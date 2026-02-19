Смерть вдовы Баталова обрастает тайнами: откуда синяки на ее теле и кто успел прописаться в квартире

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Со смертью вдовы Алексея Баталова связано много странностей. Как подруга семьи объяснила синяки на теле покойной, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Скандальные подробности смерти вдовы Алексея Баталова. Что за синяки обнаружены на теле покойной Гитаны Леонтенко? В чем медики заподозрили ее тяжелобольную дочь Марию? Из-за чего тело захоронили только на 15-е сутки? Действительно ли в ее квартире прописана чужая женщина? И почему знакомые семьи уверены, что после нашумевшего скандала с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным имущество Баталовых может снова уйти в чужие руки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Гитана очень была искренним, добрым и замечательным человеком», — подчеркивает подруга семьи Баталовых Ольга.

На заснеженном Преображенском кладбище Москвы обилие траурных венков. Друзья и родные прощаются с вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Она скончалась в возрасте 90 лет, и ее смерть сразу стала обрастать пугающими странностями.

Гитане Аркадьевне стало плохо еще 19 декабря. Ей вызвали скорую, но медики не стали госпитализировать женщину. Спустя неделю она сама отправилась в больницу, где сделала флюорографию. Исследование выявило наличие жидкости в легких. После проведенного лечения Леонтенко выписали из больницы. Но вдова Баталова слабела на глазах.

«23 января Гитана Аркадьевна скончалась, умерла дома. Обмякла и сползла с кресла», — уточняет представитель семьи Баталовых Татьяна Киреенко.

Прибывшие медики обнаружили на руках покойной гематомы и заподозрили, что к смерти женщины могут быть причастны другие лица.

«Приехала бригада, которая забирает уже умершие тела. Они увидели на теле Гитаны Аркадьевны синяки. И Маше сказали, что она била мать и будет отвечать, ее вообще за это посадят», — делится Татьяна Киреенко.

«Она действительно билась руками, ворочалась, кричала что-то. Эти гематомы именно от этого были. Она падала, поэтому они к ней диванчик вот так пододвинули, чтобы она не выпадала», — объясняет подруга семьи Ольга.

На этом странности не закончились. Во время оформления документов участковый ошибся в дате рождения Леонтенко. На исправление тоже потребовалось время. После пришлось делать полную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы снять все подозрения с дочери покойной. А затем возникли трудности с самим захоронением.

«Несмотря на то, что были свидетельства о браке Баталова Алексея, несмотря на то, что и фамилия, и имена одинаковые, нам не давали разрешение на подзахоронение. Тогда мы позвонили в Гильдию киноактеров, и вопрос решили они за 15 минут», — рассказывает Татьяна Киреенко.

Так и получилось, что вдову актера похоронили только на 15-е сутки. Но знакомые семьи уверяют: главные проблемы впереди.

Еще при жизни Гитана Леонтенко бросила все силы, чтобы сберечь наследство покойного мужа ради дочери. У Марии с самого рождения тяжелая форма ДЦП. Она нуждается в постоянном присмотре, а это большие расходы. В 2017 году после смерти Алексея Баталова его семья унаследовала большое состояние, которое оценивалось примерно в 120 миллионов рублей.

«Мне много лет. Я хочу при жизни моей, чтобы я знала, что Маше все останется», — признавалась Гитана Леонтенко.

Но уже спустя три года средства утекли в чужие руки. Вдову и дочь Баталова взяла в оборот скандально известная супружеская пара. Юрист Михаил Цивин и бывшая актриса Наталья Дрожжина заключили с Гитаной Аркадьевной договор на распоряжение имуществом. А после переписали на себя недвижимость и присвоили порядка 20 миллионов рублей.

«Вообще не должно у нас такого быть в стране, таких людей, чтобы так врали», — говорила Леонтенко.

За судебными тяжбами вдовы и супружеской пары следила вся страна. Весной 2023 года обвиняемым вынесли окончательный вердикт: Наталью Дрожжину приговорили к четырем годам условно, а Михаила Цивина отправили в колонию на пять лет. При этом осужденные супруги так и не вернули пострадавшим деньги.

«Маша Баталова подавала иск о признании совместно нажитым совместным имущество Цивина и Дрожжиной. Судебные приставы будут это все продавать, и тогда больше 20 миллионов вернется на счет Марии Баталовой уже теперь. И Маше будут эти средства, в том числе на жизнь», — уточняет Киреенко.

Близкие Марии уверяют, что она вполне дееспособна. Но ее не оставляют одну. С 58-летней наследницей сейчас круглосуточно находится женщина, которая представляется сиделкой. Но вот что странно: по словам соседей, помощница уже прописана в квартире. А ее кандидатуру якобы лично утверждала представитель семьи Татьяна Киреенко. Может ли за этой заботой скрываться нечто другое?

«Фактически сейчас, скажем так, Мария один на один остается с женщиной, извините меня, правильно, с сиделкой. Если Гитана Аркадьевна оказалась вся в синяках, потому что она с кровати падала, значит, за ней должен был другой быть уход, правильно?» — отмечает друг семьи Баталовых Ярослав.

Впрочем, в этой истории есть еще один важный фигурант. На похоронах Гитаны присутствовала дочь Алексея Баталова от первого брака Надежда. Она не претендовала на наследство после смерти отца и не стремилась сблизиться с его второй женой и дочерью. Но сейчас, как уверяют знакомые, внезапно решила взять шефство над единокровной сестрой.

Неожиданно в ситуацию вмешалась и та самая осужденная — Наталья Дрожжина. Женщина призвала Надежду защитить сестру Марию после смерти Гитаны.

«Все эти годы мы с моим мужем Михаилом Цивиным, который сейчас в колонии, переживали за Машу. Надежда Баталова должна, как единственная родня, подать на опеку, иначе Маша может оказаться в руках мошенников», — заявила она.

«Все вопросы, которые с ней связаны, мы стараемся уже контролировать, комментировать, рекомендовать что-то правильное, чтобы были все правильные юридические вопросы соблюдены. В обиду ее не дадим», — подчеркивает руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев.

Словом, страсти накаляются. И если даже правоохранительные органы взяли ситуацию под особый контроль, не означает ли это, что до точки в деле с наследством Алексея Баталова еще очень далеко?