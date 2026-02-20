Весь в синяках: как Юрий Колокольников платит здоровьем за каждую роль

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Юрию Колокольникову непросто даются запоминающиеся образы на экране. Как съемки отражаются на его здоровье, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрий Колокольников откровенно рассказал, чем жертвует ради ролей. Из-за чего звезда «Игры престолов» постоянно ходит в синяках? Что за серьезную травму он получил во время одного из трюков? Как российскому актеру удалось покорить Голливуд? Успевает ли он совмещать работу с личной жизнью? И почему не спешит заводить детей в новом браке? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Физически это было невыносимо, просто невыносимо. Тяжелая такая, это даже не работа, такая типа пытка, наверное, вот по-другому не назовешь», — говорит артист.

Юрий Колокольников не скрывает: деньги достаются ему нелегко. Практически каждый проект превращается для актера в испытание, а съемочный процесс не обходится без стрессов, скандалов и травм.

«Казусы бесконечные. Все время мы в синяках, в тумаках, потому что мы то драки, то взрывы, то выстрелы, то побеги», — отмечает звезда.

Растяжения, вывихи, ушибы и кровоподтеки — ко всему этому Юрий Колокольников давно привык. Во время съемок в недавнем блокбастере «Левша» актер упал с лошади и сорвал себе спину. Но перерыв в работе делать не стал.

«Мы сами практически это все делали, исполняли. Поэтому в целом это было все на грани фола. Ты пытаешься запомнить каждую секунду, потому что это все очень интенсивно», — объясняет Колокольников.

Травматичность актера вполне объясняется его экранными ролями. Чаще всего его приглашают на съемки в остросюжетные триллеры или боевики. И хотя на площадке всегда присутствуют дублеры, готовые заменить артиста в самых опасных сценах, их услугами Юрий Колокольников старается не пользоваться. Даже роль Железного Дровосека в детской сказке стала для знаменитости настоящей проверкой на прочность.

«Ты же вот так видишь через маленькую щелку, и тебе все давит. Ты так вообще ходить не можешь, сидеть не можешь. Просто господи, господи. Жаловаться, конечно, грех, но это было что-то невероятное», — признается артист.

Юрий Колокольников уверяет, что без адреналина уже не может. И если очередной проект подходит к своему завершению, актер может даже загрустить.

«О, последний день. И когда он заканчивался, я такой: «Нет!» У меня какой-то стокгольмский синдром, что последний кадр. Как бы мы уже, в принципе, знаем последний кадр, все похлопали, все понятно, семья, но идет дальше. А это для меня просто было… Я такой: «Нет, последний кадр, как же, неужели у меня больше не будет этого костюма?» — делится артист.

Сегодня Колокольников является одним из самых востребованных российских актеров, занятость которого расписана на месяцы вперед. На начало 2026 года он уже задействован в четырех проектах.

«Мы недавно работали в одном совместном проекте. Он еще только снимается. И я смотрел со стороны. Юра просто буквально вырос как актер. Я наблюдал, сказал: „Вау, это круто“. Прям вообще было сильно», — отмечает актер Андрей Мерзликин.

«Я просто с ним мало проектов видел, но те, что видел, просто я понимал, что он делает круто. Я вот из-за этого, наверное, респектовал, думал: круто. Но вот как актерский не могу ничего сказать, потому что не знаю, в чем секрет. Наверное, просто крутой артист», — говорит актер Сергей Романович.

При этом на днях Колокольников стал номинантом престижной премии гильдии киноактеров США. Ведь ему в числе немногих русских знаменитостей удалось покорить и Голливуд.

«Вообще когда номинируют — это просто счастье, что сказать. Классно, приятно. А что? А как еще? Бесконечно (тешит эго. — Прим. ред.). Конечно, я же эго. Мое эго, оно… Вы у меня спрашиваете вопросы, а я такой: а-а», — признается Колокольников.

Он сотрудничал с такими режиссерами, как Люк Бессон, Саймон Уэст, Майкл Бэй, Кристофер Нолан. А партнерами Юрия по съемочной площадке были Гари Олдман, Райан Рейнольдс и Джерард Батлер. Самой знаковой для себя зарубежной работой Колокольников считает телесериал «Игра Престолов». Актеру легко удается совмещать съемки в России и за рубежом. Фанатам только остается удивляться, как артист не выгорает и находит на все это время.

«Я не стараюсь ни параллелить никогда ничего, просто как-то выстраиваем какой-то график, как обычно. У меня 365 дней в году. Не знаю, может, у вас больше или меньше, у меня вот столько. И я их как-то пытаюсь распределить», — подчеркивает звезда.

«Юрочка Колокольчик — человек-загадка. Он такой вот… Непонятно, что от него можно ожидать. Он всегда разный. И неизвестно, какой гранью он повернется. Он многогранный очень артист», — заявляет актриса Екатерина Гусева.

При этом Колокольников — примерный супруг и отец. Правда, счастье в личной жизни он обрел только с третьей попытки. В 2024 году, после неудачных отношений с Надеждой Макляровской и актрисой Ксенией Раппопорт, он женился на коллеге Вильме Кутавичюте. Влюбленные стараются не разлучаться и много путешествуют вдвоем.

«Каждое путешествие — это какое-то погружение в новый мир совершенно и новую культуру. И я думаю, что вообще путешествовать нужно для того, чтобы стать шире, счастливее и чтобы смотреть на мир как-то по-другому», — говорит Кутавичюте.

У пары пока нет совместных детей. Но у Юрия Колокольникова от предыдущих романов есть две дочери — Таисия и София. Старшая уже окончила среднюю школу, младшая еще учится. Актер признается, что у него с наследницами сложились теплые, доверительные отношения, хотя он никогда не искал к ним особого подхода.

«У меня к детям вообще нет никакого, типа это дети, надо их в попки целовать и так далее. Они у меня всегда довольно… С ними надо налаживать, они для меня такие же, как и взрослые. То есть я им никакого снисхождения не делаю», — подчеркивает знаменитость.

Поклонники надеются, что Вильма и Юрий не станут тянуть с пополнением в семье. Но загруженные графики обоих артистов не совсем располагают к заботе о малышах. Поэтому влюбленные пока отважились завести лишь трех котов породы мейн-кун. Супруги не чают в них души и называют «30-ю килограммами счастья».