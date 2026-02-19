Зависть в шоу-бизнесе: кто строил козни Аните Цой и вынудил петь в нижнем белье

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Анита Цой столкнулась с множеством преград в ходе своей музыкальной карьеры. Как со временем изменилось отношение звезды к проблемам, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Конфликты с фанатами, нелестные прозвища и нервные срывы. Анита Цой откровенно рассказала, какие трудности она преодолела на пути к успеху. Из-за чего звезда ушла из шоу-бизнеса в начале нулевых? Кто вернул ее на сцену? Какие козни строили народной артистке РФ завистники? И почему она обижена на Игоря Крутого? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если ты прошел через все невзгоды и трудности, и ты получил от этого удовольствие, значит, это твое призвание», — подчеркивает артистка.

Аните Цой на днях исполнилось 55 лет. Свой юбилей певица с размахом отметила в Кремле. Зрелищное шоу, звездные дуэты, любимые песни и полный зал зрителей.

«Она молодец. Она потрясающий мастер, профессионал. Какие она песни поет, как она звучит вокально потрясающе. Как она звучала 30 лет назад, также она звучит сегодня», — отмечает певец Филипп Киркоров.

«Анита — это сгусток такой энергии. Она нас всех вдохновляет, заряжает», — заявляет певица Зара.

Сейчас Анита Цой — одна из самых востребованных звезд российской эстрады. Ее гонорар, по данным СМИ, — более двух миллионов рублей за выступление. Но мало кто знает, что в жизни певицы были моменты, когда она хотела навсегда распрощаться со сценой.

«Я была не готова совершенно к подлости, к зависти, к подставам, которые там проходили», — признается артистка.

Свой дебютный альбом Анита Цой выпустила в 1997 году. Певицу с узнаваемой фамилией сразу же невзлюбили рокеры. Всего за семь лет до этого они похоронили Виктора Цоя и решили, что артистка пиарится на памяти легенды.

«Ко мне приходили его поклонники. Они меня убеждали, что я его сестра и жена, приходили меня бить. У нас и такие были истории, разборки были. Но характер у меня миролюбивый, поэтому все обходилось без крови», — рассказывает звезда.

Не единожды Аните приходилось доказывать, что Цой — ее законная фамилия по мужу. Но критики творчества певицы не унимались. Появились слухи о том, что супруг, занимавший тогда высокий пост, продвигает жену в шоу-бизнес за деньги. Исполнительнице даже придумали обидное прозвище.

«Все, глядя на меня, говорили: „Значит, поющий кошелек, значит, у нее муж где-то в мэрии работает“. Сначала да, очень сильно обижало, задевало, но это и было, наверное, стимулом подниматься, идти дальше, доказывать», — делится Анита Цой.

Один из самых сложных эпизодов в жизни звезды пришелся на 2000 год. Певица улетела в Лос-Анджелес для записи альбома, а спустя всего три месяца вернулась с нервным срывом.

«Я приехала и стала как кость в горле у реальных исполнителей шоу, в которое меня внедрили. И получилось так, что я не была к этому готова. Мне кажется, наш шоу-бизнес — это цветочки, просто цветочки», — говорит знаменитость.

Певица вспоминает: ей устроили настоящую травлю. Отключали свет во время выступления, обвиняли в кражах. А однажды сорвали с нее всю одежду прямо перед выходом на сцену. Аните Цой пришлось выступать перед публикой в нижнем белье, а чуть позже — выбивать заработанные ею гонорары. Неудивительно, что вскоре у артистки появились фобии. Ей начали сниться кошмары.

«Куда ни пойдешь, везде эти автоматы дын-дын-дын, деньги-деньги-деньги, монетки-монетки. Я увидела мигающие огни, со мной случилась просто истерика, настоящая истерика», — рассказывает Цой.

Восстанавливать ментальное здоровье звезда улетела на Филиппины, где пыталась обрести гармонию с помощью медитаций. А сразу по возвращении в Россию решила уйти из шоу-бизнеса. На большую сцену она вернулась только три года спустя при участии композитора Владимира Матецкого.

«Говорит: „Знаешь, мы построили с Леней Гуткиным новую студию, приходи просто посмотреть“. Володя надел на меня платье. Он сказал: „Ты не девочка просто в черных рубашках и штанишках с гитарой наперевес, ты красивая женщина“. И вот они с Леней начали лепить новый образ», — вспоминает певица.

Уже многие годы Анита Цой повсюду возит с собой аптечку. А все из-за того, что часто травмируется. В юности дважды ломала позвоночник. В 2008-м повредила сразу три ребра. В 2021 году получила перелом стопы на съемках клипа.

«То рука, то нога, то ребра, то еще что-нибудь. То есть вы знаете, да, на каком проекте Анита Цой ни принимает участие, у нее всегда какие-нибудь проблемы и вечно все ломает себе. Так вот, у меня, оказывается, самый большой процент — это ломкость костей», — говорит звезда.

А два года назад в шоу-бизнесе разгорелся скандал. У Цой возник конфликт с Игорем Крутым. Она заявила, что композитор якобы запрещает ей участвовать в премии «Песня года». Но музыкант не стал молчать и ответил, что Анита просто не подходит под критерии отбора.

«Мы приглашаем туда или артистов с хитами, или легенд. Анита Цой — это и не легенда, и хитов у нее не было в этом году. Поэтому ее не приглашают», — заявляет Игорь Крутой.

«Он имеет полное право, это его личное мнение считать, кто я, что я. Но я должна сказать вот что: мне нельзя говорить слово „нельзя“. Вы никогда не услышите от меня слов обиды, Игорь Яковлевич, я вас услышала, но вы так просто от меня теперь не отделаетесь», — подчеркивает Анита Цой.

Певица отмечает: у нее много завистников, поэтому и сглазить ее могут в два счета. А то и сделать чего похуже. К примеру, перед юбилейным концертом в Кремле кто-то неизвестный испортил ей концертные костюмы.

«Когда я приехала в Кремль, костюмы оказались порезанными. Мы будем сейчас разбираться, мы будем смотреть, как они пришли сюда порезанными, что это такое было. Вы не представляете… Вот так, в чем пришла, в том и выступала. Это домашняя одежда», — делится исполнительница.

Юбилейное шоу знаменитости в Кремле доказало: артистка умеет преодолевать любые трудности. И если ранее подобные ситуации доводили певицу до неврозов, то теперь она реагирует на них спокойно. Ведь точно знает: все завистники и недоброжелатели в конце концов получат по заслугам.