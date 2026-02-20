Цена стройности: что потеряла Наталия Гулькина вместе с лишними килограммами

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Наталия Гулькина заметно преобразилась. Тяжело ли далось певице похудение на 16 килограммов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники перестали узнавать Наталию Гулькину. Как экс-солистке группы «Мираж» удалось рекордно похудеть? Почему она теперь недовольна собственной грудью? Что за нестандартные тренировки помогли ей в борьбе с лишним весом? Ради кого артистка старается выглядеть красивее и моложе? И в какой зависимости призналась звезда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы, девочки, приходим в магазин, видим вещь и понимаем, что она нам очень нравится. Но она чуть-чуть не сходится, на какой-нибудь треугольничек не застегивается. Я думаю: возьму специально, чтобы у меня был стимул потом это на себя надеть. Сейчас этих стимулов у меня прям в шкафу целая полка», — признается артистка.

На одну из недавних музыкальных премий Наталия Гулькина приехала в приподнятом настроении. Фирменная улыбка, горящие глаза. На этот раз у певицы есть особенный повод сиять. Ведь она, по ее собственному признанию, совершила настоящий подвиг — похудела на 16 килограммов.

«Люди сами не слепые, все видят. В общем, мне комфортно в этом весе. Это же мой родной вес», — подчеркивает Гулькина.

«Я считаю, что она выглядит прекрасно. Худоба, она практически всем к лицу, поэтому Наталье, конечно, огромный респект за ее стремление к хорошему образу», — говорит певица Анастасия Казанцева.

На борьбу с лишним весом у артистки ушел целый год. Гулькина решила, что торопиться в этом деле ни к чему. Ведь быстрая потеря килограммов может привести к обвисшей коже и проблемам со здоровьем. За помощью звезда обратилась к нутрициологу, который составил ей индивидуальную программу.

«Я пришла на прием, говорю: „Я хочу похудеть“. Не просто я от винта решила, что бы мне, а нутрициолог уже сам принимал решение. Сдали кровь, сделали УЗИ органов. То-се, пятое-десятое. Взвесили, сколько у меня лишней жидкости, и все, в общем. То есть под наблюдением, ничего я сама не придумываю», — делится Гулькина.

«В первую очередь мы смотрим, как у нас работает система детоксикации. И, конечно же, по эндокринной системе, то есть как работает щитовидная железа», — объясняет нутрициолог Екатерина Стройная.

Гулькина призналась: худела с удовольствием и без особых трудностей, ведь она умеет себя контролировать. От того же алкоголя артистка отказалась еще года четыре назад.

«Я даже в новогоднюю ночь… Мне начинают: „Давай глоточек“. Я говорю: „Да зачем, не хочу я“. То есть не испытываю совершенно к этому никакого ни желания, ни влечения», — отмечает певица.

Жирная и жареная пища тоже никогда не прельщала знаменитость. А вот отказ от любимых десертов дался ей не так легко. Наталия Гулькина призналась: у нее настоящая зависимость от мучного и сладкого.

«Все ругают и говорят, что отказывайтесь от мучного. От мучного я уже стараюсь, а прям совсем сладкое... У меня сейчас пришла посылка от моих друзей из Казахстана. Знаете, в Казахстане какой шоколад, конфеты шоколадные, они невероятные. И мне прислали огромную посылку, полностью забитую конфетами и шоколадом. Слушайте, я, конечно, что-то подарила, детям раздала, подруге. А все остальное я потихонечку тяжу, смотрю какие-то сериальчики в выходные дни. И я лопаю это. Я понимаю, что ой-ой-ой, это так может плохо закончиться», — рассказывает звезда.

«Лучше есть, я бы сказала, в обед. Утром все-таки это тоже скачки резкие инсулина, глюкозы. Это может приводить к печальным последствиям. Поэтому в обед немного. Горький шоколад, например, или какие-то натуральные конфеты», — уточняет нутрициолог Стройная.

Наталия Гулькина придумала, как оригинально избавляться от калорий. Артистка, которая никогда не дружила со спортом, начала чистить снег во дворе собственного дома вместо наемных помощников.

«Как раз перед тем, как приехать сюда, я лопатой разгребала выход из дома, чтобы выйти, потому что понимала, что на своей машине сюда не поеду. В такой снегопад это бессмысленно. Надо вызывать такси, но до такси надо добежать. Поэтому, так сказать, брала лопатку и разгребала. Ничего, очень хорошо, полезная физкультура», — делится певица.

Теперь артистка чувствует себя еще более красивой и эффектной. И настоящую радость у нее вызывает то, что она наконец-то начала влезать в костюмы, которые до этого ей были малы.

«Давно лежали на полке, и я не могла просто их на себе застегнуть. А теперь у меня такой опять выбор колоссальный», — подчеркивает исполнительница.

Но у похудения Наталии Гулькиной оказалась и обратная сторона. Певица жалуется: вместе с лишними кило ушел и предмет ее особой гордости — объемный пышный бюст.

«В бюстгальтере я очень сильно уменьшилась. Я привыкла, что у меня все время все пышно, много», — отмечает знаменитость.

«Конечно, проблема актуальная для любого возраста — отсутствие пышной груди. Но все-таки в 60 лет странно надеяться на натуральную и круглую грудь. То есть если ты хочешь ее подтянутой видеть, то, наверное, нужно обращаться к хирургам, чтобы ее подтянуть. В этом нет ничего такого на самом деле», — говорит Анастасия Казанцева.

Несмотря на потерю объемов в области бюста, певица не намерена останавливаться. У нее в планах избавление еще от пяти килограммов. Поклонники лишь разводят руками: для кого так старается 61-летняя артистка?

Наталия Гулькина была четыре раза замужем, а последние отношения звезды с бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым завершились еще в 2023 году. С тех пор вокалистка одна. Но неужели ее сердце снова несвободно? Увы. Знаменитость призналась: прихорашивается только для себя. И, конечно, для зрителей.

«Это моя профессия. Как говорят, профессию надо было выбирать с детства, смолоду. Собственно, я ее выбрала, поэтому, если не буду так крутиться, вы знаете, у нас молодые артисты наступают на пятки и, соответственно, просто тебя очень быстренько так в сторонку отбросят. Надо работать, работать и над собой», — заявляет Наталия Гулькина.

К тому же у звезды пока нет времени на личную жизнь. К примеру, весь февраль артистка собирается колесить по городам и весям с сольными концертами, а в свободное время записывать новые песни. Но поклонники не сомневаются: такая красотка одна не останется, и однажды в жизни Гулькиной обязательно появится достойный мужчина.