Чистый понедельник: что можно и нельзя делать, приметы, как провести начало Великого поста
С древних времен Чистый понедельник сопровождался особенными традициями, обрядами и народными приметами, которые помогали людям правильно войти в пост.
Чистый понедельник знаменует начало Великого поста — времени духовного очищения, внутренней дисциплины и подготовки к главному празднику христиан — Пасхе.
В 2026 году Чистый понедельник выпадает на 23 февраля. Он открывает собой период Великого поста, который учит верующих сдержанности, внимательности к себе и другим, внутреннему порядку и гармонии. Этот день символизирует очищение: как дома и быта, так и мыслей и чувств.
Как правильно провести Чистый понедельник, что можно и нельзя делать 23 февраля — читайте в материале 5-tv.ru.
Чистый понедельник: истоки и духовный смысл праздника
Название «Чистый понедельник» говорит само за себя: этот день посвящен очищению — души, сердца, мыслей и жизни.
В православной традиции он считается первым днем Великого поста — периода подготовки к Пасхе, самого главного христианского праздника.
С поста начинается духовное путешествие длиной в 48 дней, поскольку к святой Четыредесятнице (так в христианстве называют первые сорок дней Великого поста) прибавляется еще и Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой, не считая самого Светлого Воскресения).
Важная часть литургии этого дня — особые богослужения, которые кульминацией имеют Вечерню прощения в воскресенье вечером перед Чистым понедельником. В этот момент верующие просят и дают прощение друг другу, очищая сердце от обид и внутреннего негатива.
Так начинается путь к внутренней чистоте и примирению — не только с Богом, но и с близкими.
Глубокий символизм Чистого понедельника: очищение тела и души
Чистый понедельник символизирует духовное и телесное очищение. Слово «чистый» в названии не случайно — оно отражает стремление человека освободиться от грехов, привязанностей и суеты, войти в новый этап с чистым сердцем и ясным умом.
Для верующих этот день — не просто начало поста ради формы, а возможность пересмотреть свою жизнь: что в ней устарело, что мешает духовному росту, от чего нужно избавиться.
Чистый понедельник: Великий пост как путь к чистоте
Главным внешним выражением Чистого понедельника становится строгий пост.
Великий пост предполагает отказ от мяса, молочных продуктов, яиц и, в некоторые дни даже от растительного масла. Многие верующие эту дату встречают с полным воздержанием от еды до причастия на богослужении.
Великий пост — это не наказание, а форма дисциплины. Он напоминает, что сдержанность тела укрепляет дух, помогает сосредоточиться на молитве, внимании к ближнему и заботе о своем внутреннем мире.
Чистый понедельник: богослужение и духовные практики
В храмах верующие собираются на особые богослужения, в которых звучат тропари, чтения и молитвы о прощении, покаянии и милосердии.
Вечером в воскресенье перед Чистым понедельником совершается Чин Прощения — трогательный обряд, когда люди искренне просят друг друга о прощении. Этот жест помогает начать пост без горечи и обид, с миром в сердце.
Чистый понедельник: народные обычаи и традиции
Хотя по сути Чистый понедельник — это церковный праздник, в народной культуре он тоже имеет множество интересных традиций.
После Масленицы — недели, наполненной блинами и лакомствами — Чистый понедельник словно символически «смывает» все излишнее.
На Руси в этот день было принято:
- Тщательно убирать дом, чтобы начать Великий пост в чистоте;
- Приглашать родных и друзей, делиться простой едой;
- Гулять на свежем воздухе, наслаждаясь последним дыханием зимы;
- Поддерживать мир и добрые отношения в семье.
Что нельзя делать в Чистый понедельник
Чтобы этот день действительно стал чистым и светлым, традиции рекомендуют воздерживаться от некоторых вещей:
- Употреблять скоромную пищу: начинается строгий пост, поэтому мясные и молочные продукты под запретом;
- Выбрасывать еду: остатки пищи лучше раздать, так как выбрасывание считается дурным знаком;
- Не сквернословить и не ссориться — негативные слова и эмоции тянут сердце вниз;
- Не заниматься тяжелым физическим трудом в доме (если это можно перенести), чтобы не расходовать силы;
- Не тратить время на пустые споры и суету.
Чистый понедельник: народные приметы
В 2026 году на 23 февраля выпадает сразу несколько важных праздников — День защитника Отечества, Великий пост, Чистый понедельник и день Прохора Весновея.
Так, наряду с церковными практиками, сохранились и простые народные приметы:
- Если вороны взлетают на верхушки деревьев — скоро пойдет снег;
- Если лошади ложатся на землю — ожидается оттепель.;
- Падающий с крыши снег предвещает богатый год;
- Морозы говорят о том, что урожай будет скудным;
- Трясти мелочью в этот день — к потере денег.
- Подержать бумажные купюры в руках в этот день — к богатству.