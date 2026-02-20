Семья трещит по швам: как сын Виктории Бекхэм разрушил ее идеальный мир

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Stephen Lock / i-Images; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Старший сын Бекхэмов раскрыл подробности жизни знаменитой семьи. Кто мог подтолкнуть его к открытому конфликту с близкими, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал в семействе Бекхэмов. Из-за чего старший сын Бруклин перестал общаться с родителями? Какие претензии он им предъявил? Виновата ли в конфликте его супруга? Почему звездного наследника сравнивают с принцем Гарри? Что за тайны Бруклин и его братья скрывали от общественности много лет? И неужели идеальная семейная жизнь футболиста и поп-звезды на самом деле лишь спектакль, режиссером которого является Виктория? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мальчик-то стремился подражать папе. Но во всех его подражаниях ничего не получилось», — заявляет светский журналист Олег Цуриков.

Мировые таблоиды обсуждают поступок старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм. Бруклин выложил у себя на странице посты, в которых раскрыл подробности жизни знаменитой семьи. И некоторые из них оказались шокирующими. Например, молодой человек обвинил мать в многолетнем тотальном контроле и манипуляциях, а также в подкупе британских СМИ.

«Я собственными глазами увидел, на какие меры они готовы пойти, чтобы разместить в медиа бесчисленные выдумки — чаще всего за счет ни в чем не повинных людей — лишь бы сохранить свой фасад», — рассказывает старший сын пары.

Поклонники считают, что речь об истории с предполагаемой любовницей Дэвида Бекхэма. После того, как Ребекка Лус рассказала в прессе о романе с футболистом, ее жизнь пошла под откос. Газеты поливали девушку грязью. В то время как про спортсмена не написали ни одной плохой статьи, хотя о его похождениях в Британии шептались многие.

«Бекхэм — известный гулена. Мне кажется, не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы перечислить, сколько было у него любовниц», — предполагает светский обозреватель Артем Скоробогатов.

О том, что отношения старшего сына с родителями, мягко говоря, прохладные, в прессе писали уже давно. Но никто не верил, что наследник решится окончательно сжечь все мосты с родней. Он даже избавился от татуировки, которую сделал в честь отца.

«Пока мальчик не попал под влияние хорошо продуманной девушки, которая стала в итоге его женой, наверное, бы и все складывалось более идеально», — говорит Олег Цуриков.

Конфликт начался несколько лет назад, когда Бруклин готовился к свадьбе с Николой Пельтц. Поговаривали, что Виктория была уверена: невеста пойдет к алтарю в платье ее бренда. Однако девушка выбрала другого дизайнера.

«Виктория прочно заняла свою нишу в фэшн-индустрии. Это флагманский магазин бренда звезды в центре Лондона. Здесь всегда очереди. Носить платья от Бекхэм мечтают модницы всего мира. Исключением оказалась лишь ее невестка», — рассказывает журналист Виктория Клипова.

Постепенно Бруклин стал все больше отдаляться от близких. Свободное время он начал проводить с семьей жены. По сообщениям прессы, миллиардер Нельсон Пельтц, отец его возлюбленной, каждый месяц переводит паре миллион долларов на карманные расходы. И именно поэтому Бекхэм вдруг полюбил его больше, чем родного отца. Во время поездки в Лондон молодой человек даже не навестил Викторию и Дэвида, а потом вдруг разразился неожиданными откровениями.

«В течение многих лет мы изо всех сил старались появляться и поддерживать друг друга на каждом показе мод, каждой вечеринке и каждом мероприятии для прессы, чтобы показать „нашу идеальную семью“. Но однажды, когда моя жена попросила мою маму поддержать ее в спасении бездомных собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, моя мама отказалась», — делится Бруклин Бекхэм.

Он не оставил без внимания и скандал с платьем. По его словам, мать сама отказалась шить наряд. Причем сделала это в самый последний момент, чем очень подвела Николу.

«Накануне свадьбы мне сообщили, что Никола — не наша кровь и не наша семья. По приказу родителей на меня сыпались бесконечные нападки и лично, и в публичном поле. Даже братья нападали на меня по указке родных», — уточняет сын звездной пары.

Зачем Бруклин публично унижает собственных родителей? Поклонники уверены: к такому поступку супруга подтолкнула Никола. Фанаты вспомнили историю с прошлым возлюбленным девушки. Отец и мать Анвара Хадида были против отношений 17-летнего сына с 22-летней Пельтц. Тогда юноша резко перестал общаться с близкими.

«В какой семье она воспитывалась? Это очень богатая семья с большим количеством финансов, возможностей. Соответственно, эта девочка привыкла покорять этот мир, тем более тот мир, который она собирается строить. Она хозяйка в этом мире. Это выработанная тактика поведения с детства», — объясняет психолог Юлия Лаврова.

Вот только Никола вскоре променяла Анвара на Бруклина. Некоторые считают, что сына Бекхэма ждет похожая участь. Впрочем, ему сочувствуют далеко не все.

«Избалованный мальчишка, известный только своей фамилией, пытается выставить себя жертвой. Если бы не фамилия, он был бы никому не нужен в этом мире, и твоя жена даже не захотела бы тебя знать. Клоун»;

«Бекхэм женится на дочери миллиардера и ссорится со своей семьей из-за свадебного платья на многомиллионной свадьбе… Это просто дьявольский уровень избалованности и оторванности от реальных проблем».

«Терпение звездного мальчика лопнуло, и вылезло вот это все, извините, грязное, плохое, некрасивое наружу», — отмечает Цуриков.

В сети сына футболиста уже окрестили «вторым принцем Гарри», а Николу сравнили с Меган Маркл, которая стала причиной ссоры мужа с королевской семьей. После отказа супругов от обязанностей коронованных особ и переезда в США их уровень жизни резко упал. И принц, по словам знакомых, уже жалеет о своем решении. Он был бы рад вернуться в Британию, да только отец не желает принимать его обратно.

«Человек, он, конечно, может уйти из системы и сказать: я от системы отказываюсь. Но это же и опора человека, это его корни. От этого сложно отказаться навсегда», — говорит психолог Лаврова.

Дэвид и Виктория Бекхэм пока никак не комментируют слова сына. На все вопросы журналистов о наследнике отвечают лишь улыбками и спешно уходят. Однако источники из окружения пары рассказали прессе, что супруги готовятся дать большое интервью, после которого, возможно, прятаться от СМИ придется уже Бруклину.