Скандальный разрыв Григория Лепса и Авроры Кибы: что стало последней каплей для певца

На юбилее Авроры Кибы подшучивали над Григорием Лепсом. Отреагировал ли певец на поведение экс-возлюбленной, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Скандальное расставание Григория Лепса и Авроры Кибы. Как девушка обидела певца на своем дне рождения? Что ее связывает с сыном Ирины Дубцовой? Почему самый громкий мезальянс последних лет так и не завершился свадьбой? И правда ли народный артист РФ теперь не хочет вообще никаких отношений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

О том, что роман с Григорием Лепсом подошел к завершению, Аврора Киба сообщила подписчикам лично. Она поблагодарила артиста за опыт и убедила публику, что осталась с маэстро в хороших отношениях. Однако через несколько дней шоу-бизнес потряс скандал. На празднике по случаю 20-летия девушки ее гости весь вечер подшучивали над певцом, а юбилярша лишь заливисто смеялась.

«Девушке, которая сражает сердца старичков и не только. Наша прекрасная путеводная звезда — Аврора. С днем рождения!» — говорит Ксения Собчак.

На торжестве мать Авроры исполняла переделанные песни Лепса. А тамада шутила, что меховая юбка Кибы похожа на парик Григория. И все это на глазах у приглашенных коллег исполнителя: Натальи Рудовой, певицы Севиль и Александра Реввы. Происходящее на празднике возмутило поклонников артиста. Блогер Мария Погребняк выложила пост.

«Это тот самый случай, когда жених ушел, а поговорить, кроме как о нем, не о чем. И когда его нет, остается только мама, которая на празднике дочери публично вспоминает, как называла ее возлюбленного „старым“. Кажется, все рамки приличия окончательно стерлись», — отмечает она.

«Мол, ты, дядечка наш, старенький певец, уже не с нами, ты уже нам не нужен. Вот такой фон царил на этом дне рождения», — подчеркивает светский журналист Катерина Молния.

В отличие от бывшей возлюбленной, сам Лепс не стал отпускать в адрес Авроры колкостей.

«Самостоятельный человек, взрослый. Ей позавчера было 20 лет. Цветы отправил. Достаточно (о количестве цветов. — Прим. ред.)», — делится исполнитель.

А вскоре выяснилось: Аврора бросила Григория, когда он очень нуждался в помощи. Пара отдыхала в Таиланде, и Лепс заболел. Девушка поначалу ухаживала за певцом, а потом вдруг заявила, что роман между ними окончен. Но даже несмотря на это, артист остался благодарен Кибе за заботу.

«Из 12 дней отдыха я шесть дней пролежал в номере. Аврора ухаживала, помогала, вытаскивала. Из больного делала здорового», — уточняет Лепс.

Конечно, многие изначально не верили в долговечность этого союза. Из общего у вчерашней школьницы и именитого маэстро были только звездные друзья. Фанаты Лепса даже прямо заявляли, что Аврора лишь пиарится на имени артиста. Но сам исполнитель убеждал, что у них все очень серьезно.

«Она довольно скромный человек, непритязательный такой, аккуратный», — отмечал певец.

Лепс заваливал возлюбленную цветами и дорогими подарками, выводил с собой в свет, объявлял ее своей невестой. Уверял, что избранница горит желанием родить ему троих детей, а он сам готов венчаться.

«Венчание — очень такой серьезный шаг. Я человек верующий, я бы не был против», — признавался музыкант.

Но, видимо, самой Авроре Кибе стало мало этих знаков внимания. Она начала подшучивать над возрастом артиста. А в октябре, когда Григорий Лепс попал в больницу после выступления во Владивостоке, даже не пришла его навестить. Была на процедуре по лифтингу ягодиц.

«Мне пишут очень много комментариев, почему я так много делаю каких-то обертываний, улетаю в космос на каких-то аппаратах? Кто-то недавно писал, что я колю себе попу. Нет, я не колю себе попу. Это процедура RF, очень классная», — говорит экс-возлюбленная артиста.

Пару месяцев назад Аврора Киба прямо заявила, что певец для нее слишком беден. Ведь она планировала свадьбу за несколько миллионов рублей. А у Григория Лепса не было таких денег. Как раз недавно он приобрел на свои сбережения дом для бывшей супруги с детьми. И, по заверениям знакомых, Кибе это не понравилось.

«Эта показушность такой невинной птички, которой ничего не надо, лишь бы милый был рядом, да, с милым рай и в шалаше, разбивалась. Она сама рассказывала, что у нее траты порядка миллиона в месяц», — уточняет Катерина Молния.

Вскоре музыкант выставил два своих особняка на продажу за 550 миллионов рублей. Но, видимо, было уже слишком поздно. Аврора заявила, что у нее, в отличие от Лепса, с финансами полный порядок, и она не держится за эти отношения.

«Понимаете, у меня нет проблем с деньгами. Что до Григория, что после Григория, что во время Григория», — говорила Киба.

И вот теперь космический по стоимости праздник после расставания. Пафосный ресторан, деликатесы на столах, оформление живыми цветами, звездные гости. По данным прессы, вечеринка по случаю 20-летия Авроры обошлась ее матери в 30 миллионов рублей. Многие уверены: этим размахом Киба захотела показать экс-жениху, чего она на самом деле достойна.

«Конечно же, это сделано ради того, чтобы и удовлетворить собственное эго. Посмотрите, да, какая я крутая, какая я звезда», — подчеркивает журналист Катерина Молния.

При этом Киба, по словам собравшихся, весь вечер флиртовала с сыном Ирины Дубцовой — Артемом. Но Григорий Лепс сделал вид, что ничуть не расстроен.

«Сложно сказать, сложный вопрос. Девушка и девушка, господи», — делится исполнитель.

Однако чуть позже артист оказался более красноречив. Видимо, поведение экс-возлюбленной его все же задело. И на вопрос, кого он теперь будет поздравлять с 8 Марта, Григорий Лепс разразился нецензурной бранью.

«Пошли они *****, ваши девушки. Наше время еще придет», — заявляет звезда.

Также певец рассказал, что сейчас его интересует только собственное благосостояние. А про отношения он не хочет и думать.