных потолков

Kris Connor/Getty Images

Удивительно, но обогревать помещение можно и холодными потолками. Это конструкция, которую собирают из специальных капиллярных матов в единое полотно, по трубкам кассет течет вода.

«Смотрите, вот как раз на этом объекте наши потолки не только холодные, но и теплые, и мы ими обогреваемся. Делается это за счет того, что в потолке течет не холодная вода, а, наоборот, теплая», — комментирует директор компании-разработчика климатических систем Игорь Ткаченко.

Но в первую очередь система предназначена для охлаждения помещения и может заменить привычные кондиционеры.

«Если совсем простым языком, то это как теплый пол, только наоборот, холодный и на потолке. Эта система работает на лучистом теплообмене, то есть практически как солнышко нас греет, тут что-то похожее. Система охлаждает потолок, который начинает забирать тепло у всего, что находится в помещении. Таким образом, человек в том числе чувствует прохладу», — разъясняет эксперт.

Стоит такая диковинка недешево — 13 тысяч рублей за один квадратный метр. Установка системы в квартире площадью 50 квадратов обойдется в 650 тысяч рублей. Так что пока на массовом рынке холодные потолки теплым полам не конкуренты.